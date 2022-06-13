舍拉迪尔·巴克特古洛夫

成功从来不会从天而降。中国号巨轮之所以能够乘风破浪、行稳致远，离不开中国共产党的远见卓识和坚强领导

我出生的地方距离吉尔吉斯斯坦与中国边境不远。小时候偶尔会从收音机里听到中文广播，有时还能见到满载中国货物的车队穿越边境来到吉尔吉斯斯坦，这让我上学后对中国充满兴趣。

1998年，我跟随吉尔吉斯斯坦议会代表团第一次访问中国。10年后再次访问中国，我被眼前的景象震撼了——宏伟的机场拔地而起，宽阔的高速公路纵横交错，汽车随处可见，人们的穿着非常时尚。我突出的感受是，中国实现了现代文明与传统文化的和谐共存。

在中国共产党领导下，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。2021年，中国共产党庆祝百年华诞，习近平总书记庄严宣告中国实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。在中国共产党的领导下，中国逐渐发展成为世界科技大国，在多个领域引领全球科技进步。毫无疑问，中国共产党和中国人民有资格为党和国家各项事业取得的辉煌成就感到自豪。

成功从来不会从天而降。要实现国家发展目标，必须聚精会神、不懈努力。中国号巨轮之所以能够乘风破浪、行稳致远，离不开中国共产党的远见卓识和坚强领导。

中国的发展历程充分说明，一个国家只要沿着正确的道路，科学规划、积极进取，就会达到既定目标。中国共产党坚持人民至上，始终把人民的需求放在第一位，为增进人民福祉而不懈努力。今天的中国早已成为世界第二大经济体、世界第一制造业大国，也是世界上最重要的消费市场之一。中国发展奇迹蕴藏着治国理政的理论方法、成功经验和具体举措，引起各国人士的极大兴趣。中国鼓励科技创新，重视生态环境保护，关心下一代成长进步，致力于与各国共同发展，这些做法都值得学习。

通过阅读《习近平谈治国理政》等著作，我认识到，中国共产党坚持与时俱进、实事求是，始终从本国具体实际出发进行理论创新。习近平主席立足中国历史和现实，统筹国内和国际两个大局，正在带领中国走出一条合理有效的可持续发展之路。中国道路获得了广泛支持，必将不断取得成功。

我非常赞同习近平主席有关文明多样性和推动文明交流互鉴的主张，这与习近平主席提出的人类命运共同体理念一脉相承。“一花独放不是春，百花齐放春满园。”世界各国文化和文明就像姹紫嫣红的鲜花，正因为其多样性，才能把世界装点得更美丽。

与鲜花相互映衬、共同构成和谐美景一样，人类社会同样相互影响、命运与共。推动构建人类命运共同体，有助于巩固各国长期合作的基础，为人类开创共同的美好未来。吉尔吉斯斯坦与中国的合作就是互利合作的典范。两国各领域合作潜力巨大，一定能为两国人民带来更多实惠。

（作者为吉尔吉斯斯坦国家战略研究所顾问）

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)