一、序言

1.我们，巴西联邦共和国、俄罗斯联邦、印度共和国、中华人民共和国、南非共和国领导人于2022年6月23日至24日举行金砖国家领导人第十四次会晤。本次会晤主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”。

2.我们忆及在过去16年中，金砖国家秉持互尊互谅、平等相待、团结互助、开放包容、协商一致的精神，互信不断增强，互利合作不断深化，人文交流不断密切，取得了一系列重大成果。我们重申基于共同利益和优先领域，进一步加强金砖团结合作的重要性，从而进一步巩固金砖战略伙伴关系。

3.我们高兴地注意到，尽管面临新冠肺炎疫情等挑战，金砖国家在2022年继续共同加强团结，深化经贸财金、政治安全、人文交流、公共卫生、可持续发展等领域合作，举办了一系列会议和活动，推动金砖合作取得实实在在的成果。

4.我们欢迎在此次领导人会晤期间举行的全球发展高层对话会，这体现了包括金砖外围对话/“金砖+”合作在内的金砖伙伴关系的开放包容性。我们期待对话会为加强国际团结合作落实2030年可持续发展议程注入新的动力。

二、加强和改革全球治理

5.我们重申对多边主义的承诺，维护国际法，包括作为其不可或缺基石的《联合国宪章》宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心作用，在此体系中各主权国家合作维护和平与安全，推动可持续发展，促进和保护民主、所有人的人权和基本自由，并基于相互尊重、正义、平等的精神加强合作。

6.我们忆及五国外长2021年通过的《金砖国家关于加强和改革多边体系的联合声明》并回顾其中的原则，一致认为加强和改革多边体系包括以下方面：

应使全球治理更具包容性、代表性和参与性，以促进发展中国家和最不发达国家，特别是非洲国家，更深入和更有意义地参与全球决策进程和架构，并使全球治理更符合当代现实；

应以包容的协商与合作为基础，符合所有人利益，尊重主权独立、平等、彼此正当利益和关切，使多边组织反应更迅速、有效、透明、可信；

应使多边组织反应更加迅速，更加有效、透明、民主、客观，坚持聚焦行动和聚焦解决方案，更加可信，并合作构建基于国际法准则和原则、相互尊重、公平正义、合作共赢精神以及当代世界现实的国际关系；

应利用数字和技术工具等创新包容的解决方案，促进可持续发展，并帮助所有人可负担和公平地获取全球公共产品；

应加强各国及国际组织的能力，使其能够更好地应对新的、传统和非传统挑战，包括来自恐怖主义、洗钱、网络领域、信息流行病和虚假新闻的挑战；

应将以人民为中心的国际合作作为核心，促进国际和地区和平与安全，促进经济社会发展，保护大自然平衡。

7.我们忆及联合国大会第75/1号决议，再次呼吁改革联合国主要机构。我们致力于为联合国安理会改革相关讨论注入新活力，继续努力振兴联合国大会，并加强联合国经社理事会。我们回顾2005年世界首脑会议成果文件，重申需要对联合国包括其安理会进行全面改革，使之更具代表性、效力和效率，增强发展中国家代表性，以应对全球挑战。中国和俄罗斯重申重视巴西、印度和南非在国际事务中的地位和作用，支持其希望在联合国发挥更大作用的愿望。

8.我们赞赏印度和巴西分别在2021—2022和2022—2023年间作为联合国安理会成员发挥的作用。4个金砖国家成员同在联合国安理会，这能进一步提升我们就国际和平与安全事务开展对话的重要性，并将为五国通过常驻联合国代表团以及其他国际场合的定期交流、在共同关心的领域继续合作提供机会。

9.我们重申各国应本着平等相待和相互尊重的原则开展合作，促进和保护人权与基本自由。我们同意继续以公平、平等的方式同等重视和对待包括发展权在内的各类人权。我们同意在金砖国家及联合国大会、人权理事会等多边框架下就共同关心的问题加强合作，认为需要以非选择性、非政治性和建设性方式促进、保障及实现各国人权，避免双重标准。我们呼吁尊重民主和人权，强调不仅应在国内治理，也应在全球治理层面得到体现。我们重申致力于促进和保护民主、所有人的人权和基本自由，在互利合作的基础上构建人类命运共同体。

