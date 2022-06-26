苑基荣

6月25日，经过近8年的建设，由中铁大桥局承建的孟加拉国帕德玛大桥公路正式通车。孟加拉国总理哈西娜为通车仪式剪彩。

恒河流经印度后，于孟加拉西北入境，一路奔腾向东南，分多支注入孟加拉湾，其中最主要的一支被称为帕德玛河。帕德玛河被誉为孟加拉国的“生命之水”，但它却将孟加拉分成了西南与东北两部分。此前，仅在孟加拉帕德玛河的上游有一座公路桥和铁路桥，帕德玛大桥所在的下游由于河道过宽、水流湍急、洪水频发，一直未能建造桥梁，孟加拉南部和东部的人们千百年来过河依赖舟楫。

“帕德玛大桥通车之前，从夏睿塔普（河南岸）要去首都达卡（河北岸）只有坐轮渡这一种方法，一般需要一两个小时。但每年到七八月的雨季涨潮，至少需要七八个小时，甚至更长，还十分危险。”当地居民奈伊姆·侯赛因介绍。

2014年，承载着孟加拉国人民千百年梦想的帕德玛桥正式开建。这座大桥位于达卡偏西南约40公里处，横跨帕德玛河。大桥设计为双层钢桁梁大桥，上层是双向四车道公路，设计时速每小时100公里，下层为单线铁路，设计时速每小时120公里，大桥主桥长6.15公里、宽21.5米。大桥通车以后，孟加拉国南部21个区与首都达卡之间居民往来需要摆渡的历史也随之彻底结束。

中铁大桥局帕德玛大桥项目副经理沈涛介绍，受到自然条件影响，河道摆动大，恶劣天气常见，加之河床底部多淤泥、粉砂，岩石埋深达到8公里以上，桥墩“桩基”没法“生根”。光是桩基试验，边做边施工就干了4年多。孟籍员工纳姆对此深有感触：“帕德玛河的河床都是由超粉细砂组成，深度超过150米，受水流的影响，河床粉细砂会呈流砂状态，大型浮吊的铁锚经常被流沙掩埋而无法拔出。”每到洪水期，主河槽河水流速达到4.6米每秒，直接影响洪水期钢梁架设安排。更糟糕的是，施工航道经常受回淤影响，河床不断变化，为满足“天一号”架设的航道需要，施工过程中需要不定期进行航道疏浚。从2015年到现在，中铁大桥局帕德玛项目部已开挖粉砂达4000余万立方米，堆起来可以填满4个西湖。

再加上孟加拉国资源匮乏，项目所需物资、工装、设备、材料等资源，都要从国内、跨洋运输到现场，其中就涉及了10多个国际公司，施工资源组织难度大。由于国际化程度高、文化差异大、工程标准不一，最初总会遇到各种困难，但经过不断学习和磨合，项目部已经能顺畅地沟通交流。

2020年，突如其来的新冠疫情一度给孟经济社会运行按下暂停键，大桥项目部为约3000名工程师和工人提供了闭环工作条件，以零感染的防疫成绩确保工程建设如期推进。在孟加拉传统节日开斋节到来之际，考虑到孟籍员工无法回家过节，中铁大桥局组织开展了“工地上的开斋节”系列活动，不仅特地采购了专门的食材，安排孟加拉厨师为孟籍员工精心准备开斋饭，还按照每人每天1000塔卡（约为当地普通四口之家2天的开销）的标准给予假期补贴。“虽然没有走亲访友、无法集会礼拜，但吃到了可口的开斋饭，领到了意外的节日红包，想不到在工地也能过上开斋节。”中铁大桥局孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目部的孟籍员工乔尔说。

随着大桥建设，帕德玛河两岸发生了翻天覆地的变化。以前只有空荡荡的河面和岸滩，但如今河北岸新建了工厂、加油站等设施，周边居民的生活也日渐向好。胡马雍是马瓦镇上一家炸鸡店的老板，因为他的炸鸡味道很符合中国人的口味，自2015年帕德玛项目部进场之后，小店生意就开始慢慢变好，店面也逐步升级。最开始只是街边摊，随后升级为木头墙的店面，现在木墙已经换成了砖瓦结构带卷帘门。从一张桌子到现在的正经小店，胡马雍见证了马瓦镇这几年的发展。看着连通两岸的大桥，他对未来也充满信心：“大桥通车后，两岸往来方便，这里会变得更加繁华，生意也会变得越来越好，日子会越来越好，梦想之桥一定能实现我们的梦想！”

已在项目部工作两年的孟籍员工乌兹扎，从一个对测量一无所知的“小白”到现在已经能熟练掌握全站仪、水准仪和GPS等测量设备的操作，他习得了赖以生存的一技之长。他们家的生活质量也有了明显改善——以前家里7口人住在3间总面积不到40平米的小屋内，现在已经盖起了两层楼的敞亮新房。作为中铁大桥局帕德玛大桥的一名桥梁下部结构工程师，马哈迪同样收获良多：“我来自帕德玛大桥附近的一座小村庄，以前村里很多人都没有工作，但是在这个项目开始之后，包括我在内的很多当地人都找到了工作。我通过这个项目学到了很多建桥技术，项目启动后，我的家乡取得了很大的发展。”像乌兹扎和马哈迪这样的孟籍员工还有很多，据统计，自开工建设以来，中铁大桥局已经为当地创造5万余个就业机会。在大桥建设过程中，这批孟籍员工的职业技能也得到了良好提升，未来大桥竣工后，能继续服务于孟加拉其他项目。

与帕德玛大桥一起加速成长的还有中孟友谊，在大桥建设过程中，中国建设者与孟加拉国人民也结下了深厚的友情，中孟人民守望相助的故事频频发生。2018年10月，中国的电焊工马猛突发胃出血，急需大量B+型血液，虽有大量华人同胞前来献血，但经过医院严格检验和筛选后，供血情况依然不乐观。此时，病房外聚集的帕德玛桥项目孟籍桥工纷纷举手示意愿意献血，最终，6位与马猛在工地上朝夕相处的亲密“战友”血液匹配成功。同年11月11日，帕德玛河发生一起翻船事故，20余名孟加拉国人正在水中挣扎。帕德玛大桥项目部员工驾驶船舶急速前往，合力营救了24名孟加拉民众。

如今大桥通车，孟加拉国南部21个区与首都达卡之间居民千百年来靠摆渡往来的历史终于彻底结束。孟加拉国西南部21个区与首都达卡之间被联通，原本7、8个小时的过河通行时间可缩短至10分钟。西南部海域生产的海鲜等商品的新鲜度和存活率大幅提升，周边渔民收入更有保障。经初步估算，大桥会为孟加拉国带来每年1.5%左右的GDP的增长，受益人口超过8000万。此外，大桥还为泛亚铁路和亚洲公路网补上重要一环，也会成为“孟中印缅经济走廊”的重要一环。随着大桥投用，一个一体化程度更高的孟加拉国也会为南亚乃至其他地区的繁荣作出更大贡献。

(责编：于洋、杨牧)