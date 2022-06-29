总台央视记者：6月28日，第48届七国集团峰会发表公报，14处提及中国，对香港、新疆、人权、东海、南海以及台海和平稳定等说三道四。中方对此有何评论？

赵立坚：上个月七国集团外长会发表涉华负面公报，中方当即就予以明确回应。然而七国集团罔顾中方严正立场和坚决反对，再次利用峰会公报鼓吹“民主对抗威权”叙事，粗暴干涉中国内政，攻击抹黑中国，煽动对抗情绪。这充分说明，七国集团无意在平等尊重基础上开展对话合作，而是抱守冷战思维，坚持意识形态偏见，基于“小圈子”利益搞“集团政治”。

香港事务纯属中国内政。香港回归25年来，香港居民依法享有的民主权利和自由得到充分保障。中国政府依据中华人民共和国宪法和香港基本法治理香港。这几个国家自身人权劣迹斑斑，没有任何资格充当人权“教师爷”，更无权把人权当做干涉别国内政的政治工具。他们借炒作涉疆、涉藏等议题攻击抹黑中国，只会让世人更加看清他们的霸权本质和虚伪面目。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾当局推行“台独”分裂活动、美西方个别国家企图“以台制华”，这是当前台海和平稳定面临的最大威胁。中国有权利采取一切必要措施坚决维护国家主权和安全。中国一贯模范遵守《联合国宪章》宗旨原则，是世界和平发展、地区安全稳定的坚定维护者。这与美国到处发动战争、动辄实施非法单边制裁形成鲜明对比。

七国集团成员享受全球化发展红利最多。他们本应对推进全球化、促进世界经济增长、解决全球经济金融难题承担特殊责任。然而，在国际社会处于抗疫和经济复苏的关键时期，七国集团非但不致力于团结合作，反而热衷于制造分裂对抗，毫无责任和道义可言！我还必须强调的是，七国集团人口只占世界总人口的十分之一。他们没有资格代表全世界，更没有资格把自身价值和标准作为国际通用价值和标准。

七国集团应该切实承担起应尽的责任，履行应尽的国际义务，维护真正的多边主义。他们应该停止搞双重甚至多重标准，停止人为制造对立和分裂，停止以任何形式攻击抹黑中国，停止以任何形式干涉中国内政！

《中国日报》记者：日前，法国作家马克西姆·维瓦斯出版了新书《法国反华势力的谵语》，揭露美国中情局资助包括美国国家民主基金会、“世维会”、人权观察等反华组织炮制涉华假新闻的劣行。发言人对此有何评论？

赵立坚：我也看到了有关报道，也注意到维瓦斯先生在接受采访时表示，他本人因揭穿西方反华势力的谎言，遭受到了许多攻击、威胁和诽谤。

长期以来，美西方利用宣传机器操纵国际舆论，在涉疆问题上炮制了大量谎言。他们一方面对中国公开的权威事实视而不见、见而不宣，另一方面对像维瓦斯先生这样说真话、讲事实的国际人士群起攻之，大搞政治猎巫。难道这就是他们所谓的“言论自由”和“新闻自由”吗？不，这是21世纪的麦卡锡主义。

无论反华势力玩弄什么花招，真相就在那里。近日，澳大利亚学者杰奎琳·詹姆斯也发布报告，研究“澳大利亚战略政策研究所（ASPI）”、“大赦国际”、“人权观察”此前发布的数篇涉疆反华宣传。她对这些所谓报告中的大量谎言与漏洞进行了详细的揭露和质疑。她提出质问说：这些国际组织需要面对自己的捐赠者们，诚实地回答一个问题，捐赠者们掏钱给他们，究竟是为了维护人权，还是为了抹黑中国？

越来越多的人士开始揭露澳大利亚战略政策研究所等机构和人员接受美澳政府资助编造谎言、反华抹黑的事实。我们相信，会有越来越多的国际有识之士识破美西方以疆遏华的阴谋图谋和造谎传谣的卑劣手段，选择站在正义和真相的一边。

