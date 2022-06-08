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漫评：美国私营监狱成“印钞机” 拿着“正义”做“生意”

叶烛
2022年06月08日08:28 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：马宏亮（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

在美国，庞大的私人监狱系统正拿“正义”做着“生意”。

2019年，美国司法系统拘禁了约210万人，其中超10万人被关在私营监狱。运营监狱的公司通过政府拿到合同，政府付给私营监狱最低报酬。在大多数情况下，报酬标准建立在囚犯人数基础上。为了拿到合同，私营监狱每年游说国会议员，提供政治献金。为了提高监狱的“入住率”，这些公司还收买司法官员。宾夕法尼亚州两名法官曾收受贿赂，将4000多名青少年送进私营监狱，酿成著名的“孩子换票子”丑闻。

为了利益最大化，私人监狱还让囚犯像奴隶一样工作。服刑于内布拉斯加州奥马哈惩教中心的多米尼克·摩根在接受美国全国公共广播电台采访时说，“我的一天从凌晨4点开始。我要去厨房给1200人做早饭，然后是午饭、晚饭。我一天赚2.25美元。”

私人监狱所有者赚得盆满钵满。2020年，美国私营监狱两大巨头惩教公司和GEO集团，营业收入分别高达19亿美元和23亿美元。

如果说美国的私营监狱是一台印钞机，那么服刑者的血泪是它的油墨。

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(责编：崔越、杨牧)

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