10.我们强调全球经济治理对各国确保可持续发展至关重要，进一步忆及支持新兴市场和发展中国家拓展和加大参与国际经济决策和规则制定进程。我们重申支持二十国集团在全球经济治理中发挥领导作用，强调二十国集团应保持完整、应对当前全球性挑战。我们呼吁国际社会强化伙伴关系，强调要推动世界经济走出危机，实现强劲、可持续、平衡和包容的疫后经济复苏，必须加强宏观政策协调。我们敦促主要发达国家采取负责任的经济政策，管控好政策外溢效应，避免给发展中国家造成严重冲击。

11.我们重申支持以世界贸易组织为代表的开放、透明、包容、非歧视和以规则为基础的多边贸易体制。我们将建设性参与世贸组织的必要改革，构建开放型世界经济，支持贸易和发展，维护世贸组织在全球贸易规则制定和治理中的突出地位，支持包容性发展，维护包括发展中成员和最不发达国家在内的世贸组织成员的权利和利益。我们认识到，世贸组织规则确立的特殊与差别待遇是促进实现世贸组织有关经济增长和发展目标的工具。我们呼吁世贸组织所有成员避免采取违反世贸组织精神和规则的单边主义和保护主义措施。我们强调当务之急是尽快启动上诉机构成员遴选程序，以恢复具有约束力的、两级审理的世贸组织争端解决机制。我们认为上诉机构危机的解决刻不容缓，且不应与任何其他议题挂钩。我们核可经贸部长们通过的《金砖国家加强多边贸易体制和世贸组织改革声明》。我们赞赏世贸组织第12届部长级会议成功结束，这体现了多边主义的价值。我们鼓励世贸组织成员保持势头，在世贸组织第13届部长级会议上取得进一步实质成果。

12.我们重申支持一个以份额为基础且资源充足的国际货币基金组织为中心的强劲、有效的全球金融安全网。我们呼吁在2023年12月15日前如期成功完成第16次份额总检查，减轻国际货币基金组织对临时资源的依赖，以解决新兴市场和发展中国家代表性不足的问题，使其实质性参与国际货币基金组织治理，并保护最贫穷和最弱小成员国的发言权和份额。我们欢迎外部资源充足的国家通过特别提款权转借，向有需要的国家提供支持，并欢迎国际货币基金组织关于设立韧性与可持续性信托的决定，期待其尽早运作。

13.我们注意到，新冠肺炎疫情给人类带来严重冲击和困难。复苏不均衡加剧全球不平等。全球经济增长动能减弱，经济前景有所回落。我们对全球发展面临严重阻碍深感关切，包括南北差距、复苏分化、现存的发展断层、技术鸿沟等。这对落实联合国2030年可持续发展议程构成重大挑战，尤其经济和卫生的疤痕效应在当前疫情后可能仍然持续，对新兴市场和发展中国家来说更是如此。我们敦促主要发达经济体采取负责任的经济政策，管控好政策溢出效应，避免给发展中国家造成严重冲击。我们鼓励多边金融机构和国际组织在凝聚全球关于经济政策共识和防范经济扰乱和金融碎片化系统性风险方面发挥建设性作用。我们欢迎加快落实2030年可持续发展议程的举措。

三、团结抗击疫情

14.我们重申，必须确保各国人民特别是发展中国家人民能够获取安全、有效、可及和可负担的诊断工具、药品、疫苗和关键医疗用品，确保疫苗公平分配，加快推进疫苗接种，弥合全球“免疫鸿沟”。我们支持世界卫生组织在抗击疫情中发挥领导作用，支持“新冠疫苗实施计划”“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具倡议”等。我们认识到世界贸易组织关于新冠疫苗知识产权豁免提议的讨论的重要性，支持各国特别是发展中国家加强能力建设和疫苗及其他健康工具的本地化生产。我们强调需要继续加强金砖国家在检测方法、治疗、研发、疫苗生产与互认、针对新冠病毒新变种的疫苗安全性和有效性研究、新冠疫苗接种和检测证书（特别是用于国际旅行的证书）互认等领域的合作。

15.我们重申支持多边主义，继续支持世界卫生组织在全球卫生治理中发挥领导作用，支持联合国相关机构开展活动。金砖国家将加强多边技术合作，增强应对重大突发公共卫生事件、全民健康覆盖、疫苗研发、预防和治疗性医疗保健以及数字健康系统的能力。我们同意通过在金砖国家卫生机构间建立更紧密合作关系、探索在卫生领域开展合作项目深化现有合作。

