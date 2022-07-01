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漫评：满嘴谎言 美政客猛打“新疆牌”歪曲事实

陈籽
2022年07月01日16:01 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：马宏亮（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

一段时间来，美方不断炒作中国新疆存在所谓“强迫劳动”问题。事实上，但凡怀实事求是之心就能基于现实作出判断，所谓 “强迫劳动”的说法是彻头彻尾的世纪谎言。美方罔顾基本事实，不过是想靠政治操弄打压新疆产业竞争优势，企图遏制中国发展。

与其盯着新疆不放，美国不如看看自己劣迹斑斑的强迫劳动的历史和现实。美国至今仍未批准《1930年强迫劳动公约》《联合国儿童权利公约》和《消除对妇女一切形式歧视公约》。美国每年从境外贩卖至国内从事强迫劳动的人口近10万人，目前在美国至少有50万人遭受奴役；美国大量童工从事农业劳作，很多儿童从8岁开始工作；美国有24万至32.5万妇女和儿童遭受性奴役，有超过10万人被拘禁在私营监狱，长期从事高强度、低报酬的强迫劳动。

可是，出于政治目的，美国政客并不会直面自身糟糕的人权状况，他们只会不遗余力抹黑污蔑新疆。尽管他们自己曾“袒露心声”称“新疆没有问题，我们都很清楚”，但也要抓住“新疆牌”不放，将造谣说谎的卑劣行径进行到底。

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(责编：崔越、常红)

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