胡必亮

6月22日晚，国家主席习近平以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表题为《把握时代潮流 缔造光明未来》的主旨演讲。在演讲中，习近平主席提出了五大时代之问，并给出了明确的答案，呼吁世界做出符合时代潮流的正确选择。

要和平，不要战争。两次世界大战给人类带来的教训是惨痛的。拥抱和平、反对战争是世界各国及其人民的共识，基于所谓实力搞霸权主义、集团政治不受欢迎。正是基于两次世界大战的深刻教训，联合国宪章开门见山地将“维持国际和平及安全”写入联合国的宗旨。

基于联合国宪章的基本精神，习近平主席提出了全球安全倡议，倡导各国坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；坚持尊重各国主权、领土完整；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则；坚持重视各国合理安全关切；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧与争端；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。在6月22日的演讲中，习近平主席重申上述要点，倡导以保持全球长久和平和普遍安全为出发点来构建新型国际关系，即构建相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系，摒弃零和博弈，共同反对霸权主义和强权政治。

要发展，不要衰退。习近平主席曾多次指出，发展是解决一切问题的总钥匙。发展的核心在于可持续发展，即聚焦并实现联合国2030年可持续发展目标。

中国特别强调聚焦发展的重要性，是因为全球发展正遭遇严重挫折。当前，世纪疫情导致全球极端贫困人口20多年来首次上升，世界经济复苏不确定性增加，地区冲突和全球治理挑战严峻复杂。上述当前全球发展的现实情况与联合国确定的2030年可持续发展目标相比，差距不是在缩小，而是仍在扩大。因此，习近平主席再次强调全球发展倡议及其重点内容，全面推进减贫、卫生、教育、数字互联互通、工业化等领域合作。

要合作，不要对抗。面对当前的世界形势，唯一正确的选择是合作。秉承金砖精神，加强团结合作，共同应对全球性挑战，才能取得最终胜利。

目前的合作重点和主要方式至少应包括以下四方面：一是要加强沟通协调，就当前所面临的十分严峻的国际政治经济形势达成共识；二是需要就全球政治、安全、人权、经济、社会等各项发展事业形成相向而行的合作政策；三是以加快实现联合国2030年可持续发展议程所确定的目标为抓手，重点解决极端贫困、饥饿与营养不良、社会公平正义等问题；四是对当前不断加码的经济制裁做出客观评估并提出解决办法，以防止由于经济制裁而加剧目前的困难与问题。

要开放，不要封闭。在6月22日的演讲中，习近平主席强调，包容普惠、互利共赢才是人间正道。我们要坚持开放包容，拆除一切阻碍生产力发展的藩篱，引导推动全球化健康发展，让资金和技术自由流动，让创新和智慧充分涌现，汇聚世界经济增长合力。

开放涉及多方面内容，其中最根本的是要坚持继续推进经济全球化进程。只有在经济全球化背景下，世界各国才可以通过发挥比较优势，实现互利共赢，促进共同发展。

因此，从国际层面来看，如何适应经济全球化的深入发展，完善全球经济治理体系非常重要。目前正在推进的世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行的改革，旨在适应不同国家经济实力和发展需求的变化，增加新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权，目的就是为推动世界减贫事业、从而更好地促进全球可持续发展提供制度支撑。

在改革与完善现有全球经济治理体系的同时，新兴市场国家和发展中国家通过增量的方式增加全球经济治理供给，也是非常有益的探索。金砖国家根据自身发展需要，创设金砖国家新开发银行和金砖国家应急储备基金，对于促进金砖国家以及相关发展中国家的发展、保障其金融安全具有重要意义。如果中国与广大发展中国家一道，积极推动构建新的全球减贫治理平台，将对世界减贫事业做出重大贡献。

只要我们在世界面临百年之大变局的关键时刻做出正确选择，只要我们选择和平、发展、合作、开放，世界向何处去的问题也就自然地有了正确答案，世界和人类将迈向更加美好的未来。

（作者是北京师范大学新兴市场研究院院长、金砖国家智库合作中方理事会委员）

(责编：崔译戈、常红)