16.我们欢迎金砖国家传统医药高级别会议的召开。

17.我们强调金砖国家应进一步做好应对新冠肺炎疫情及未来其他突发公共卫生事件的准备，加强突发公共卫生事件预警、大流行病预防和响应以及医疗救治最佳实践等方面的交流与合作。我们欢迎在线启动金砖国家疫苗研发中心，赞赏《加强疫苗合作，共筑抗疫防线》倡议。我们欢迎其他国家，尤其是新兴市场和发展中国家参与疫苗研发中心工作，提高防控传染病能力。我们支持并强调根据《国际卫生条例（2005）》以及世界卫生组织全球疫情警报和反应网络建立金砖国家预防大规模传染病早期预警机制的紧迫性，强调金砖国家应共同采取积极、有效措施，防范和减少传染病跨境传播风险，为改善全球卫生作出贡献。

18.我们支持继续举办金砖国家结核病研究网络会议，为实现世界卫生组织2030年终结结核病目标作出贡献。我们支持金砖国家药品监管机构尽早签署《关于在医疗产品监管领域开展合作的谅解备忘录》，欢迎2022年下半年举行金砖国家人口问题研讨会。

19.我们呼吁国际机构和慈善人士从包括非洲国家在内的发展中国家生产商采购疫苗和加强针，确保其疫苗生产能力得以保存。此举对打造卫生体系韧性，提高应对新变种及未来包括大流行病在内突发卫生事件的能力至关重要。在此背景下，获得诊断和治疗对于采取高质量和可负担的医疗措施，提升总体监测能力非常关键。

四、维护和平与安全

20.我们欢迎2022年5月19日金砖国家外长会晤通过的关于“应对国际形势新特点新挑战 加强金砖国家团结合作”的联合声明，欢迎2022年6月15日第十二次金砖国家安全事务高级代表会议，赞赏他们就多个战略议题开展富有成果的讨论。

21.我们承诺尊重各国主权、领土完整，强调应通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，支持一切有利于和平解决危机的努力。

22.我们讨论了乌克兰局势，并忆及在联合国安理会、联合国大会等场合就乌克兰问题表达的国别立场。我们支持俄罗斯同乌克兰谈判。我们还讨论了对乌克兰境内外人道局势的关切，支持联合国秘书长、联合国机构和红十字国际委员会根据联大第46/182号决议确立的人道、中立和公正原则提供人道援助的努力。

23.我们坚定支持一个和平、安全和稳定的阿富汗，同时强调尊重阿富汗主权、独立、领土完整、国家统一，不干涉阿富汗内政。我们强调，各方应鼓励阿富汗当局通过对话和谈判实现民族和解，建立广泛、包容和有代表性的政治架构。我们重申安理会有关决议的重要性。我们强调，阿富汗领土不能被用来威胁或攻击任何国家，不能被用来庇护或训练恐怖分子，不能被用来为恐怖主义行为提供资金支持，重申在阿富汗打击恐怖主义的重要性。我们呼吁阿富汗当局努力打击与毒品有关的犯罪，使阿富汗摆脱毒品危害。我们强调应为阿富汗人民提供紧急人道援助，维护阿富汗人民，包括妇女、儿童及不同种族的基本权利。

24.我们重申需要根据国际法，通过和平和外交手段解决伊朗核问题，强调维护伊核问题全面协议和联合国安理会2231号决议对国际核不扩散体系及更大范围的和平稳定的重要性，希望旨在恢复伊核问题全面协议的外交努力取得成功。

25.我们支持通过多双边谈判解决朝鲜半岛所有相关问题，包括完全无核化，维护东北亚和平稳定。我们重申支持全面、和平、外交、政治解决方案。

26.我们重申支持中东北非地区和平繁荣。我们强调应对该地区发展安全挑战的重要性，呼吁国际社会支持中东维稳促和努力。

27.我们赞赏非洲国家、非洲联盟、次区域组织为应对地区挑战，包括维护和平安全、战后重建和谋求发展所作努力，呼吁国际社会继续提供支持。我们强调非盟与联合国根据《联合国宪章》开展协作。

28.我们呼吁持续努力加强军控、裁军、防扩散条约和协议体系，保持其完整性，维护全球稳定及国际和平与安全，进一步强调要确保裁军、防扩散及军控领域有关多边机制的有效性、高效性和协商一致原则。

