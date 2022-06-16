人民网讯 美国彭博社日前刊文指出，中国在7年内的空气污染减排程度几乎与美国在30年内减少的一样多，且在此过程中帮助降低了全球平均雾霾水平。

报道指出，根据芝加哥大学能源政策研究所的数据，2013年至2020年，中国空气中有害悬浮颗粒物浓度下降了40%，如果持续这一趋势，中国人的平均预期寿命将增加约两年。

该所研究人员表示，相比吸烟、酗酒或卫生条件差，雾霾更能降低全球人均预期寿命。他们说：“中国在减少污染方面取得的成功有力地表明了其他国家可能面临的机遇，只要他们像一些国家正在开始做的那样实施强有力的污染防治政策。”

研究人员表示，在主要城市限制燃煤和汽车使用的带动下，中国迅速取得成功。中国在7年内的空气污染程度下降40%，几乎相当于美国自1970年通过具有里程碑意义的《清洁空气法案》之后30多年污染程度下降44%的成就。

研究人员表示，如果没有中国空气污染程度的下降，世界平均空气污染水平自2013年以来会上升而不是下降。这是因为南亚、东南亚和中非地区国家正在进行工业化发展，使空气质量不断恶化。尽管附近的新加坡和印度尼西亚的空气污染水平有所下降，但柬埔寨和泰国的空气污染在2020年都上升了10%以上。

“空气污染的确是个顽症，需要数十年的投资才能看到真正进展。”该研究联合作者、芝加哥大学空气质量项目主任克丽丝塔·哈森科普夫表示。（编译 苏缨翔）

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