澳亚卫视记者：美国总统国家安全事务助理沙利文称，北约“战略概念”文件将明确提及中国构成的多方面挑战。美方在俄乌冲突问题上的优先事项是确保中方不会通过提供装备等方式对俄罗斯进行军事援助，其次是确保中方不会削弱或逃避美对俄制裁。沙利文还说，中方有责任敦促俄方停火。中方对此有何评论？

赵立坚：我们已经就北约“战略概念”文件涉华动向表明了立场。北约多次公开表示，北约作为区域性联盟的定位没有变化。北约不寻求地理突破，也不寻求到其他地区扩员。但是近年来，北约却不断进入亚太地区。一些北约成员国不停派飞机军舰到中国周边海域搞军事演习，制造局势紧张，挑动矛盾。北约持续突破地域和领域，鼓吹集团对抗，国际社会对此应该保持高度警惕，并坚决反对。北约应该停止以意识形态划线，挑动政治对抗，停止试图发起一场新冷战。北约还应该放弃冷战思维、零和博弈、制造“敌人”的做法，不要在搞乱欧洲之后，企图再搞乱亚洲，搞乱全世界。

我想强调，中方一贯反对缺乏国际法依据、没有安理会授权的单边制裁和“长臂管辖”。事实证明，一味施加制裁不是解决冲突的有效方式，继续输送武器也无法实现和平。俄乌冲突爆发至今，当欧洲正在承受沉重的政治、经济、社会代价时，美国却在收割红利。美国军火商却正开着香槟庆祝。美国的粮食和能源产业也赚得盆满钵满。

作为乌克兰危机的始作俑者和最大推手，美方应认真反省自身在乌克兰危机中扮演的不光彩角色，停止对中方的歪曲抹黑。

总台国广记者：我们注意到，美国内政部上月发布报告承认大量印第安儿童死于印第安人寄宿学校后，越来越多的幸存者及其后裔公开发声，控诉美国政府对印第安人的种族灭绝。发言人对此有何评论？

赵立坚：我们对美国印第安儿童的惨痛遭遇深表同情。这些本着“抹去印第安文化，拯救印第安人”理念建立的所谓“寄宿学校”，实质上是美国对印第安人实施文化灭绝的犯罪现场，也是美国对印第安人犯下种族灭绝罪行的重要实证。越来越多披露的事实显示，美国对印第安人展开了三个维度的系统性种族灭绝，历经百年，延续至今。

第一个维度，美国对印第安人进行人口灭绝。据统计，自1776年美国宣布独立后，美国政府先后发动了超过1500次袭击，攻打印第安部落，屠杀印第安人。在1492年白人殖民者到来之前北美有500万印第安人，但到1800年数量锐减为60万，1900年更是萎缩至23.7万。其中，裴奎特、莫西干、马萨诸塞等十余个部落完全灭绝。此后，美国政府还强迫印第安人绝育。1930至1976年，美国印第安人事务局通过“印第安人健康服务”项目，对约7万名印第安妇女实施强制绝育。20世纪70年代初，超42%育龄印第安妇女被绝育。

第二个维度，美国对印第安人进行精神灭绝。美国印第安人长期受敌视、歧视和忽视，精神文化受损，代际传承受阻。19世纪70至80年代，美国政府采取“强制同化”政策，旨在消灭印第安部落的社会组织结构和文化，破除其族群身份认同。为实现文化同化和剥夺印第安人土地的双重目标，美国政府从印第安孩童下手，将他们强制安置进寄宿学校，禁止他们讲民族语言、着民族服装、进行民族活动的同时，还对他们百般虐待折磨。美国学者普雷斯顿·麦克布赖德估计，寄宿学校死亡总人数或达4万，“几乎每所寄宿学校都有墓地”。时至今日，美国还蓄意在教育与媒体中抹去对原住民的历史记忆与信息。据美国原住民教育组织报告，87%的州级历史教材不涉及1900年后的原住民历史。

第三个维度，美国对印第安人进行权利灭绝。美国系统性剥夺印第安人等少数族群的各种权利，使其深陷生存危机与权利贫困。据美国印第安人健康服务局报告，印第安人预期寿命比全美平均寿命低5.5岁，婴儿死亡率在全国最高，青少年自杀率为全美平均水平的1.9倍。截至2022年6月，印第安人新冠肺炎死亡率约为白人的2.1倍。1969至2009年，美国政府在印第安人肖肖尼部落区共进行928次核试验，产生约62万吨放射性沉降物。印第安人保留地癌症等疾病发病率远高于其他地区，纳瓦霍族部落约1/4妇女与部分婴儿体内测出高浓度放射物。2018年美国人口普查局数据显示，印第安人的贫困率为25.4%，远高于白人的8.1%。

