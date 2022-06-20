本报记者 严 瑜

图为2021年12月21日，华晨宝马沈阳铁西新工厂进行设备安装和调试。

新华社记者 杨 青摄

虽然美国政府不断鼓吹与中国经济“脱钩”，企图拉拢欧洲盟友在经贸上打压中国，但对大多数美欧企业来说，中国市场始终“磁力”十足，中国机遇不容错过。近期，随着中国疫情防控形势向好，众多美欧企业和投资者再次对中国经济的强大韧性和长期增长潜力给予认可。

“退出中国市场会伤害自己”

“在讨论欧洲对中国的依赖时，中国欧盟商会对脱钩作出警告。”德国《商报》近日报道称，中国欧盟商会主席伍德克日前发布最新报告时强调，“退出中国市场的企业会伤害自己。”他表示，脱钩不利于产品的研发。通过在中国经营和不断创新，欧洲企业不仅支持中国，也支持自己。

“德国编辑部网络”引述这份报告的内容称，接受调查的公司认为，在中国进行研发具有巨大价值，并希望扩大其规模。《商报》总结认为，中国的优势在于合作伙伴和创新研究人员多、市场规模大、商业应用快。

近来，不少欧洲企业纷纷用行动表明其对中国机遇的看好。彭博社报道称，为了跟上在中国的业务增长，荷兰阿斯麦控股公司今年将在华扩招200多名员工。

欧洲企业之所以对中国市场青睐有加，一个重要原因是感受到了实实在在的利好。德国宝马集团日前发布的最新财报显示，2022年第一季度宝马税前利润为127亿欧元，约为去年同期4倍。分析认为，利润大涨的原因是2月中旬宝马集团增持了与中国华晨公司合资生产企业的股份。宝马现在拥有该公司75%的股份，成为第一家获准在中国合资企业中持有多数股权的外资汽车制造商。德媒报道称，增持中国合资企业股份带动了宝马利润增长。

看好中国机遇的不止欧洲商界。中国美国商会日前发布白皮书称，中国仍然是美国企业的首选市场，83%的企业报告称没有将制造或采购转移出中国的打算。商会会员认为，中美经济脱钩不符合双方的经济利益。

美国投资机构橡树资本管理有限公司创始人霍华德·马克斯日前在接受《日本经济新闻》采访时，对中国经济的前景表示乐观。他认为，中国有非常强有力的政府，政府有足够政策空间来提振经济。橡树资本乐于在中国投资，只要投资取得积极成果，橡树资本的投资就会继续下去。

美国有线电视新闻网报道称，由于政策面利好、估值吸引力明显，海外投资者对中国市场持续关注，中国股市对投资者有吸引力。

中国经济复苏“更加明显”

6月15日，中国国家统计局发布数据显示，随着一系列高效统筹疫情防控和经济社会发展的政策效应持续显现，5月份，国民经济主要指标边际改善，经济运行呈现恢复势头。这进一步增强了国际社会对中国经济发展前景的信心，让美欧商界看到更多机遇。

埃菲社报道称，根据中国国家统计局发布的最新数据，5月份全国规模以上工业增加值同比增长0.7%，这是在严格的疫情防控措施等导致4月数据下降后出现的反弹。该社引述牛津经济研究院分析师的观点称，5月份经济增长的企稳回升将使复苏“更加明显”。专家预测，下半年中国经济活动将出现反弹，特别是在刺激措施重新激活内需的情况下。

美联社报道称，在上海和其他工业中心的疫情防控措施放松后，工厂的生产在5月出现反弹，显示中国经济正在复苏。中国政府已承诺通过退减税、免租金等措施来帮助企业复苏。

路透社指出，中国5月份出口以两位数的速度增长，超出预期，这是一个令人鼓舞的迹象。

法新社也注意到，随着5月份一些企业重新开工，中国的进出口贸易恢复增长。报道称，6月初，上海取消了大部分防疫限制措施，北京的城市运行也接近恢复正常。分析人士认为，这一状况将有助于消费复苏，从而可能使下半年的进口出现更明显的反弹。

美国智库印中美研究所国际贸易研究室主任丹·斯泰恩博克近日在媒体撰文认为，种种迹象表明，中国经济将在第三季度反弹。文章指出，5月初，一些预测称，二季度中国GDP增长率将在2.1%左右。这一预测主要是基于中国实施积极的财政政策，包括加快推进基础设施项目和给企业减税降费。此外，中国人民银行承诺提供货币政策支持，包括下调金融机构存款准备金率。若经济稳步增长，第三季度经济形势将大幅好转，下半年有望实现大规模增长。事实上，中国的制造业、服务业以及电商物流可能从5月开始就已经反弹。

“中国有着令人兴奋的机遇”

数据显示，2021年，中国继续超越美国，保持欧盟第一大贸易伙伴地位。中欧贸易额首次突破8000亿美元，同比增长27.5%。中国同德国、法国、英国的贸易额均创历史新高。同时，2021年中美贸易额为7556.45亿美元，同比增长28.79%。

外媒分析认为，贸易数据证实，美欧离不开中国市场，中国是不可替代的贸易伙伴。

中国美国商会最新发布的白皮书称，多数美国商会会员企业认为，要成为全球赢家，在中国市场保持竞争力至关重要，商会会员仍然致力于深耕中国市场。中国欧盟商会发布的《2021年商业信心调查报告》也显示，68%的在华欧盟企业对业务增长持乐观态度，同比增长20%。中英双向投资快速增长，2021年前10个月，英国对华投资同比增长13.9%。德国机械、汽车、化工、电子等领域的众多企业将中国市场作为制定未来发展规划时的“首要考虑方向”。

今年初，区域全面经济伙伴关系协定正式生效，中国是这个世界上人口最多、经济规模最大的自贸区的重要成员。此外，目前中国已与26个国家和地区签署了19个自贸协定。一个更加开放的中国将继续为美欧企业提供更多发展机会，为世界经济发展注入强劲动力。

《澳大利亚金融评论报》网站报道称，中国有着令人兴奋的机遇，忽视世界上最大的市场之一可能犯下大错。资产管理机构贝利—吉福德公司高管阿拉斯代尔·麦克休表示，中国推动共同富裕意味着经济可持续和包容性增长。许多公司都与这样的政策方向保持一致。

美国CNBC网站引述商界人士观点称，一些制造业企业的撤离不足以真正改变中国在整个供应链中的角色。中国的供应链优势不仅仅是基于劳动力成本，也在于拥有供应链中心，这为企业通过将所有供应商整合到数字系统以提高效率铺平了道路。目前，很难在中国以外的地区，找到与中国供应链规模和范围相匹敌的地方。

(责编：胡永秋、白宇)