国纪平

千年潮未落，风起再扬帆。时隔5年，金砖合作的时针又一次指向“中国时刻”。

国家主席习近平将在北京主持金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会，出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲。作为2022年金砖国家主席国，中国携手金砖伙伴共绘高质量发展新蓝图，发出团结合作更强音。

百年变局和世纪疫情叠加影响，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出。世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，给人类提出了必须严肃对待的挑战。金砖国家都是具有全球影响力的新兴市场和发展中大国，世界期待更多“金砖方案”。

“作为国际社会积极、向上、建设性力量，金砖国家应该坚定信念，直面风浪，以实际行动促进和平发展，维护公平正义，倡导民主自由，为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量。”习近平主席不久前在金砖国家外长会晤开幕式上的视频致辞，让世界再次感受到一个大国的深厚定力与责任担当，感悟到金砖合作的时代价值和广阔前景。

在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。面对各种风险挑战，面对世界多极化和国际关系民主化的历史潮流，加强新兴市场和发展中国家团结合作，比以往任何时候都更为重要。在开放包容、合作共赢的金砖精神引领下，金砖合作致力于描画共同发展的同心圆，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，为实现构建人类命运共同体的美好愿景作出更大贡献。

（一）

“金砖国家团结合作，顺应了人类社会发展和国际格局演变的趋势，看似偶然，但实属历史必然。金砖国家的发展壮大，带动了国际格局调整的速度、广度、深度，正在从根本上改变世界政治经济版图。”透视“金砖”发展历程，习近平主席深刻阐释其辩证关系。

历史发展中，必然性存在于偶然性之中，通过大量的偶然性表现出来，并为自己开辟道路。从研究报告里的一个投资概念，发展成为首个以非西方国家为主体、国际舞台上一支不容忽视的重要力量，金砖国家走过16年不平凡历程，在人类历史长河中只是短短一瞬，却书写了发展与合作的崭新篇章。

21世纪以来，新兴市场和发展中国家整体展现出更加强劲的崛起势头和发展潜力，在全球政治经济格局中的分量越来越大，国际力量对比呈现近代以来“最具革命性的变化”。据统计，2000年至2019年新兴市场和发展中国家的年平均经济增速比发达国家高出约3.65个百分点，在世界经济中的占比提升到40%以上。作为其中的“领头羊”，金砖国家的经济总量约占世界的25%，贸易总额约占世界的18%，近年来对世界经济增长贡献率达50%。

“新兴市场国家在许多方面更胜我们一筹——从它们对成功的渴望，到它们对自己未来的坚定信心。我们现在必须自问，新兴市场国家能教给我们什么，而不仅仅是我们能教给它们什么。”法国政治学家多米尼克·莫伊西的思考，代表了越来越多有识之士对时代演进趋势的认识。

从世界发展和国际格局演变的进程中来看，更能深刻理解金砖国家跨越山海、联合自强的历史必然。金砖国家处在相近发展阶段，承担相似历史使命，具有相同发展目标。金砖合作机制的建立和发展，体现了历史进步的潮流，体现了人类发展的方向。南非德班理工大学教授弗卢菲洛·南斯威尔表示：“金砖机制为世界带来一种全新的选择，那就是对话和合作。”

从五国各自和共同发展的历史进程中来看，更能深刻理解金砖国家携手同行、务实合作的内生动力。以领导人会晤为引领，建立经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”的全方位、多层次合作架构，金砖国家积极探索建立结伴不结盟的新关系，走出相互尊重、共同进步的新道路，践行互惠互利、合作共赢的新理念，成为构建新型国际关系的生动诠释。

2013年以来，习近平主席在金砖国家领导人会晤等场合发表一系列重要讲话，就“金砖向何处去”贡献中国智慧、提供中国方案、宣布务实举措，为推动金砖合作和全球发展注入强大信心。金砖国家在联合国、二十国集团、世界银行、国际货币基金组织等多边机制中的地位和作用不断加强，有力提升了新兴市场和发展中国家的国际话语权。“金砖”概念的提出者吉姆·奥尼尔表示，由于中国经济发展具有重要的带动作用，金砖国家的发展大大超越了他当年的预期。