对印第安人种族灭绝是美国永远洗不清的原罪。印第安人的沉痛悲剧永远不应被忘却。美国政府理应正式承认美国对印第安人犯下的种族灭绝罪行，向受害者及其后裔真诚道歉、忏悔，采取切实举措弥补印第安人的创伤，认真严肃对待本国国内存在的严重人权问题和种族主义罪行。

路透社记者：韩国和日本领导人今天将首次以观察员身份出席北约峰会。朝鲜媒体称，这是制造亚洲版北约的危险前奏。中国是否赞同这一观点？

赵立坚：我刚才已经就关于北约的问题阐明了中方的立场。这些年北约持续突破地域和领域，鼓吹集团对抗，国际社会对此理应保持高度警惕，并坚决反对。

求和平、谋发展、促合作是时代潮流，也是世界人民共同心愿。固守冷战思维和意识形态偏见，挑动集团对抗，搞拉帮结派“小圈子”那一套不得人心，也不会得逞。

总台央视记者：据报道，当地时间27日，美国得克萨斯州圣安东尼奥发生非法移民死亡事件，造成至少50人遇难。联合国秘书长办公室就此发表声明表示悲痛。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道，这一悲剧令人痛心。更让人遗憾的是，这种难移民死于非命的惨剧在美国并非偶然。

有数据显示，2021财年，美国执法部门在美国和墨西哥边境逮捕非法移民约170万人次，创20年来最高纪录，其中包含14.5万名儿童。美国将移民关押在条件恶劣的移民拘留中心，移民常常遭受虐待、暴力和不人道待遇。2021财年，美国对移民的暴力执法夺走了557人生命，比上一财年增长一倍多。在疫情背景之下，美国还不顾国际社会反对，将成千上万感染新冠病毒的非法移民加紧遣返回国，直接造成许多拉美国家疫情加剧。

美方应认真审视并纠正自身在难移民问题上的斑斑劣迹，采取切实措施保障难移民的人权和各项基本权利，不要再让类似的悲剧一再重演。

总台央广记者：近期，美国《新闻周刊》援引丹麦民主国家联盟基金会和德国拉塔纳数据追踪公司发表的民调显示，仅有49%的美国受访者认为他们生活在一个民主国家，63%的美国受访者认为美国政府仅仅是为少数人的利益服务。发言人对此有何评论？

赵立坚：这一结果充分说明在大多数美国老百姓眼里，美式民主就等于少数人的民主，就是金钱民主。而在政府和这些少数人间牵线搭桥的，就是赤裸裸的金钱。

美国联邦参议员汉纳在100多年前曾经说过这样的话，在美国政界，有两样东西很重要，第一是金钱，第二个我就不记得了。100多年后的今天，美国的“金钱民主”摊子越拉越大。2020年美国总统和国会选举总支出高达140亿美元，是2016年2倍多。美国作家罗克珊·盖伊就曾直言，在美国，政策就是被卖给了出价最高的金主。很显然，在金钱民主的游戏下，政客和金主才是选举的真正受益人，而普通民众则成了选举的“背景板”。

与高昂的竞选投入形成鲜明对比的是，美国贫富差距的悬殊且不断拉大。美联储数据显示，去年美国最富有的1%的人口，他们的财富总和达45.9万亿美元，这一数字超过了底层90%美国人的财富总和。1990年至2021年，美国的中位数财富只增加了5.37%，同期亿万富翁的总体财富增长了19倍。目前美国的贫困人口超过4000万。新冠疫情发生以来，近20%的美国家庭已花光全部积蓄，超过6万美国民众失去家园，被迫留宿街头。

如果人民只有在投票时被唤醒、投票后就进入休眠期，只有竞选时聆听天花乱坠的口号、竞选后就毫无发言权，只有拉票时受宠、选举后就被冷落，这样的民主不是真正的民主。美式选举表面上“一人一票”，实际上是“一美元一票”“一帖子一票”“一广告一票”。难怪有人说，美式民主是假民主，美国政府已成为“1%所有、1%所治、1%所享”的政府，最终只会失信于民。