29.我们呼吁加强《禁止生物武器公约》《禁止化学武器公约》等国际军控、裁军与防扩散体系，维护其完整性和有效性，维护全球战略稳定和世界和平安全。我们强调遵守和加强《禁止生物武器公约》的必要性，包括通过一项有法律约束力的、包含高效核查机制的公约议定书。我们重申支持确保外空活动长期可持续，防止外空军备竞赛和武器化，包括通过谈判达成一项具有法律约束力的多边文书。我们注意到2014年向日内瓦裁军谈判会议提交和更新的“防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约”草案。我们强调采取务实的透明与建立信任措施有助于防止外空军备竞赛。

30.我们重申致力于无核武器世界，强调对核裁军的坚定承诺，支持日内瓦裁军谈判会议2022年度会议就此开展工作。我们注意到中国、法国、俄罗斯、英国、美国领导人2022年1月3日发表的《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》，特别指出“核战争打不赢也打不得”。

31.我们重申致力于促进开放、安全、稳定、可及、和平的信息通信技术环境，强调加强对信息通信技术和互联网使用的共识与合作的重要性。我们支持联合国在推动关于信息通信技术安全的建设性对话中发挥领导作用，包括在2021—2025年联合国开放式工作组框架下就信息通信技术的安全和使用开展的讨论，并在此领域制定全球性法律框架。我们呼吁以全面、平衡、客观的方式处理信息通信技术产品和系统的发展和安全。我们强调建立金砖国家关于确保信息通信技术使用安全的合作法律框架的重要性，认为应通过落实《金砖国家网络安全务实合作路线图》以及网络安全工作组工作，继续推进金砖国家务实合作。

32.我们强调信息通信技术在促进经济增长和发展方面潜力巨大，同时也认识到它可能带来新的犯罪活动和威胁，对信息通信技术非法滥用的水平和复杂性不断上升表示关切。欢迎联合国政府间特别专家委员会的工作，旨在就打击利用信息通信技术实施犯罪制订一项全面国际公约，重申将合作执行联合国大会75/282号决议授予委员会的授权。

33.我们强烈谴责一切形式和表现的恐怖主义，不论恐怖主义在何时、何地、由何人实施。我们认识到恐怖主义、助长恐怖主义的极端主义和激进主义导致的威胁。我们决心打击一切形式和表现的恐怖主义，包括恐怖分子跨境转移、恐怖融资网络和为恐怖分子提供庇护。我们重申恐怖主义不应与任何宗教、民族、文明或种族挂钩。我们重申坚定致力于在尊重国际法，特别是《联合国宪章》和人权基础上，为预防和打击恐怖主义威胁的全球努力作出更大贡献，强调各国在打击恐怖主义方面负有首要责任，联合国应继续在该领域发挥中心协调作用。我们还强调，国际社会应采取全面、平衡的方式，包括在当前疫情背景下，有效遏制构成严重威胁的恐怖主义活动。我们反对在打击恐怖主义和助长恐怖主义的极端主义方面采取双重标准。我们呼吁尽快在联合国框架下完成和通过《全面反恐公约》，并在裁军谈判会议上发起多边谈判，制定遏制化学和生物恐怖主义行为的国际公约。我们欢迎金砖国家反恐工作组第七次会议及五个分工作组会议达成的成果，赞赏主席国举办金砖国家“反恐怖融资定向金融制裁”专题研讨会，期待举办金砖国家“加强发展中国家反恐能力建设”研讨会以及金砖国家警察培训等活动。我们期待进一步深化反恐领域合作。

34.我们期待进一步深化反恐合作，重申联合国安理会在实施制裁方面具有独一无二的权威性，呼吁进一步整合和加强联合国安理会各制裁委员会工作方法，以确保其有效性、反应迅速和透明度，并以客观事实为基础，避免包括列名在内的制裁委工作政治化。

35.我们重申加强反腐败国际合作的承诺，愿在尊重各国法律制度基础上，就反腐败追逃追赃、民事和行政事项相互提供法律协助、资产返还等加强经验交流和务实合作。我们欢迎通过《金砖国家拒绝腐败避风港倡议》，将进一步通过教育培训项目加强反腐败能力建设，并加强多边框架下的反腐败交流与合作。我们欢迎召开金砖国家首次反腐败部长级会议。

36.我们对世界范围内依然严峻的毒品形势表示关切，重申支持以联合国三大禁毒公约及各个政治承诺为基础的现有国际禁毒体制，赞赏金砖国家禁毒工作组为打击跨国毒品犯罪、推动全球毒品问题共治发挥的积极作用，愿进一步加强禁毒合作。