砥砺前行，成果丰硕。金砖合作不仅为五国人民带来福祉，世界也因金砖合作而有所不同。

（二）

俄罗斯的糖果、巴西的松子、南非的红酒、印度的香料……近日，“买在金砖”活动在厦门跨境电商产业园线下线上同步进行。金砖国家代表直呼：“很多爆款产品快卖断货了。”

火热的场景，彰显金砖国家经贸合作的蓬勃脉动。2021年，金砖国家货物进出口总额达85498.08亿美元，同比增长33.4%。同年，中国与金砖国家双边贸易总额达4904.2亿美元，同比增长39.2%，高于同期中国外贸整体增速。

务实合作是金砖合作的根基。累计批准85个项目，总额超过310亿美元，重点覆盖可持续发展领域……翻开新开发银行的项目清单，务实的底色一目了然。从巴西马拉尼昂州运输粮食等产品的“富裕路”，到印度卡纳塔克邦太阳能发电基地的“绿色电”，从助力升级南非德班集装箱码头“现代港”，到保护性开发俄罗斯大罗斯托夫等9座“历史小城”……金砖国家的基础设施和发展项目得到了更多资金支持。日前，新开发银行宣布未来5年还将为成员国提供300亿美元资金支持，其中40%的资金将被用于减缓气候变暖进程。特罗约行长的话代表了金砖国家的心声：“我们的动力是支持增长和发展，改善成员国人民的生活。”

重视创新让金砖合作动力十足。金砖国家新工业革命伙伴关系是下阶段金砖经济合作的一个重要抓手。中国积极引领和推进新工业革命伙伴关系，聚焦数字产业化和产业数字化合作，为金砖国家实现跨越式发展创造机遇。金砖国家新工业革命伙伴关系厦门创新基地揭牌不到一年，政策协调、人才培养、项目开发有条不紊、势头可喜。南非总统拉马福萨评价：“这一伙伴关系将通过工业化、创新、包容增长、投资合作把第二个‘金色十年’的蓝图转化为现实。”

今年5月，金砖国家航天合作联委会成立，正式开启金砖国家遥感卫星星座数据共享与交换工作。从此，浩瀚星空中连接起金砖国家现有卫星。“金砖星座”熠熠生辉，共同应对全球气候变化、重大灾害等。航天、信息通信、环境、新能源、生物科技……金砖合作领域不断拓展深化，金砖成色进一步提升。

聚焦发展让金砖合作更具韧性。“发展是解决一切问题的总钥匙。无论是消除疫情影响、重回生活正轨，还是平息冲突动乱、解决人道主义危机，根本上都要靠以人民为中心的发展。”习近平主席高瞻远瞩，从大局上谋划，在关键处落子，为金砖国家坚定发展信心、探寻新的增长动力和发展路径指明方向。

新冠肺炎疫情严重冲击世界经济复苏，南北发展鸿沟扩大，发展合作动能减弱，全球发展事业严重受挫。迎难而上，破解困局。2021年9月21日，习近平主席在联合国大会上首次提出全球发展倡议，呼吁国际社会加快落实联合国2030年可持续发展议程，共同推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段，共同构建全球发展命运共同体。倡议主张坚持发展优先、坚持以人民为中心、坚持普惠包容、坚持创新驱动、坚持人与自然和谐共生、坚持行动导向，引发国际社会广泛响应。100多个国家和包括联合国在内的多个国际组织表示积极支持，50多个国家加入了“全球发展倡议之友小组”。

金砖国家的兴起得益于经济全球化。推动建设开放型世界经济，是金砖国家的共识，也是责任。“唯有开放才能进步，唯有包容才能让进步持久”“我们要合力引导好经济全球化走向，提供更多先进理念和公共产品”……习近平主席多次强调，金砖国家应该发挥负责任大国作用，积极倡导共商共建共享的全球治理观，推动全球经济治理体系变革。

