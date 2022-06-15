本报记者 赵益普

在柬埔寨首都金边市区一个极具当地特色的大院内，有一栋掩映在无忧花树中的二层小楼，这是柬埔寨—中国友好协会（以下简称“柬中友协”）所在地。柬埔寨人民党中央常委艾森沃担任柬中友协主席。“柬中两国是真诚的好朋友。”艾森沃在接受本报记者专访时表示，柬中友谊历经岁月洗礼和国际风云变幻考验，历久弥坚，“像一朵永不凋谢的鲜花”。

“这栋楼曾经是中国人民的老朋友——西哈努克太皇的行宫，后来洪森首相决定把它作为柬中友协办公场所。”艾森沃告诉记者，“我们感恩柬中老一辈领导人结下的友好情谊，也希望柬中友协能成为柬中两国人民友好交往的桥梁。”

艾森沃的办公桌上，整整齐齐地摞放着5本《习近平谈治国理政》，分别是第一、二、三卷的英文版和已翻译出版的第一、二卷柬文版。艾森沃对这套书珍爱有加，书内页不少地方都做了密密麻麻的笔记。

“这套书里的许多文章我都反复研读过。”艾森沃说，过去10年间，中国共产党领导中国人民取得了政治、经济、科技、民生等诸多领域的重大成就，“很多成功的道理都能在书中找到”。

艾森沃曾多次到访中国，亲身感受中国在各领域的发展。一些曾经贫困落后的农村，如今道路平整畅通、院落新颖别致，处处生机盎然，这些都给艾森沃留下深刻印象。“中国共产党彻底改变了曾经积贫积弱的中国，让中国人民的生活水平得到大幅提升。尤其是中共十八大以来，中国打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会。中国共产党取得如此巨大的成就，是因为始终坚持以人民为中心的发展思想。”艾森沃说。

艾森沃还兼任柬埔寨人民党中央监察委员会主席，他表示：“中国共产党领导中国人民取得的成就令人鼓舞，也为发展中国家政党建设提供了借鉴。我们一直在学习中共十八大以来的反腐败经验。”艾森沃表示，习近平总书记提出领导干部要“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”，并把它作为深入开展党的群众路线教育实践活动的总要求。后来，柬埔寨人民党把“照镜子、洗洗澡、除除尘、治治病”作为党建工作总要求写入工作报告。中国共产党在反腐败斗争中强调“老虎苍蝇一起打”，柬人民党则提出“大鱼小鱼一起抓”。

近年来，中柬经贸合作取得积极进展。随着共建“一带一路”不断深化，中柬命运共同体建设持续推进。“柬埔寨很幸运搭上了中国发展的快车，学习到了中国的发展经验。”艾森沃告诉记者，共建“一带一路”让柬埔寨基建进入了“黄金时期”。如今，柬农村地区的电力覆盖率已达到98%，这离不开中国帮助修建的多座发电站及铺设的电网。此外，中方迄今已为柬修建了3000多公里的公路、8座友谊大桥……“可以说，在柬埔寨，共建‘一带一路’项目来到哪里，就受到哪里老百姓的热烈欢迎。”艾森沃说。

“柬中建交60多年来，中国始终给予柬埔寨政府和人民无私帮助，在柬社会经济各领域发展中发挥重要作用。”艾森沃动情地说。采访当天，中国援柬中医抗疫专家组抵达金边，医疗队不仅提供中医药和中西医结合等医疗服务，还帮助培训柬医务人员。“中国政府已经派遣多支医疗队来柬，帮助许多患者恢复健康，柬埔寨人民发自内心地表示感激。”

艾森沃十分关注将于今年下半年召开的中共二十大，期待能够第一时间读到相关的报道。“有了实现第一个百年奋斗目标的成功经验，在中国共产党的坚强领导下，中国人民一定能够实现全面建成社会主义现代化强国的目标。”

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)