胡必亮

6月23日晚，国家主席习近平在金砖国家领导人第十四次会晤上发表了题为《构建高质量伙伴关系 开启金砖合作新征程》的重要讲话，指出既要回望来时路，牢记金砖国家为什么出发；又要一起向未来，携手构建更加全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系，共同开启金砖合作新征程。

推动构建更加全面的金砖合作伙伴关系。新征程上，金砖合作伙伴要用创新的思维，拓展各方面更加广阔的合作空间。

当前，世界发展进入新的动荡变革期。今后的金砖合作重点主要包括五方面内容：一是基于全球安全倡议，探索出一条全球新型安全之路，即对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的安全之路，尝试率先通过金砖合作而推动构建安全共同体；二是基于全球发展倡议，推动落实联合国2030年可持续发展议程，探索推动构建全球发展共同体，为促进更加强劲、绿色、健康的全球发展注入新动能。三是把准时代脉搏，促进金砖创新发展，让科技为金砖国家及其人民带来切实好处；四是推进金砖合作更加开放发展，为促进南南合作做出金砖贡献；五是继续加强人文交流合作，为增进相互理解和信任打牢坚实基础。

推动构建更加紧密的金砖合作伙伴关系。针对当前地缘政治形势加剧、大国博弈向纵深发展、全球经济不确定增大、全球发展问题更加突出等不容乐观的现实情况，金砖国家必须展现出更强的使命担当，必须更加紧密地团结起来，推进金砖合作取得更大成就，为当前这个动荡的世界提供更多的稳定性。

首先，金砖国家应该根据国际形势的发展，提出更加有针对性的新合作倡议。全球发展倡议和全球安全倡议已获得世界很多国家和国际组织的积极响应，如果金砖国家带头实施两大“中国倡议”，将有利于自身和世界发展。此外，金砖国家在加强供应链合作、贸易投资合作、可持续发展合作等方面也提出了一些新的倡议，这些新倡议的实施将促进金砖国家深化合作。

其次，根据时代发展的新需求，金砖国家建立了一些新合作平台。例如，金砖国家新工业革命伙伴关系厦门创新基地、金砖国家疫苗研发中心等平台，为五国加强产业政策对接开辟了新航路，为推动落实2030年可持续发展议程作出新贡献。

最后，金砖国家可以通过促进现有平台、机制发展，实现更加紧密的合作。习近平主席提到，要支持金砖国家新开发银行做大做强，稳步吸收新成员，同时推动完善应急储备安排机制，筑牢金融安全网和防火墙。他也提到要拓展金砖国家跨境支付、信用评级合作，提升贸易、投融资便利化水平。这些方面的工作，过去已经有了较好基础，今后金砖国家将开展更加紧密的合作。

推动构建更加务实的金砖合作伙伴关系。2019年3月，习近平主席针对当时的国际形势，鲜明指出国际社会正面临治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字四大挑战。破解上述赤字，需要各国采取更加务实的措施，为落实能够促进世界可持续发展的倡议、战略采取切实行动。要把联合国2030年可持续发展议程、全球安全倡议、全球发展倡议等倡议与金砖国家已经形成的各方面共识结合起来，展开各项具体工作，将这些倡议、战略、共识落到实处。

金砖国家尤其需要推动完善全球科技治理，加强数字经济产业政策对接，促进数字技术人才培养，并开展职业教育合作。如果金砖国家能够带头在这些方面取得实质性进展，将为破解四大赤字贡献金砖力量。

推动构建更加包容的金砖合作伙伴关系。中国提出“金砖+”合作理念后，中国和其他金砖国家与“金砖+”国家之间的联系不断增强，合作领域不断扩大，合作深度不断加强；金砖国家对“金砖+”国家的影响力大幅提升；金砖国家引领其所在地区安全、发展、创新、开放的影响力也大为增强。这些新变化为带动和提升南南合作发展作出了重要贡献。

引入新鲜血液，将为金砖合作带来新活力，也将提升金砖国家代表性和影响力。习近平主席明确表示，应该推进扩员进程，让志同道合的伙伴们早日加入金砖大家庭。在当前国际形势十分复杂的情况下，“金砖+”合作将为人们带来信心，为践行真正的多边主义树立榜样，为维护世界合作与安全、为促进全球发展注入新动能，为促进人类正义事业发展而引领正确的前进方向。因此，加快推进“金砖+”机制建设和“金砖+”合作发展，扩大南南合作范围和成果，是金砖合作今后的重要任务之一。

（作者是北京师范大学新兴市场研究院院长、金砖国家智库合作中方理事会委员）

(责编：崔译戈、杨牧)