知行合一，中国是坚定的行动派。“一带一路”开辟共商共建共享的大道，勾连起壮美的经济走廊。中欧班列呼啸穿行，“钢铁驼队”成为亚欧大陆的“带货王”。从博鳌到达沃斯，从进博会到服贸会，中国用更短的负面清单、更优的营商环境、更大力度的制度型开放，不断拓展与世界利益的汇合点，同包括金砖国家在内的世界各国分享发展机遇。

“金砖合作有助于引领世界回到发展议程上来。”菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔说，金砖国家将成为助力后疫情时代世界经济复苏、践行真正的多边主义不可或缺的重要力量。

（三）

当今世界既不太平也不安宁，和平与发展的时代主题面临严峻挑战。

“金砖国家要加强政治互信和安全合作，就重大国际和地区问题密切沟通协调，照顾彼此核心利益和重大关切，相互尊重主权、安全、发展利益，反对霸权主义和强权政治，抵制冷战思维和集团对抗，共建人类安全共同体。”习近平主席在金砖国家外长会晤开幕式上的视频致辞，再次强调了“金砖国家是国际安全秩序的建设者”的历史责任。

随着经济全球化深入发展，安全的内涵和外延更加丰富，时空和领域更加宽广，联动性、跨国性、多样性更加突出，安全思维和安全合作需要不断创新。在金砖国家领导人战略引领下，金砖国家举行安全事务高级代表会议、外长正式会晤，建立常驻纽约、日内瓦、维也纳代表定期磋商机制，召开反恐工作组、网络安全工作组等会议，就普遍关心的问题及时对表、协调立场。

针对国际和地区热点，金砖国家多方斡旋、贡献方案。推动政治解决叙利亚问题，支持阿富汗和平重建，促进中东和平进程……金砖国家坚持正义立场，发出客观公正的声音，壮大了和平的力量。乌克兰危机发生后，中国推动金砖国家协调人会议阐明共同主张：支持多边主义，遵守联合国宪章宗旨和原则，尊重各国合理安全关切，支持俄乌持续对话和谈判，以寻求乌克兰问题的全面解决。英国政治评论员卡洛斯·马丁内斯称赞中国在解决乌克兰危机方面发挥的建设性作用“令人钦佩”。

“国际上的事应该由大家商量着办，不能由一国或少数几个国家说了算。”金砖国家发扬独立自主的外交传统，反对西方霸权主义和强权政治的旧安全观，呼吁坚持多边主义、维护国际团结。近年来，金砖国家积极推进联合国框架下的重大全球性议程，以“小多边”促“大多边”，在反恐、维和、网络安全、能源安全、气候变化等领域推出一系列新倡议、新举措，为全球安全治理不断注入新动能。“金砖国家发声，世界都会倾听”的效应日益显现。

国际形势错综复杂，世界迫切需要通往持久和平和普遍安全的思想之光指引。习近平主席今年4月明确提出全球安全倡议，郑重宣示“六个坚持”：坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持重视各国合理安全关切，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。

乘历史大势而上，走人间正道致远。在国与国相互依存的今天，冷战思维、阵营对抗严重威胁世界和平与安全，只会造成新的矛盾和风险。全球安全倡议既着眼于解决人类安全的现实问题，也谋求世界和平的长久之道，为进一步完善全球安全治理提供了新思路。

经历过磨难和动荡，更珍视和平与安宁。金砖国家在追求现代化的道路上，深知发展与安全相辅相成、不可割裂，实现可持续发展始终离不开和平稳定的国际环境。南非外交部亚洲和金砖事务特使苏克拉尔说：“全球安全倡议具有重要意义，我们应重视国际社会的集体安全，协同解决面临的共同挑战。金砖机制必须得到加强和深化。”