五、促进经济复苏

37.我们认识到，金砖国家携手应对全球经济风险挑战，对实现全球复苏和可持续发展具有重要作用。我们重申继续加强宏观经济政策协调，深化经济领域务实合作，推动实现后疫情时代强劲、持续、平衡和包容经济复苏。我们强调在相关部长级和工作组机制内继续落实《金砖国家经济伙伴战略2025》的重要性。

38.我们认识到，数字经济在减轻新冠肺炎疫情影响、实现全球经济复苏中的活力。我们还认识到，贸易投资对促进可持续发展、国家和地区工业化、向可持续的消费和生产模式过渡所发挥的积极作用。我们注意到中国举办的“‘买在金砖’线上促销”活动，核可《金砖国家数字经济伙伴关系框架》《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》《金砖国家加强供应链合作倡议》。我们认识到数字时代贸易和投资发展面临的挑战，承认金砖国家的数字发展水平不同，各自需要应对数字鸿沟等挑战。我们欢迎将电子商务工作组升级为数字经济工作组。我们同意通过推进落实《金砖国家电子商务消费者保护框架》，促进电子商务消费者保护。我们重申全球、区域和国内生产和供应链的开放、高效、稳定、透明、可靠和韧性，对于抗击新冠肺炎疫情、应对经济复苏挑战和促进国际贸易投资至关重要。我们鼓励金砖国家合作加强供应链互联互通，推进贸易投资流动。我们同意加强金砖国家服务贸易交流合作并加强《金砖国家服务贸易合作框架》中确定的国家联络点与金砖国家工商理事会的接触，以推动落实《金砖国家服务贸易合作路线图》《金砖国家专业服务合作框架》等相关文件。我们注意到主席国关于建立金砖国家服务贸易网络的提议，将继续就此开展讨论。

39.我们祝贺新开发银行入驻上海永久总部大楼并在印度设立区域办公室。我们欢迎新开发银行接纳四位新成员的决定，期待银行按照渐进、地域平衡原则持续推进扩员工作，吸纳发达国家和发展中国家，提高银行国际影响力，增强新兴市场和发展中国家在全球治理中的代表性和发言权。我们支持新开发银行尽可能获得高评级，加强机制建设。我们赞赏新开发银行在应对疫情挑战、支持成员经济复苏中发挥的重要作用。我们注意到新开发银行理事会年会批准了银行第二个总体战略（2022—2026），期待战略的顺利实施。我们鼓励新开发银行坚持成员国主导、需求导向的原则，多渠道动员各类资源，加强知识分享与创新，继续助力成员国实现可持续发展目标，进一步提高践行宗旨的效率和效力，努力打造领先的多边开发机构。

40.我们欢迎建立金砖财金智库网络。我们期待智库网络独立开展工作，在受权情况下为金砖国家开展知识分享、交流经验和实践以及就财金议题开展合作提供智力支持，以应对全球性挑战、维护新兴市场和发展中国家共同利益。

41.我们认识到基础设施投资在促进可持续发展方面的关键作用。我们重申，政府和社会资本合作是撬动私营部门、弥补基础设施缺口、扩大基础设施资产规模的有效模式。我们核可《金砖国家政府和社会资本合作推动可持续发展技术报告》。我们欢迎金砖国家开展经验和良好实践的交流与共享，并鼓励在基础设施投资和政府与社会资本合作方面开展进一步合作。我们期待同新开发银行和金砖国家政府与社会资本合作和基础设施工作组继续就基础设施投资数字平台保持技术接触，并呼吁加强这方面的工作。

42.我们认可加强应急储备安排机制的重要性，该机制有助于加强全球金融安全网，并补充现有国际货币和金融安排。我们支持对应急储备安排条约的修订，并欢迎在应急储备安排其他相关文件修订方面取得的进展。我们期待修订文件的完成，这将有助于提高应急储备安排机制的灵活性和反应能力。我们欢迎第五次应急储备安排演练，期待演练顺利完成。我们支持完善应急储备安排与国际货币基金组织之间的协调框架。作为精简后的应急储备安排研究工作的一部分，我们欢迎五国央行联合完成《2022年金砖国家经济报告》。

