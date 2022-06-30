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漫评：横行霸道 美“黑客帝国”再伸“黑手”

陈籽
2022年06月30日16:41 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：马宏亮（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

近日，信息安全领域“安在”新媒体发布的文章披露，美国军方和政府网络部门在最近30天内远程窃取了超过970亿条全球互联网数据和1240亿条电话记录，涉及世界各国的大量公民个人隐私，这些数据正成为美国及其他“五眼联盟”国家的情报来源。负责执行的是美国国家安全局下属的网络战情报搜集部门：接入技术行动处（TAO）。

这是美国为在全球网络空间维持其霸权的又一“黑”手段。一直以来，美国打着所谓维护“国家安全”的幌子，在全球网络空间横行霸道。在没有任何事实依据的情况下，美国对华为等中国技术领先企业进行无端打压和制裁；美国国家安全局曾被曝出利用与丹麦情报部门的合作关系，监听包括时任德国总理默克尔在内的欧洲国家领导人和高级官员……可以说，美国毫无底线地利用网络攻击他国，连盟友都成为其监听目标。

美国这种不光彩的行径早已引起国际社会公愤。默克尔和法国总统马克龙曾表示，美国国家安全局利用丹麦情报部门对盟友领导人进行监听的做法不可接受，瑞典、挪威等国官员也对美国的行为提出批评。

美国在全球范围内疯狂进行恶意网络活动，维护自身霸权，所谓“国家安全”不过是一块遮羞布。美国应当立即停止这些恶劣行径。 

(责编：崔越、常红)

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