（四）

历史长河波澜起伏，大浪淘沙始见真金。一场百年来最严重的传染病大流行，是对各国发展及全球公共卫生治理的严峻挑战，也是对金砖精神的深度淬炼。

在中国抗疫最艰难的时刻，2020年金砖国家轮值主席国俄罗斯发表主席声明，代表金砖国家对中国抗疫努力表示支持。疫情在全球持续蔓延，中国尽己所能地向金砖国家伸出援手，分享信息、交流经验、派遣医学专家、提供医疗物资、推动疫苗合作。

一幕幕守望相助、共克时艰的“金砖故事”，拉近了民心距离：俄罗斯专机第一时间将23吨“硬核”医疗防护物资运抵武汉。巴西汉语老师茹晨曦写下《我与武汉的故事》：“我所看到的中国人的面貌就是团结一致。我希望中国朋友们能够在世界各地的言行中感受到爱。”武汉雷神山医院的设计专家远程帮助南非完善抗疫医院的改建造方案。俄罗斯圣彼得堡市紧急启动方舱医院，中方二话没说腾空了俄中商务园的一个场馆。印度疫情告急时，中国社会各界纷纷行动筹措物资。巴西圣保罗州小城塞拉纳加入中巴疫苗合作试验计划后，新增和死亡病例数直线下降，成为“抗疫模范城市”……人与人之间，国与国之间，双向奔赴的情谊最值得珍惜。

2020年11月，金砖国家领导人首次“云会晤”。“我们要坚持人民至上、生命至上，调集一切资源、尽一切努力保护人民生命安全和身体健康。”习近平主席向金砖国家发出倡议，提出合作抗疫的一揽子方案，包括积极考虑向有需要的金砖国家提供疫苗，推动金砖国家疫苗研发中心建设，倡议五国召开传统医药研讨会等。不到两年时间，这些举措都已正式落地，不断筑牢抗击疫情的“金砖防线”。今年3月，金砖国家疫苗研发中心正式启动，被称作“科学领域国际合作的实践范例”。

对于一个新兴的多边合作机制而言，突发危机也是对快速动员能力的一次激活。2020年4月，新开发银行启动紧急贷款援助机制，为金砖国家提供100亿美元的抗疫特别贷款。在共抗疫情的启示下，金砖国家还建设启动预防大规模传染病风险早期预警机制，加强应急物资储备和保障能力。有媒体评价：“金砖国家推出应急储备举措，从一个侧面表明金砖合作敢于创新、真干实干。”

面对疫情，是坚持科学理性还是制造政治分歧，是加强国际合作还是寻求脱钩孤立，是推进多边协调还是奉行单边主义？各方都需要对历史交出自己的答卷。“我们要推动以团结取代分歧，以理性消除偏见，扫除‘政治病毒’，凝聚起各国携手抗疫的最大合力。”习近平主席的话语道出了金砖国家的选择。金砖声音努力传递客观、理性、团结的信号，支持世界卫生组织发挥领导作用，反对将疫情政治化、病毒标签化。

疫情延宕，“免疫鸿沟”凸显。秉持人类卫生健康共同体理念，中国最早宣布将疫苗作为全球公共产品，最早支持新冠疫苗知识产权豁免，率先同发展中国家开展联合生产，是对外提供疫苗最多的国家。目前中国已向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠疫苗。不久前，习近平主席在同拉马福萨总统通电话时表示，中方愿同南非探讨疫苗生产合作，支持南非和非洲国家抗击疫情。南非《星报》刊文评价：“中国支持南非生产疫苗，将从根本上改变游戏规则，巩固互利关系，促进非洲自力更生，是加强南南合作的重要机遇。”

在相互关联的全球化世界中，只有每个人都安全，所有人才能安全。在全球性危机的惊涛骇浪里，各国乘坐在一条命运与共的大船上。坚定信心、同舟共济，是战胜疫情的唯一正确道路。

