庆铭

美国在控枪这一关乎民众生命安全的头等大事上进程迟缓，在造谣新疆、抹黑中国上倒是“雷厉风行”。

当地时间6月21日，美国所谓“维吾尔强迫劳动预防法”正式生效。该法案将中国新疆地区生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，除非“自证清白”，所涉产品一律禁止进口。这一天方夜谭的“法案”，打着所谓人权的旗号，意图绝非预防其凭空捏造的所谓 “强迫劳动”，而是要遏制中国的和平崛起，维护美国的国际霸权。

美国在国际舞台上造谣生事，可谓轻车熟路。毕竟，该国政客就曾言之凿凿地将手中的一管白色粉末称作是“炭疽”；借口凭空捏造的“大规模杀伤性武器”入侵伊拉克；更是在长期监听外国政要、开展间谍活动的背景下将自己打造成网络攻击的“受害者”。

在污名化新疆上，美国更是将造谣的本事练就得炉火纯青：不断炒作其布满谎言的新疆报告；多次高调召开所谓的“新疆人权”听证会；为抹黑新疆、散播谣言的机构提供资金支持……美国将“强迫劳动”作为抹黑新疆的新由头，很容易让人联想到美国是从自身强迫黑人奴隶劳动的“黑历史”上找寻灵感。

但美国以毫无根据的“强迫劳动”为借口，以单边主义、保护主义、霸凌主义为武器，势必严重破坏市场规则，最终必然会搬起石头砸自己的脚。

在疫情反复、地缘政治紧张、通胀高企等多重压力下，世界经济不确定性增加。美国更是饱受通货膨胀、必要物资短缺、供应链危机之苦。美方所谓的“维吾尔强迫劳动预防法”，只会进一步加重上述危机，制造市场恐慌。

近日《纽约时报》援引可再生能源研究机构InfoLink的数据报道称，新疆提供了全球大约45%的多晶硅。同时，新疆是全球重要的棉花产区。《华尔街日报》等媒体报道，新疆供应了全球20%的棉花。仅去年，美国就从中国进口了90亿美元的棉花产品，其中五分之一涉及新疆棉花。美国《财富》杂志引用相关人士的话报道称，这一法案可能会导致美国海关扣押大量货船和订单，而与此同时，“美国民众早就为厕纸、防护用品、木材、自行车短缺，再到如今的卫生棉条短缺而一筹莫展。”

而拜登政府常常挂在嘴边的“光伏产业”亦离不开产自新疆的多晶硅原料。在国际能源价格高涨的今天，对新疆产品展开毫无根据的“猎巫行动”，势必会影响美国自身光伏行业的发展，甚至为整个世界光伏等清洁能源的发展蒙上阴影。

此外，对于在华正常经营以及依赖中国零部件的美国企业来讲，美国新执行的涉疆法案无疑会给他们带来众多负面影响。近期就有报道称，美国运动品牌斯凯奇在中国生产的部分产品被美国海关扣押，该品牌不得不委托有关方面开展独立调查，证明其在华合作公司不存在所谓“强迫劳动”情况。另据《日本经济新闻》报道，近期多家美国贸易及商业团体警告称，“（所谓）新法案模糊的措辞恐将每年输往美国的价值5000亿美元的中国产品置于危险之中。”

说到底，还是美国的消费者要为美国政府这一荒谬法案制造出的“道德税”买单。美国凭空污名化新疆产品，势必强行增加消费者的选择成本。这对于正遭受四十年一遇通货膨胀，同时还要为高额关税买单的美国普通消费者来说，无疑是雪上加霜。

或许在美国政客眼中，以谎言抹黑新疆是遏制中国的“奇招”，是维护美国霸权地位、抹黑中国形象“两者得兼”的套路。但美国政客也该算算所谓涉疆法案背后的道德账、“供应链危机”账、“通货膨胀”账、“物资短缺”账，莫让其成为搬起石头砸自己脚的损招。

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(责编：苏缨翔、常红)