新华社记者：据了解，台湾当局企图通过派人参加图瓦卢等国家代表团的方式，混入联合国海洋大会，最终没有得逞。中方对此有何进一步评论？

赵立坚：昨天我们已就相关问题阐明了立场。我愿在此重申，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识，也是联合国大会2758号决议确认的根本原则。个别国家无视一个中国原则和国际大势，为台湾当局人员蹭会提供“便利”，并制造话题故意炒作，中方对此坚决反对。中方践行真正多边主义，支持各方合法依规参加联合国海洋大会。我们乐见有关方面改正错误，回归海洋大会，聚焦讨论海洋可持续发展。

我还想说的是，台湾当局自降人格，甘当别国随从，企图挤进国际会议，这样只会自取其辱。

东方卫视记者：我们关注到有媒体报道称，英国首相约翰逊近日接受德媒专访时拿中国抗疫作比较称，与威权国家不同，民主国家应对重大问题时需要时间反应，但最终总能解决。中方对此有何评论？

赵立坚：中国坚持“动态清零”总方针，以最快的速度、最低的成本阻断疫情传播，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。这既是对中国人民负责，也是为世界担当。疫情暴发两年多来，疫情在中国的感染率、死亡率保持全球最低水平。同时，中国保持了经济总体稳定增长。事实证明，中国的防控政策是科学、正确、有效的，也是对人民负责的。

英国是全球最早实行“群体免疫”的国家，然而英国为之付出的代价是累计确诊2261万例，累计死亡18万人。我注意到有报道称，早在去年，英国议会就有两个专责委员会的报告指出，英国在疫情早期试图让多数民众感染来获得“群体免疫”是一个“严重的错误”，贻误第一次全国性封锁时机，造成英国历史上最严重的公共卫生失败之一。

各国国情千差万别，但都应本着为人民负责的态度应对疫情。中国无意同任何国家进行抗疫方式的对比和竞争，也希望英方能够以正确心态客观看待中国的防疫政策。在抗疫问题上操弄所谓“民主与威权”叙事只会犯更多低级错误，让人民付出更大代价。

彭博社记者：据路透社报道，中国希望在下个月的太平洋岛国论坛期间与十个太平洋岛国举行中国—太平洋岛国政党对话会。你能否提供更多细节？岛国是否同意中方的请求？

赵立坚：昨天我已经回答了这个问题。当前中国同太平洋岛国关系发展良好，双方政府部门、立法机构、政党、民间、地方都保持着密切交往与合作。至于你提到的具体活动，请你向相关主管部门询问。

澳亚卫视记者：25日孟加拉国帕德玛多功能大桥的通车仪式，中国驻孟大使李极明受访表示，这个项目是中孟合作里程碑。未来大桥将同其他“一带一路”框架下的项目衔接，成为联通中国同泛亚铁路网的重要一环。请问发言人能否进一步介绍情况，谢谢。

赵立坚：中方祝贺孟加拉国帕德玛多功能大桥通车。近年来，孟加拉国在哈西娜总理带领下，聚焦经济社会民生发展，不断加强基础设施建设，即将自世界上最不发达国家行列“毕业”，成绩令世人瞩目。孟加拉国自筹资金建设并由中国企业承建的帕德玛大桥建成通车，将进一步促进孟首都达卡同南部与西南部的联通，给孟经济发展注入新的动力。

路透社记者：美国将所谓为俄罗斯军方提供支持的5家中国公司列入黑名单。中国是否对这5家公司进行了调查，以核实其是否向俄军方出售了货物？

赵立坚：美方以所谓支持俄罗斯军事和国防工业基地建设为由制裁打压中国企业，此举没有国际法依据，没有安理会授权，是美方搞的单边制裁和长臂管辖。中方一贯坚决反对。我们已向美方提出严正交涉。

中国和俄罗斯在相互尊重、平等互利的基础上开展正常的经贸合作，不应受到任何第三方的干预和限制。美国在处理对俄关系时不得以任何方式损害中方正当权益。

我们敦促美方立即纠正错误，撤销有关制裁措施，停止对中国企业进行长臂管辖和单边制裁。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