（五）

“金砖机制何以能长兴不衰？”国际机构和专业人士从不同角度给出了丰富多样的答案。其中共识度很高的一点就是，金砖合作始终拥有开放的视野与开拓的姿态。

不是独善其身，而是美美与共。金砖合作的意义，早已超出五国范畴。自成立以来，金砖机制就同广大新兴市场和发展中国家的命运紧密相连。以2013年德班会晤为起点，金砖国家领导人先后与非洲、南美、上合组织和欧亚经济联盟成员国、“环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议”成员国领导人举行对话会。在加强与区域和周边国家对话的基础上，2017年厦门会晤期间，中国首次提出“金砖+”合作模式，并从全球范围邀请具有代表性的新兴市场和发展中国家出席对话会。习近平主席如是强调“金砖+”的重要意义：“我们应该扩大金砖合作的辐射和受益范围，推动‘金砖+’合作模式，打造开放多元的发展伙伴网络，让更多新兴市场国家和发展中国家参与到团结合作、互利共赢的事业中来。”金砖合作，从此打开了新的境界。

“金砖+”让更多国家搭上发展的快车、便车。金砖国家与广大发展中国家在贸易投资、货币金融、互联互通、可持续发展、创新和产业合作等领域有着广泛的利益汇聚点，加强宏观政策与发展战略对接，有助于发挥资源禀赋、技术、人力等方面的比较优势，促进全球经济复苏发展。马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山认为：“通过‘金砖+’合作，中国带动着其他有着相似发展目标的新兴市场国家，利用南南合作等平台，实现共同发展。”

“金砖+”积极落实联合国2030年可持续发展议程。在新兴市场国家与发展中国家对话会上，中方宣布在南南合作框架下向其他发展中国家提供5亿美元援助和4万个来华培训名额，践行促进发展中国家共同发展繁荣的庄严承诺。面对新冠肺炎疫情对各国经济民生的冲击，金砖国家主张“一手防疫情，一手稳经济”，支持“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，鼓励世界银行等多边机构采取共同行动支持缓债倡议。

“金砖+”推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。金砖国家同其他新兴市场和发展中国家在重大国际和地区问题上加强沟通协调，用合作共赢的“大舞台”抵制冷战思维的“小圈子”，全球发展的版图更加全面均衡，世界和平的基础更为坚实稳固。巴西金砖国家政策研究中心研究员保罗·罗贝尔表示：“金砖国家通过多年务实合作，在国际舞台上日益扩大真正的多边主义影响，为广大发展中国家提供了一个合作与发展的平台。”

“无论将来中国怎么发展，都永远属于发展中国家，都会坚定支持广大发展中国家发展，都会继续致力于同大家发展紧密的伙伴关系。”这是中国作为发展中大国始终不渝的选择，也是中国倡导拓展“金砖+”合作的根本动力。新开发银行已经实现了首批扩员。今年中方提议启动金砖国家扩员进程，不久前举行的金砖国家外长会晤就支持推进扩员进程达成一致。中国推动新兴市场和发展中国家团结合作的步履坚实笃定。

“金砖+”，富有创意的表述，蕴含了无限丰富的潜力。“+”不仅是成员的增加，更是合作模式的深化、合作前景的开拓；“+”不仅是一种理念、一种机制，更是一种格局，它立足金砖国家，惠及世界各国。金砖“朋友圈”必将越来越大，“金砖大道”必将越走越宽。

（六）

旋转的地球，鼓满的风帆，五彩的颜色。2017年，金砖国家领导人厦门会晤会标寓意深刻：既象征五国团结合作，同舟共济，乘风破浪，驶向美好未来，也体现金砖国家在世界政治经济事务中发挥的重要作用。今年，金砖国家领导人会晤会标延续厦门会晤会标风格，彰显中国促进金砖合作的行动一以贯之。

