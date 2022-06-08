本报记者 王锦涛 程远州 孙海天 曲 颂

党的十八大以来，从决战决胜脱贫攻坚到全面推进乡村振兴，从实现全面小康到迈向共同富裕，一幅幅人民幸福生活的画卷，在中国徐徐铺展。日前，3位长期在华工作和生活的外国友人向本报记者讲述了他们对中国经济社会发展成就的感受，分享了他们对中国“成功密码”的理解。

“到处都是绿的山，很美”

“随着经济社会发展，环境保护愈发得到重视。今年春天，我们学校组织大规模种树，很多当地农民来参加。校园后面的萃英山现在是绿的了。”一位面庞略显清瘦、体格健朗的老者说道。他是兰州大学的德语系外教乌力。

乌力在大学阶段主修汉学和哲学。旅行家马可·波罗著作里的中国见闻，激发了乌力对东方的向往之情。2013年，乌力来到兰州大学榆中校区，实现了自己在中国工作的梦想。9年间，他见证了这里的种种变化。“以道路为例，之前去榆中县城没有公交车，只能在校门口坐私营面包车，路上坑坑洼洼的，现在路特别宽敞。”

基建的“中国速度”也让乌力感到震撼，“学校的第二教学楼8个月差不多就建好了，外观颇为现代化，很漂亮。校园整体建设更有规划，加上植树种花，比过去更注重环保、更有美感。”

乌力经常骑自行车去校园周边的农村。“那里家家户户都有太阳能热水器。路灯有的是太阳能的，上面有一个太阳能电池板。还有风能的。”

几年前，乌力加入了一个本地的徒步群。群友们相约每周花一天时间去徒步，带着食物乘车到阿干、定远等地爬山。乌力说：“定远等地有很多不为人知的小路，徒步群的朋友带我探索，到处都是绿的山，很美。”在他看来，户外徒步活动的流行反映了社会的安定与富足，人们可以在亲近自然的过程中追求自己的快乐。徒步群群友的活动是中国小康生活的一道剪影。

明年，乌力就到退休年龄，也将完成在兰州大学德语系10年的教书生涯。在学校里，他的“德国哲学”公共选修课人气高涨。乌力翻译的《中国思想史》德文版也即将出版。“小康中国，是在这片古老大地深厚的传统底蕴中焕发出的新活力。”

“生活在这里很有安全感”

在深圳南山区招商街道新冠肺炎疫苗接种点，索菲亚·阿尔瓦雷斯身穿防护服，切换着中文、西班牙语和英语三种语言，在排队的人群中穿梭忙碌，不多时，她的防护面罩上便升起了一层白雾。招商街道是众多外籍居民聚集的国际化街区，作为南山国际化交流中心的国际志愿者，索菲亚积极参与疫情防控工作。

“我很喜欢‘来了就是深圳人’这句话，我现在也是‘深圳人’，应该为这个城市出份力。”这位23岁的墨西哥姑娘来深圳已经5年。近年来，她参加了街道社区的许多志愿服务活动，还曾获得深圳“最美抗疫志愿者”称号。“在我因为疫情焦虑无助时，是社区工作者和志愿者送来了温暖。现在轮到我去帮助别人了，我很庆幸自己生活在一个互助友爱的环境里。”在抗疫过程中，索菲亚十分感慨：“中国把人民的生命健康放在第一位，生活在这里很有安全感。”

索菲亚与中国的缘分早就结下。她的家人在墨西哥销售电子产品，主营来自中国的电子产品。高中毕业后，她跟妈妈来到深圳，就读深圳大学。去年大学毕业后，索菲亚应聘成为深圳华强北一家外贸公司的销售员，将公司的电子产品销往南美洲。“中国让我的人生有了更多可能，希望自己在深圳得到更好的发展。”

索菲亚去过北京、上海和粤港澳大湾区的多个城市。她最大的感受是在中国各个城市都能体验到“满满的幸福感”——井然有序，安定繁荣，出门上街不用担心人身和财物安全，“这就是一种幸福”。

2021年8月，索菲亚前往中共宝安县第一次代表大会纪念馆参观。“我从小就知道中国是一个经济繁荣的国家，但我不大了解中国的革命历史和艰苦奋斗的历史。”这次参观后，索菲亚对中国共产党的认识又加深了一层。“在参与抗疫志愿服务过程中，我注意到，那些佩戴着中国共产党党徽的人总是冲在最前面，这让我对中国的执政党有了更深的理解。”

“激活更多国际创新合作”

2003年，中国社科院全球能源安全智库论坛促进人罗宾·必顺第一次从荷兰来到北京。“我当时住在北京北边，见证了地铁13号线修建带动发展的景象：最初是几条道路铺设到位，运输的小型三轮车多了起来，路边商店陆续开张。然后，人们开始建造住宅楼并搬进来，这片地区变得熙熙攘攘。”中国的发展让必顺印象深刻的，还有飞驰的高铁、跨海的大桥以及挟山过江的公路等，“中国的发展图景丰富多彩”。

在中国工作生活近20年，必顺与中方各界人士广泛交流。“我深知，中国快速发展的关键在于中国共产党强有力的领导，治理体系完善有序，中国人民团结奋进，生活水平得到大幅提高。”在他看来，即使面对世纪变局与百年疫情交织的局面，中国对国际合作的积极看法也没有改变，一直努力推动全球和区域协作。“中国正以自己的经验助力全球发展和世界经济复苏。中国全面建成小康社会是对全球发展的重要贡献。”

必顺一直致力于推动可再生能源领域的共建“一带一路”合作。他说，中国在自身发展的同时，也在大力支持其他国家的基础设施建设，推动各国实现共同繁荣。共建“一带一路”是一个开放的全球合作平台，有力促进了国际经贸合作与互联互通，带动了沿线国家和地区的发展，也让当地民众的生活变得更加美好富足。

近年来，必顺在与世界无人机联合会的合作中，看到中国在无人机、人工智能等领域的先进技术应用，“新技术、新产业、新业态、新模式的蓬勃发展，为中国经济发展注入强大动能”。与此同时，他也注意到世界范围内新技术应用不均衡状态进一步加剧，“我们必须协同合作，跨越国界、行业和领域，让科学技术造福全人类。”必顺说，中国以积极开放态度推动国际技术合作，“有助于激活更多国际创新合作，为实现更广泛均衡的发展作出贡献”。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)