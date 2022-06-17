总台央视记者：今年以来，中国作为金砖合作机制主席国，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，陆续成功举办了多场活动。据了解，相关活动将贯穿全年。你能否介绍一下迄今金砖“中国年”取得的进展及其意义？

汪文斌：就像你提到的那样，今年的确是名副其实的金砖“中国年”。在各方积极支持下，今年以来中方作为主席国已经成功举办了70多场会议和活动，涵盖政治安全、经贸财金、人文交流、可持续发展和公共卫生等领域，推动金砖合作在多方面取得重要进展。这些实实在在的合作成果，为金砖合作添砖加瓦，也为第十四次金砖国家领导人会晤奠定了坚实基础。

金砖合作机制成立16年来，金砖国家经受住国际风云变幻的考验，成为国际舞台上一支不容忽视的重要力量。当前，百年变局和世纪疫情相互交织，世界进入新的动荡变革期，进一步深化金砖合作的重要性更加凸显，广大新兴市场国家和发展中国家参与金砖合作的愿望更加强烈。

中方愿同金砖各成员以及广大新兴市场国家和发展中国家一道，将开放包容、合作共赢的金砖精神转化为实际行动，围绕“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”这一主题，深化金砖伙伴关系建设，探讨在更高层级、更广领域、更大范围开展“金砖+”合作，为全球发展注入更多金砖力量，为动荡不安、充满挑战的世界注入更多正能量。

巴通社记者：巴基斯坦总理夏巴兹最近接受中国媒体采访时，高度评价中巴关系，称中巴经济走廊是两国互利共赢合作的体现。中方对此有何回应？

汪文斌：我们高度赞赏夏巴兹总理的有关表态。正如夏巴兹总理所说，中巴是很好的朋友，七十多年来风雨同舟、一直在一起。无论国际风云如何变化，中巴全天候战略合作伙伴关系始终坚如磐石，不可撼动。

多年来，中巴双方秉持共商共建共享原则推进中巴经济走廊建设，不断发挥走廊促进巴经济发展和民生改善的作用，也为地区互联互通和经济一体化作出重要贡献，得到各界广泛赞誉和认可。

中方愿同巴方一道，赓续两国传统友谊，加强战略沟通，巩固战略互信，深化中巴全方位务实合作，安全、顺利、高质量推进中巴经济走廊建设，持续释放走廊促增长、惠民生的积极效应，让中巴“铁杆”友谊百炼成钢，让中巴命运共同体建设落地生根，让中巴合作为两国乃至地区的发展振兴提供更加蓬勃的生机活力。

印度广播公司记者：据印度报业托拉斯报道，中方日前在联合国安理会1267委员会搁置了美国、印度将有关人员列名为全球恐怖分子的联合提案。中方搁置上述提案有何考虑？

汪文斌：首先我要说的一点是，中方一贯反对一切形式的恐怖主义。中方在安理会1267委员会的行动一贯符合相关规则和程序。中方将继续以建设性、负责任的态度开展工作。

深圳卫视记者：据报道，美国联邦通信委员会近日称，美国运营商因拆除华为、中兴等中企生产的设备而提交的补偿申请中，有三分之二存在“重大缺陷”。估计换掉这些中企设备的成本将高达53亿美元，远超去年美国会通过的19亿美元预算。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到相关的报道。我还注意到，有评论指出未能获得补偿的美国企业将陷入困境，最后可能被迫自费更换设备。美方政客出于一己私利、泛化国家安全概念、动用国家力量无理打压中方特定企业酿成的苦果，最终却要由美国的企业和民众来吞咽。

实践一再证明，美方不断将经济合作政治化、工具化、武器化，威逼利诱、胁迫他国禁用中企设备，企图打造所谓“小院高墙”，损害的不仅是中方企业利益，也严重伤害美方自身利益，严重影响全球产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。美方政客逆流而动也必将以失败告终。

