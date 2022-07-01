新华社马德里6月30日电 （国际观察）新战略文件暴露北约好战本性

新华社记者张章 付一鸣 冯俊伟

北约成员国领导人29日在西班牙马德里峰会上批准《北约2022战略概念》，称俄罗斯是北约“最大且直接的威胁”，中国对北约构成“系统性挑战”。北约正式向芬兰和瑞典发出入约邀请，此次峰会还邀请了亚太地区的四个非北约成员国参会。

分析人士指出，作为冷战产物和全球最大军事联盟，美国主导的北约始终固守冷战思维，其以往以及此次峰会上的所作所为，特别是所谓“战略概念文件”充斥对抗、零和思维和意识形态偏见，给世界和平稳定带来严重威胁，充分暴露北约四处煽风点火、搅乱世界的好战本性。

6月26日，数千人在西班牙首都马德里市中心参加反对北约、呼吁世界和平大游行。（新华社发，胡安·卡洛斯·罗哈斯摄）

搞阵营对抗终损人害己

战略概念是指导北约发展的纲领性文件。1991年，北约罗马峰会通过《联盟的新战略概念》。此后，北约多次更新战略概念。

根据《北约2022战略概念》，北约在未来十年有三大核心任务——威慑和防御、危机预防与管理、合作安全，将俄罗斯称为北约成员国安全和欧洲大西洋地区和平稳定的“最大且直接的威胁”，还妄称中国对北约构成“系统性挑战”。

分析人士指出，冷战结束至今，北约仍未改变制造“敌人”、搞阵营对抗的思维和做法，口口声声说别国是威胁、挑战，实际上在世界各地煽风点火、制造麻烦，甚至动辄武力威胁，给世界安全带来最大危害的恰恰是北约自身。

俄罗斯外交部副部长里亚布科夫29日向媒体表示，“是北约对俄罗斯构成威胁”，俄方谴责北约不负责任且破坏欧洲安全架构的政策。

英国“争取核裁军运动”负责人凯特·赫德森说，自1999年以来，北约的每一个战略概念都涉及进一步扩大这个拥有核武器的集团，大笔资金投入到武器研发和采购中，“继续这样做不负责任，只会增加全球安全风险”。

疯狂扩张埋冲突种子

北约秘书长斯托尔滕贝格在29日举行的新闻发布会上说，北约成员国领导人同意采取一系列措施，以改造和强化这一联盟。北约成员国一致同意邀请芬兰和瑞典加入北约。

分析人士指出，北约在冷战后五次东扩，不仅没有让欧洲更安全，而且埋下冲突的种子。芬兰和瑞典加入北约后，俄罗斯与北约国家的陆地边界长度将几乎增加一倍，俄罗斯在波罗的海地区和北极地区将被北约国家包围，原本复杂动荡的地区局势将面临更多不确定性，安全风险陡增。

连日来，全球多地民众和有识之士对北约这一冷战遗孽及其不断突破势力范围提出质疑和批评。从西班牙到美国多地再到线上跨国联动，一场又一场抗议活动“隔空接力”，谴责北约危害地区乃至全球和平与安全。

克罗地亚政治分析家普霍夫斯基日前在接受新华社采访时表示，北约扩张不是其声称的为了捍卫所谓西方民主、人权和价值观，而是冷战思维的延续，根本动机和目的是包围俄罗斯。

瑞典和平与未来研究跨国基金会主任奥贝里指出，欧洲和整个世界现在处于比以往任何时候都更危险的境地，北约应为其无限扩张导致的潜在冲突负责。

3月24日，美国总统拜登在比利时布鲁塞尔北约总部出席北约特别峰会结束后的新闻发布会。（新华社记者郑焕松摄）

乱伸触角欲搞乱亚太

此次北约峰会还邀请亚太地区的非北约成员国——日本、韩国、澳大利亚和新西兰四国出席会议。据报道，北约希望与这四国协调对俄立场，还想拉拢四国共同打压围堵中国。

分析人士指出，虽然北约多次公开表示，北约作为区域性联盟的定位没有变化，防区不会突破北大西洋，也不寻求到其他地区扩员，但其近年来频频将触角伸到亚太地区，妄图复制在欧洲搞对抗的“冷战剧本”，搞乱亚太地区。

北约前秘书长索拉纳认为，北约扩张并在亚洲加强存在将使北约成员国与其他国家的关系更加艰难，这些国家不认为中国与俄罗斯是敌人或对手，不想在中俄与西方国家之间站队。“北约将触角伸向全球将制造一个分裂的世界。”

前韩国汉阳大学亚太地区研究中心研究教授权起植日前接受新华社记者书面采访时说，美国图谋将亚太地区盟国与北约捆绑在一起，以弥补自身在亚太地区军事影响力的短板。亚太国家应高度警惕美国利用北约划分阵营、激化地区矛盾冲突的危险企图。（参与记者：杜鹃、刘昕宇、李学军、陆睿、孙丁、熊茂伶）

(责编：燕勐、刘洁妍)