辛岳

据美国媒体报道，当地时间6月19日晚，美国首都华盛顿发生一起枪击事件，造成1名15岁男孩死亡。就在几天前，当地时间6月14日晚以及15日早晨，美国密苏里州堪萨斯城多个学区因近期收到大规模枪击威胁，宣布将取消学校活动。

未成年人为何屡屡成为美国枪击事件的受害者？美国“枪患”又对未成年人造成了怎样的影响？为保护枪口下的青少年儿童，美国政府在控枪方面又有何作为？

枪支暴力成美国青少年“头号杀手”

美国是世界上枪支暴力最严重的国家，儿童和青少年死于枪击的概率是其他31个高收入国家总和的15倍，涉枪伤害已成为美国儿童和青少年的最主要死因。据美国“枪支暴力档案”网站统计，2021年，美国共有44750人死于枪支暴力，其中1533人为17岁以下青少年和儿童。

美国枪支泛滥，同时枪支文化根深蒂固，“以枪制枪、以暴制暴”等拥枪观点盛行，一些家长竟试图通过鼓励孩子持枪来保护他们免受枪击。美国《儿科》杂志2022年4月刊登的一项研究报告显示，2002年至2019年间，美国12至17岁青少年携枪率激增41%。

然而，未成年人群体心智发育还不成熟、易受外界环境的影响与诱惑，随处可见的枪支严重危害他们的心理健康，造成美国青少年涉枪自杀事件激增。美国密歇根大学研究表明，75%的美国青少年认为枪击事件已经成为他们最主要的压力来源。斯坦福大学一项研究发现，在校园枪击案发生的社区，年轻人（20岁以下）使用抗抑郁药的人数增加了21%。美国疾控中心数据显示，枪击致死儿童事件中，有近30%是自杀；非洲裔儿童死于枪击的可能性是白人儿童的4倍。

遍地枪声令部分青少年走上歧途

据《华盛顿邮报》调查显示，1999年科罗拉多州哥伦拜恩高中枪击事件后，美国已有超过31.1万名儿童曾亲历校园枪支暴力事件。由于枪支泛滥，部分美国青少年甚至走上歧途，反而成为涉枪伤害事件的加害者。

当地时间5月24日，美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市罗布小学发生枪击事件，造成21人死亡，其中包括19名儿童，枪手是一名18岁的学生。这是美国近十年来遇害人数最多的一起校园枪击事件。

罗布小学枪击案后，美国涉及青少年的枪击伤害事件依旧频繁发生。当地时间6月6日，美国佛罗里达州奥兰多市的一名2岁男孩在家开枪意外打死了他的父亲；当地时间6月1日，美国密歇根州哈特福德一名12岁男孩持枪抢劫加油站，其间在加油站开枪；当地时间5月28日，佛罗里达州一名10岁男孩给朋友发消息扬言要发动大规模枪击案，被当地警方逮捕……本该天真烂漫的童年却早早被鲜血染红、硝烟抹黑，种种惨剧无一不昭示着保护美国青少年儿童远离枪支和“枪害”的紧迫性。

美国政府治理失灵 民众呼吁加大对青少年保护力度

涉青少年枪击惨案屡屡见诸报端，加大对青少年儿童的保护力度、阻止枪声再次在校园响起，成为美国父母共同的心声。罗布小学枪击案发生后，美国哥伦比亚广播公司民调显示，约有72%的美国学龄儿童父母表示非常担心或有些担心学校内会发生大规模枪击事件。

6月11日，美国大批民众在超过450个地点举行集会示威活动，抗议枪支暴力频发、政府控枪不力，要求加强对青少年儿童生命安全的保护。当地时间5月25日，美国《国会山报》援引一项民意调查称，59%的受访者认为，美国通过更严格的枪支管制法律是“非常”或“比较”重要的。

民意汹涌，反观美国政府，却始终未能走出控枪无果的“怪圈”。每当美国出现大规模枪击事件，便会引发社会反思，控枪派与拥枪派激烈辩论，拥枪利益团体阻挠控枪加剧社会撕裂，两党为选票推诿塞责，导致控枪提案无果而终，直到新一起大规模枪击事件发生——上述“套路”反复在美国社会出现，徒留受害者遗属悲痛万分。

事实上，美国已有20多年未通过重要控枪法案。当地时间6月12日，美国两党20名参议员就一项解决枪支暴力的提案大纲达成协议。协议大纲包括加强对21岁以下购枪者的购枪背景调查力度，为学校安全措施提供资金等。然而，该协议目前仅在基本原则上达成，尚未成为立法文本。路透社分析指出，相较于美国总统拜登和一些民主党人之前的控枪提议，该协议已做出了较大妥协。

青少年是一个国家的未来与希望，纯真的童年时光本不应充满枪声，幼小的未成年人更不该暴露在枪口之下。保护美国青少年儿童的生命安全，亟待美国政府和政客停止空谈敷衍，尽快为控枪采取切实行动。

(责编：崔译戈、杨牧)