记者追问：中国是否愿意让独立审计员调查这些公司，以查清其是否向俄方出售了货物？是否认为即便这些公司向俄军方出售了产品也不应该受到制裁？

赵立坚：我刚才已经充分地表明了中方的立场。美方应该做的是，撤销有关的制裁措施，停止对中国企业进行“长臂管辖”和单边制裁。美方依据国内法对中方企业进行单边制裁是毫无根据的。中方对此一贯坚决反对。

凤凰卫视记者：美国白宫网站在28日发布了一份事实清单，标题是“美继续加强同七国集团合作应对包括中国在内的21世纪挑战”。清单说七国集团在对华竞争中将遵守共同的价值观，并从全球供应链剔除包括新疆在内的一切形式强迫劳动，中方对此有何评论？

赵立坚：当前，国际社会正处于抗击疫情和经济复苏的关键时期。七国集团应该秉持包容开放心态，加强同各方团结协作，在应对全球性挑战、维护真正的多边主义、促进世界经济复苏上承担起应有责任，为世界和平与发展作出积极贡献，而不是固守冷战思维和意识形态偏见，以意识形态划界、基于“小圈子”利益搞所谓“集团政治”和对立对抗。

我还想强调的是，所谓新疆“强迫劳动”是反华势力为抹黑中国炮制的弥天大谎，在新疆各族人民劳动权益得到切实保障的事实面前，他们的指责根本站不住脚。一段时间以来，美国为实现“以疆制华”的阴险图谋，反复翻炒所谓新疆存在“强迫劳动”的谎言，妄图在新疆制造“强迫失业”，在全球推行同中国“脱钩”。这充分暴露出美国打着“人权”的旗号破坏人权，打着“规则”的旗号破坏规则的霸权实质。中方坚决反对美方无视客观事实，无理打压遏制新疆和中国的发展，肆意破坏国际经贸规则、损害国际产业链供应链稳定。我们将坚定维护中国企业和公民的合法权益。美方的这些图谋根本不可能得逞。

凤凰卫视记者：近日尼泊尔总统班达里任命了比什努·普斯卡·施雷斯塔为驻华大使，中方对这一人选有何评论？

赵立坚：中方欢迎尼方任命新任驻华大使，期待他早日来华赴任。中国和尼泊尔山水相连，世代友好。中方愿同尼方一道，落实好两国领导人达成的重要共识，深化政治互信，推进互利合作，推动两国面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系不断迈上新的台阶。

中新社记者：据报道，29日，美白宫国安会官员称，美没有要求拉美国家在美、中之间作出选择，美正向拉美国家提供中俄无法提供的支持。美致力于支持民主和改革多边开发银行，区别于中国投资缺乏透明度、中国销售疫苗而非捐赠以及专注于从拉美地区采购大宗商品的做法。中方对此有何评论？

赵立坚：中方一贯秉持相互尊重、平等互利、合作共赢、开放包容理念，在尊重彼此需求和利益基础上同拉美和加勒比国家开展各领域合作，不附加任何政治条件，更不会“画大饼”，而是说到做到，真心实意地为双方人民带来了实实在在的好处。

既然这位美国官员刻意对比中美的有关做法，我也只好作一下比较。就拿抗疫合作来说，中美的做法的的确确不同。美国不仅“自扫门前雪”，还落井下石，禁止一些公司向拉美等国出口N95口罩，扣押、截留拉美地区有关国家采购的呼吸机等过境医疗物资。相反，中国克服自身困难，率先向拉美等发展中国家提供疫苗。对许多地区国家而言，中国疫苗是他们第一批获得的疫苗，也是此后很长时间内能获得的唯一疫苗。

中方一贯主张，国际社会对拉合作可以并行不悖，相互补充，相互促进。如果美方真的重视地区国家呼声，那就应该尽早摒弃“门罗主义”和霸权主义做派，真正将不要求拉美在中美间选边站队的表态落到实处，而不是说一套做一套，更不应明里暗里对华攻讦抹黑、挑拨离间中拉关系和阻挠破坏中拉合作。

(责编：崔越、杨牧)