43.我们强调在现有工作机制下持续开展工作的重要性，包括金融领域信息安全和作为经验和知识交流平台的金砖国家支付工作组，并欢迎各国央行在支付领域进一步合作。

44.我们致力于加强金砖国家合作，巩固金砖国家新工业革命伙伴关系，共同创造新的发展机遇。我们鼓励通过金砖国家工业能力中心、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地、金砖国家初创企业活动以及与其他相关金砖机制的协作，在人力资源开发方面进行合作，开展培训项目，应对新工业革命面临的挑战，推进包容、可持续工业化。我们支持金砖国家新工业革命伙伴关系项目与新开发银行等金融机构基于市场原则探索合作机制。我们认为包括金砖国家创新启动平台和金砖国家初创企业论坛在内的金砖国家初创企业活动十分重要，能够为金砖国家初创企业搭建网络，促进互动，提供指导。我们欢迎金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地主办的活动，包括第四届金砖国家新工业革命伙伴关系论坛、2022年金砖国家工业创新大赛和创新基地培训计划，这些活动旨在将新工业革命伙伴关系的愿景转化为实际行动，惠及所有金砖成员。我们欢迎金砖国家工业互联网与数字制造发展论坛，金砖国家政府、产业界和学术界的代表与会并讨论了数字制造的发展。我们还欢迎发布《金砖国家制造业数字化转型合作倡议》。

45.我们赞赏金砖国家科技创新合作进展，包括金砖国家科技创新指导委员会在推进旗舰项目倡议、为全球性挑战寻找有效科技创新方案方面的成果。我们鼓励就技术转移中心网络、“创新金砖”网络、旗舰项目联合研究、青年科学家论坛、青年创新奖等相关倡议进一步开展工作。

46.我们赞赏信息通信领域合作进展，包括通过数字金砖任务组职责范围并决定举办数字金砖论坛年会。我们鼓励金砖国家未来网络研究院和数字金砖任务组尽快制定各自工作计划，开展新兴技术研发和应用领域合作。我们期待7月金砖国家通信部长会取得丰硕成果。我们支持数字经济工作组与信息通信技术合作工作组及其框架下的数字金砖任务组、金砖国家未来网络研究院等机制之间开展切实可行的协调互动，根据各自优势并在各自国内法律框架内推进金砖数字经济合作，避免重复劳动。

47.我们赞赏金砖国家海关达成《金砖国家政府间关于海关事务的合作与行政互助协定》，以及在行政互助、能力建设、执法合作等领域取得的新进展。我们肯定金砖国家海关执法合作的重要性，将继续加强相关合作。我们支持金砖国家海关举行能力建设战略研讨会和执法合作研讨会，积极开展“智能化”实践与合作，在“‘智能化’合作促进构建金砖国家海关高质量伙伴关系”主题下推动构建金砖国家海关伙伴关系。

48.我们强调能源安全对实现可持续发展目标的根本性作用。我们认识到各国能源转型因国情而异，强调按照可持续发展目标7确保普遍获得可负担、可靠、可持续的现代能源至关重要。我们欢迎《金砖国家能源报告2022》，支持在金砖国家能源研究合作平台机制下开展联合研究、技术合作等，赞赏举办金砖国家青年能源峰会等活动。

49.我们鼓励金砖国家银行间合作机制继续在支持五国经贸合作方面发挥重要作用，赞赏五国开发银行与新开发银行续签《关于开展总体合作的谅解备忘录》。我们欢迎金砖国家经济研究奖第七次评奖，鼓励并激发金砖国家国民就金砖国家相关议题开展高阶博士研究。

50.我们重申应促进就业以实现可持续发展，包括开发技能以确保有韧性的复苏，考虑性别问题的就业，以及包括工人权益在内的社会保护政策。我们欢迎金砖国家劳动研究机构网络就新冠肺炎背景下的收入和就业支持所作的研究，概述了疫情的影响、应对措施及后疫情时代的变革。

51.我们认识到中小微企业对于金砖国家经济至关重要，重申其参与生产网络和价值链的重要性。我们同意继续深化金砖国家在竞争领域合作，为国际经贸合作营造公平竞争的市场环境。我们同意加强标准化领域交流与合作，充分发挥标准作用，促进金砖国家可持续发展。我们致力于就税收信息交换、能力建设、征管创新等议题加强合作与协调，形成“金砖税务最佳实践”这一特色知识产品，为其他发展中国家提供借鉴参考。我们支持深化知识产权合作，加强知识产权保护制度交流互鉴，期待在专利、商标、外观设计等领域取得更多务实成果。我们支持加强金砖国家统计合作，继续发布《金砖国家联合统计手册2022》。