我们敦促美方尽快改弦更张，停止损人不利己的错误言行，为相关中国企业提供开放、公平、公正、非歧视的市场环境。

彭博社记者：本社最近报道，美国正寻求拜登总统同习近平主席通话，你对此有何评论？

汪文斌：关于你提到的具体问题，我没有可以提供的消息。

印度报业托拉斯记者：第一个问题，你刚才介绍了中方在恐怖分子列名一事上的立场。你是否认为上述事件将增加印中之间的分歧？第二个问题，将于6月23日举行的金砖国家领导人会晤将聚焦哪些议题？中方发布的消息还提到将于24日举行全球发展高层对话会，能否介绍有多少新兴市场国家将参会？具体是哪些国家？

汪文斌：关于你提到的有关人员列名问题，我刚才已经阐明了中方立场。关于中印关系，我们的态度是一贯、明确的。我们希望印方和中方一道，推动两国关系健康稳定发展。

至于你提到金砖领导人会晤相关问题，我们今天上午已经发布了习近平主席将主持金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会并出席金砖国家工商论坛开幕式的消息。我也愿借此机会介绍相关情况。

金砖国家是新兴市场国家和发展中国家的重要合作机制，是具有全球影响的南南合作平台。作为今年金砖国家主席国，中方期待通过举办金砖国家领导人第十四次会晤，围绕“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”的主题，同其他金砖国家一道，全力推动金砖合作走深走实，深化金砖战略伙伴关系，为金砖合作描绘新蓝图，为维护和平与稳定、促进发展与繁荣作出更大贡献。

除了金砖国家领导人第十四次会晤之外，习近平主席还将主持全球发展高层对话会。对话会主题是“构建新时代全球发展伙伴关系，携手落实2030年可持续发展议程”。除金砖国家领导人外，有关新兴市场国家和发展中国家领导人将出席会议。中方期待通过举办对话会，与各方共商发展大计，发出发展中国家共同呼声，呼吁并推动国际社会将发展问题置于优先议程，为加快落实2030年可持续发展议程、推动构建全球发展共同体贡献智慧、凝聚合力。

习近平主席也将出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲，围绕当前世界面临的重大和紧迫问题阐述立场主张，并为工商界的合作指明方向。

你刚才问哪些外方领导人将出席全球发展高层对话会，中方正同有关各方就与会事宜保持密切沟通，我们会适时发布消息。

《环球时报》记者：据报道，台湾外事部门发表声明，承认台长期聘请美公关公司助台巩固台美关系。当年蔡英文同美国领导人通话付了14万美元给牵线的公关公司。台代表参加美官方就职典礼也曾付费给政治公关公司进行游说。发言人对此有何评论？

汪文斌：我们注意到，台湾地方当局是在媒体的追问之下才不得不承认此事。实际上，这只是台湾当局“孝敬”美国花费的冰山一角。媒体报道，美国前国务卿蓬佩奥访台期间，短短几天就进账15万美元。美国联邦参议员格雷厄姆访台期间，公开要求台湾当局采购波音飞机，总价达80亿美元。

台湾当局到底还挥霍了多少台湾人民的钱用于此类活动？恐怕民进党当局根本不敢完整公开相关的数据。美方不是说外界对美国搞“政治渗透”吗？不知道美方对此类活动持何态度？会否采取行动对此予以禁止和打击呢？

印度广播公司记者：你刚才提到有关安理会1267委员会列名的“程序”问题，能否具体解释一下？

汪文斌：我刚才已经清楚介绍了中方立场，不再重复。

湖北广播电视台记者：据报道，日前，国际原子能机构发布了关于日本福岛核污染水处置问题技术工作组今年3月赴日考察的评估报告。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到并正在研究有关报告。初步看，报告重点是评估日本原子能规制委员会关于福岛核污染水处置方案的审查和批准过程是否符合国际安全标准，尚没有得出任何结论。同时，报告还就政府责任、批准过程、源监测和环境监测、利益攸关方参与等对日方提出了一系列优化建议。