厦门会晤开启金砖合作第二个“金色十年”。习近平主席出席并主持金砖国家领导人第九次会晤和新兴市场国家与发展中国家对话会，出席金砖国家工商论坛开幕式。习近平主席深刻总结金砖合作10年经验，归纳出“平等相待、求同存异”“务实创新、合作共赢”“胸怀天下、立己达人”三条重要启示，并从“深化金砖合作，助推五国经济增加动力”“勇担金砖责任，维护世界和平安宁”“发挥金砖作用，完善全球经济治理”“拓展金砖影响，构建广泛伙伴关系”四个方面擘画金砖合作蓝图。

“金砖国家不搞一言堂，凡事大家商量着来”“金砖国家不是碌碌无为的清谈馆，而是知行合一的行动队”“促进国际发展合作、落实可持续发展议程是我们应有的担当”……金砖“金句”振奋人心，掌声不断。嘉宾们以“战略高度”“全球视野”“引领未来”等关键词，畅谈对习近平主席讲话和演讲的深刻印象。

厦门会晤通过了《金砖国家领导人厦门宣言》，长达40页的内容涵盖了71项成果；《新兴市场国家与发展中国家对话会主席声明》着眼未来：推动落实可持续发展议程、加强南南合作、构建发展伙伴关系……“这些领域和问题包括了当前几乎所有国际热点问题，可见金砖国家强调全球协调，通过集体行动以解决全球问题。”俄罗斯高等经济学院教授马斯洛夫如是评价。

“厦门会晤点燃了热情”“它是一种变革力量”“中国正赋予金砖更多的色彩”……世界感佩中国推动金砖合作的满满诚意与信心。

不忘初心，勇毅前行。2022金砖“中国年”开启以来，中方引领金砖合作，着重在践行多边主义、团结抗击疫情、促进经济复苏、推进高效务实合作、加快落实联合国2030年可持续发展议程五大领域打造成果。全年计划举办170多场活动，目前已举办70多场，包括金砖国家外长会晤，政党、智库和民间社会组织论坛，安全事务高级代表会议，经贸部长会议，女性领导力论坛暨金砖国家女性创新大赛颁奖典礼，工业互联网与数字制造发展论坛等等，达成广泛共识，形成多份成果文件。金砖“中国年”突出重点议题，“三轮驱动”并进，获得国际社会广泛赞誉。

——深耕一个重点。助力实现消除贫困和零饥饿目标，中方围绕减贫和粮食安全开展一系列合作，促进五国农业农村发展。新冠肺炎疫情吞噬过去10年全球减贫成果，人类发展指数30年来首次下降，世界新增1亿多贫困人口，近8亿人生活在饥饿之中。中国方案为维护全球粮食安全作出实实在在的贡献。在联合国发展系统驻华协调员常启德看来，金砖国家是世界农产品的重要生产国和消费国，通过实施相关农业合作行动计划，可以释放成员国农业部门潜力，解决饥饿和营养不良问题，消除贫困。

——着眼可持续发展。中方发起《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》，举办数字经济对话会、绿色投资专题论坛等系列活动，围绕科技创新开展一批旗舰型联合研究项目。印度国际大学中国学院院长阿维吉特·班纳吉赞赏道，金砖国家为讨论全球议题提供了一个包容性平台，“帮助我们找到一个共赢的解决方案”。

——密切人文交流。金砖五国孕育出各自灿烂文明，彼此交相辉映。“加强我们五国人文交流，让伙伴关系理念扎根人民心中，是一项值得长期投入的工作。这项工作做好了，将使金砖合作永葆活力。”习近平主席的话语切中肯綮，直抵人心。厦门会晤以来，金砖人文交流明显提速。文化节、电影节、运动会等丰富多彩的活动，让民心越走越近；议会、政党、妇女、青年、媒体、地方等各层面交流，让相知越来越深。不久前，各方签署《落实〈金砖国家政府间文化合作协定〉行动计划（2022—2026年）》，浇灌友谊合作之树，巩固金砖合作民意基础。