六、加快落实2030年可持续发展议程

52.我们对新冠肺炎疫情阻碍2030年可持续发展议程落实，在减贫、消除饥饿、医疗保健、教育、应对气候变化、清洁水和环境保护等方面多年进展出现的倒退表示关切。我们重申致力于平衡全面推进经济、社会和环境三大领域工作，落实2030年议程。我们强调国际社会应更加重视发展问题，重振全球发展伙伴关系，通过筹集必要资源推进实现所有可持续发展目标，为2030年议程落实注入新动力。我们敦促捐助国履行官方发展援助承诺，根据受援国国家政策目标，向发展中国家提供额外发展资源，推动发展中国家能力建设和技术转让。我们强调金砖国家发展机构加强对话的重要性。

53.我们共同纪念《联合国气候变化框架公约》达成30周年，并重申各方应坚持共同但有区别的责任和各自能力原则，考虑不同国情，按照国家自主贡献的制度安排，在已有共识基础上，准确、平衡和全面实施《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》。我们回顾《巴黎协定》的相关规定，强调《巴黎协定》应在可持续发展和消除贫困框架下强化全球气候变化威胁应对，温室气体排放达峰对发展中国家需要更长时间。我们强调，发达国家对全球气候变化负有历史责任，应率先提高减缓行动力度，并扩大对发展中国家的资金、技术、能力建设等必要支持。我们支持埃及成功举办《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会，推动其以落实为优先方向，并以强化适应及落实和增强发达国家向发展中国家的资金支持和技术转移为重点。

54.我们反对绿色贸易壁垒，重申将在相关问题上加强协调。我们强调应对气候变化和生物多样性丧失的所有措施必须完全按照符合世界贸易组织协定的方式来设计、批准和实施，不得构成任意或不合理的歧视或对国际贸易的变相限制，不得对国际贸易形成不必要的壁垒。我们对任何扭曲国际贸易、可能导致新的贸易摩擦风险以及将应对气候变化的负担转嫁给其他贸易伙伴、发展中国家和金砖国家成员的歧视性措施表示关切。

55.我们赞赏《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第一阶段会议取得的积极成果及其《昆明宣言》，欢迎和支持中国主办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议，呼吁各缔约方共同达成既具雄心又平衡务实的“2020年后生物多样性框架”。

56.鉴于金砖国家粮食总产量约占全球的三分之一，我们致力于加强金砖国家农业合作，促进五国农业农村可持续发展，维护金砖国家和全球粮食安全。我们强调包括化肥等在内的农业生产资料对于确保全球粮食安全具有战略意义。我们强调应落实《金砖国家农业合作行动计划（2021—2024）》，欢迎《金砖国家粮食安全合作战略》。

57.我们注意到以大数据、人工智能为代表的数字技术突破应用可为全球可持续发展发挥重要作用。我们注意到金砖国家可持续发展大数据论坛的举办，支持人工智能技术信息交流与技术合作。我们忆及第七届金砖国家通信部长会议宣言。该宣言认识到人工智能技术的迅速发展和巨大潜力及其对经济增长的价值。我们认为需相互合作，通过建立信任、信心、安全，加强透明度和问责，发展值得信赖的人工智能，最大限度发挥其潜力，造福于全社会和人类，尤其是边缘和脆弱人群。我们对涉及人工智能的风险和伦理困境表示关切，例如隐私、操纵、偏见、人机交互、就业、影响和奇点等。我们鼓励金砖成员共同努力解决上述问题，分享最佳实践，开展比较研究，推动制定共同治理方式，指导金砖国家在推进人工智能发展的同时，以符合伦理和负责任的方式使用人工智能。

58.我们欢迎根据《金砖国家遥感卫星星座合作协议》建立金砖国家航天合作联委会并召开首次会议，对金砖国家卫星星座数据交换及联合观测工作程序的制定感到满意，赞赏启动星座数据共享与交换工作。我们鼓励金砖国家航天机构继续发挥星座效能，广泛开展星座数据应用，助力金砖国家可持续发展。

59.我们赞赏举办金砖国家可持续发展高层论坛的提议，期待以此为契机加强抗击疫情、数字化转型、产业链供应链韧性和稳定、低碳发展等领域合作。

60.我们重申金砖国家灾害管理部门开展交流对话的重要性，鼓励在综合减灾能力、灾害韧性基础设施、应急救援与响应等重点领域开展合作，推动完善全球和区域灾害治理。

61.我们支持非盟《2063年议程》，支持非洲通过发展非洲大陆自由贸易区等方式促进一体化的努力，强调工业化、基础设施发展、粮食安全、卫生健康以及应对气候变化等问题对非洲可持续发展的重要性。我们支持非洲在后疫情时代实现经济复苏与可持续发展。