综合国际原子能机构目前已发布的两份报告看，国际社会关于核污染水数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的不确定性等方面的关切是完全合理的。但遗憾的是，日方迄今为止非但没有就上述问题给出充分、可信的说明，反而在机构技术工作组仍在开展工作、尚未得出任何结论的情况下，强行推进核污染水排海方案审批并启动排海工程建设，这种置各方关切于不顾、企图造成既定事实的做法十分不负责任。

中方再次敦促日方重视国际社会和日本国内民众的正当合理关切，同包括周边邻国在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商，寻找核污染水的妥善处置办法，停止强推排海方案。需要指出的是，日方单方面向各国通报排海准备进程，根本算不上是充分协商，而是将错误决定强加于人。不久前，中俄两国向日方提供了联合技术问题单并且在国际原子能机构散发，从科学、技术角度对福岛核污染水排海方案提出诸多疑问，我们敦促日方以负责任态度认真研究并尽快作出答复，解决我们的关切。

彭博社记者：昨天，美国驻华大使伯恩斯参加研讨会时表示，中国的“动态清零”政策打击外国投资积极性。你对此有何评论？

汪文斌：首先我想说的是，中国政府制定并实施“动态清零”总方针的出发点，是将14亿多人民的生命安全和身体健康放在第一位。这也是中国共产党和中国政府人民至上、生命至上执政理念的充分体现。新冠肺炎疫情暴发两年多来，中国疫情感染率、死亡率保持全球最低水平。在疫情期间美国等一些发达国家人均预期寿命有所降低的情况下，中国近两年来人均预期寿命稳步上升。根据《自然医学》杂志研究文章预测，如果中国效仿某些国家“躺平”的话，可能会造成1.12亿人感染，近160万人死亡。这些都充分说明中国的防控政策是科学、正确、有效的，也是对人民负责的。

第二点我想说的是，中国始终根据疫情形势发展变化，不断优化防控措施，取得显著成效。我们先后经历了突发疫情应急围堵、常态化防控探索、全链条精准防控、全方位综合防控四个阶段，打一仗、进一步，当前更加突出“科学精准、动态清零”。大家也都看到了，目前中国全国的疫情形势整体保持平稳，上海等多地疫情得到有效控制，正在有序恢复正常生产生活秩序。实践证明，现有的防控措施能够实现“动态清零”的目标。中国的防控政策适合中国国情，经得起历史的检验。

我还要说一点，正是得益于科学精准有效的疫情防控政策，中国最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。国家统计局近日公布的数据显示，5月份，中国经济逐步克服疫情不利影响，主要指标边际改善，国民经济呈现恢复向好势头。1到5月中国外贸进出口同比增长8.3%，吸收外资同比增长17.3%，韩国、美国、德国对华投资分别增长52.8%、27.1%、21.4%，这些实实在在的数字反映了外商对华投资的真实意愿，也体现了他们对中国经济社会发展的充分信心。这些都说明，良好的疫情防控是经济社会发展的基础，也是最有利的营商环境。我们完全有信心实现“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的既定目标。

彭博社记者：美国计划在即将召开的七国集团峰会上宣布一项新的基础设施倡议，该倡议似乎意在制衡中国提出的“一带一路”倡议。你对此有何评论？

汪文斌：全球基础设施建设需要各国通力合作，相互支持、相互补充而不是相互对抗、相互替代。美方有关倡议无视各国希望共同发展、合作共赢的普遍愿望，大搞零和博弈，挑动分裂对抗，这不得人心。

中方认为，全球基础设施领域的合作空间广阔，各类相关倡议不存在相互抗衡或者是彼此取代的问题。世界需要的是搭桥而不是拆桥，是互联互通而不是脱钩筑墙，是互利共赢而不是封闭排他。中方欢迎一切有助于汇聚合力、促进全球基础设施建设的倡议。任何打着基础设施建设旗号、推进地缘政治的算计都不受欢迎，也不会得逞。

(责编：崔译戈、杨牧)