“中国堪称‘金砖合作之锚’”“中国方案引领金砖合作走向开放创新”……进入第二个“金色十年”，金砖合作进程中的中国印记愈加鲜亮。中国有信心、有能力办好金砖系列活动，同金砖国家共同开创光明前景。

（七）

2013年3月，南非德班，金砖国家领导人第五次会晤在此举行。这是习近平就任国家主席后首次登上多边外交舞台。从此，金砖舞台也成为国际社会观察进入新时代的中国与世界关系的一个重要窗口。

“我以为，实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”2012年11月29日，习近平总书记在参观《复兴之路》展览时发表重要讲话，深情阐释“中国梦”。实现国家富强、民族振兴、人民幸福的“中国梦”，一经提出即引起国际舆论高度关注。

三个多月后，在对俄罗斯、坦桑尼亚、南非、刚果共和国进行国事访问并出席金砖国家领导人第五次会晤前夕，习近平主席在人民大会堂接受金砖国家媒体联合采访。“中国经济实力已居世界第二位，这将给中国处理同外部世界的关系带来什么变化？您最近阐述了实现中华民族伟大复兴的‘中国梦’，中国的‘世界梦’是什么？”面对记者的提问，习近平主席娓娓道来，自信而亲切：“中国人是讲爱国主义的，同时我们也是具有国际视野和国际胸怀的。随着国力不断增强，中国将在力所能及的范围内承担更多国际责任和义务，为人类和平与发展的崇高事业作出更大贡献。”

横空大气排山去，砥柱人间是此峰。也正是在这次出访行程中的莫斯科国际关系学院，习近平主席首次在国际场合阐述“命运共同体”理念：“这个世界，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”从此，推动构建人类命运共同体这一中国的“世界梦”日益深入人心。

9年多来，从双边到多边，从金砖国家到联合国，习近平主席以深邃的历史思考和博大的天下情怀，一次次从全局和全球视角、以哲学和历史高度，系统阐述构建人类命运共同体思想，深刻回答“世界怎么了，我们怎么办”的时代之问。

“我相信，一个发展质量更好、更具包容性、更可持续的中国，一个在国际关系中倡导和平、发展、合作、共赢的中国，一个积极参与金砖国家合作的中国，必将继续为维护世界和平、促进共同发展作出更大贡献。”

“中国人民立足国情，放眼世界，既从悠久的中华文明中汲取智慧，又博采东西方各国之长，不断走向世界、融入世界，在实现自身发展的同时，为人类和平与发展的崇高事业作出了重要贡献。”

…………

胸怀中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，构建人类命运共同体思想反映人类社会共同价值追求，汇聚各国人民对和平、发展、繁荣向往的最大公约数，被誉为“人类在这个星球上的唯一未来”。

9年多来，中国以实际行动推动构建人类命运共同体。从“一带一路”倡议到全球发展倡议，再到全球安全倡议，中国提供了一个又一个国际公共产品。从“周边命运共同体”“中非命运共同体”“中拉命运共同体”到“海洋命运共同体”“人类卫生健康共同体”“人与自然生命共同体”……构建人类命运共同体在各方向、各领域不断取得积极进展，连续五年写入联合国大会决议，成为新时代中国特色大国外交的鲜明旗帜。

中国坚定做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。正如白俄罗斯战略研究所分析员阿夫多宁所说，正是中国坚定不移的立场和实践，让各国人民看到实现人类命运共同体的希望与勇气。

*** ***

不畏浮云遮望眼，乱云飞渡仍从容。

当今世界正在经历深刻而宏阔的时代之变，但和平与发展的时代主题没有变，各国人民对美好生活的追求没有变，国际社会同舟共济、合作共赢的历史使命也没有变。

顺应时代潮流，回应人民呼声，展现责任担当，金砖国家应永远保持奋斗者的姿态，继续在追求发展道路上矢志不移，在团结合作历程中携手奋进，为人民谋幸福，为世界谋发展。

团结合作，全球发展新时代未来可期。

《 人民日报 》（ 2022年06月18日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)