七、深化人文交流

62.我们重申人文交流在增进金砖国家及五国人民间相互了解和友谊、促进合作等方面的重要性。我们赞赏在2022年主席国中国的领导下，治国理政、文化、教育、体育、艺术、电影、媒体、青年和学术交流等领域取得的合作进展，并期待在上述领域进一步加强交流合作。

63.我们赞赏签署《落实〈金砖国家政府间文化合作协定〉行动计划（2022—2026年）》，鼓励在其框架下推动文化领域数字化发展，在文化艺术、文化遗产、文化产业和文化联盟等方面继续深化合作，构建包容互鉴的文化伙伴关系。

64.我们认识到旅游业复苏的紧迫性和增加游客互访量的重要性，将进一步加强金砖国家绿色旅游联盟工作，采取措施，打造有韧性、可持续、包容的旅游业。

65.我们赞赏金砖国家教育合作，包括职业教育合作取得的进展，特别是成立金砖国家职业教育联盟。该联盟聚焦加强职业教育交流对话，推动职业教育务实合作，促进职业教育与产业融合，加强研究协作，支持职业教育标准互认。举行金砖国家职业技能大赛将加强金砖国家交流合作。我们支持包括职业教育在内的教育数字化转型，致力于实现教育可及性与公平性，促进教育高质量发展。我们重申教育数字化及通过加强金砖国家网络大学和金砖国家大学联盟合作促进可持续教育发展的重要性。

66.我们赞赏金砖国家工商论坛成功举行并欢迎《金砖国家工商界北京倡议》，鼓励金砖国家工商理事会加强农业经济、航空、放松监管、数字经济、能源与绿色经济、金融服务、基础设施、制造业和技能发展等领域合作。我们赞赏金砖国家女性工商联盟为深化金砖国家经贸合作所作贡献和开展的活动，欢迎其举办第二届金砖国家女性创新大赛，持续赋能女性创新创业。

67.我们赞赏金砖国家体育交流取得的进展及其在促进运动员公平、包容、不受歧视地成长中发挥的作用。我们期待金砖国家体育部长会的成功举办。

68.我们赞赏举办政党、智库和民间社会组织相关论坛，肯定机制化举办金砖国家民间社会组织论坛的提议。

69.我们支持举办第五届金砖国家媒体高端论坛，并在论坛框架下继续开展媒体培训班项目。

70.我们期待举行金砖国家青年峰会，支持青年优先发展理念，鼓励加强金砖国家青年交流。我们欢迎金砖国家电影节在上海举办，期待继续推进电影领域交流与合作。我们肯定金砖国家在推动城市发展方面取得的成绩，赞赏金砖国家城镇化论坛、友好城市暨地方政府合作论坛、国际城市论坛等机制在促进金砖国家间城市建立友好关系，推动落实2030年可持续发展议程等方面的贡献。

八、完善金砖机制建设

71.我们赞赏金砖机制建设取得的重要进展，强调金砖合作应该顺应时代变化，做到与时俱进，在共识基础上确保各领域合作重点更加突出，金砖战略伙伴关系更加高效、成果更加务实。

72.我们强调金砖国家拓展同其他新兴市场和发展中国家合作的努力，支持根据金砖国家事务协调人2021年通过的修订版《金砖国家建章立制文件》，通过包容、平等和灵活的做法和倡议，进一步推进金砖外围对话和“金砖+”合作。我们赞赏主席国中国在2022年5月19日金砖国家外长会晤期间以“在全球治理中进一步发挥新兴市场和发展中国家作用”为主题举行对话会。

73.我们支持通过讨论推进金砖国家扩员进程。我们强调需在充分协商和共识基础上通过金砖国家事务协调人渠道明确扩员进程的指导原则、标准和程序。

74.南非、巴西、俄罗斯和印度赞赏中国担任2022年金砖国家主席国所做工作，对中国政府和人民主办金砖国家领导人第十四次会晤表示感谢。

75.巴西、俄罗斯、印度和中国将全力支持南非2023年金砖国家主席国工作并主办金砖国家领导人第十五次会晤。

（新华社北京6月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 02 版）

(责编：白宇、胡永秋)