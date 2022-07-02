新华社北京7月2日电 题：走向更大辉煌 共享中华民族伟大复兴荣光——习近平主席在庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼上的重要讲话引发海外华侨华人强烈共鸣

新华社记者

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平7月1日在庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼上发表重要讲话。习近平主席的重要讲话引发海外华侨华人强烈共鸣。大家表示，讲话进一步增强了海内外同胞对“一国两制”成功实践和香港未来发展前景的信心，相信在伟大祖国坚定支持下，香港一定能够创造更大辉煌，一定能够同祖国人民一道共享中华民族伟大复兴的荣光。

“一国两制”成功实践 香港展现勃勃生机

“我们欣喜地看到，香港回归祖国25年来，战胜各种风雨挑战，稳步前行。”美国南加州港澳之友会会长陈灿培说，“正如习近平主席在讲话中所指出的，‘一国两制’是前无古人的伟大创举。”

陈灿培回忆起25年前香港回归祖国的那天，“当时，我和加州许多港澳同胞激动地守在电视机前，见证那一历史性时刻的到来。25年来，我们一直关心和支持香港的发展，大家对香港繁荣稳定的前景充满信心”。

“回归祖国25年的香港展现出勃勃生机。”柬埔寨中国港澳侨商总会副会长兼秘书长黄瑞华说，“25年来，在‘一国两制’实践过程中，香港经济社会实现蓬勃发展。同样重要的是，祖国让每名香港市民感受到尊严和荣光。”

巴西中国和平统一促进会会长王俊晓说，回归祖国25年来，香港在祖国支持下，不仅一次次经受住严峻考验，还积极融入国家发展大局、对接国家发展战略，在实现自身繁荣发展同时，也为中国经济快速发展作出不可替代的贡献。“历史充分证明，‘一国两制’行得通、办得到、得人心。”

驻古巴中资机构80后员工张心宁告诉记者，聆听习近平主席重要讲话，他的内心非常感慨。香港回归祖国25年来，国际金融、航运、贸易中心地位不断巩固，并被众多国际机构评选为全球最自由经济体和最具竞争力的地区之一，相信香港明天会更好。

“‘一国两制’在香港的成功实践告诉我们，只有背靠祖国，坚定信念，我们才能以更好的姿态面向世界、迎接未来。香港的繁荣稳定不仅是香港同胞的共同心愿，也是祖国人民以及海外学子的共同期盼。”韩国光州全南中国博士联谊会会长武君芳说。

“这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持！”习近平主席阐明“一国两制”成功实践的话语掷地有声，令东部非洲中国和平统一促进会主席韩军备受鼓舞。

韩军说：“习近平主席的讲话进一步增强了海外同胞对‘一国两制’成功实践和香港未来发展前景的信心。我们坚决拥护‘一国两制’方针，坚定不移和祖国人民共同为中国和平统一大业奋斗！”

坚持爱国爱港情怀 守护香港繁荣稳定

“守护香港的繁荣稳定，必须确保‘爱国者治港’。”墨西哥尤卡坦半岛华人华侨联合会会长白义感触颇深。他说：“爱国主义教育对下一代尤为重要。香港青年应继续增强自身社会责任感，以爱国爱港情怀，将所学本领运用到香港的发展建设中。”

“治港必先爱港，爱港与爱国高度统一。”美国旧金山湾区中国统一促进会荣誉会长何伟明看到，回归祖国后的香港积极融入国家发展大局，经济社会事业取得全面进步，愈发呈现勃勃生机。“‘爱国者治港’是推动香港社会长治久安、人民安居乐业的保证。”

习近平主席强调，必须落实“爱国者治港”。美国大芝加哥地区中国和平统一促进会会长李红卫非常赞同并坚决支持。“只有‘爱国者治港’，才能真正捍卫国家的安全和香港同胞的安全，才能真正捍卫国家的利益和香港同胞的利益；只有‘爱国者治港’，香港才能长治久安、才能繁荣昌盛，香港同胞才能幸福安康。”李红卫说。

“心有所依、法有所依才能真正让居者为安，”委内瑞拉全国华侨华人联合总会副主席伍思雄说，“我相信，在爱国爱港的有识之士带领下，香港定会更加繁荣昌盛。”

站在历史新起点上 香港未来可期

“生机勃勃的香港散发着日益馥郁的魅力。”老挝中华总商会会长姚宾说，“一个稳定繁荣的香港，更符合全球商界的预期。”

他相信，在祖国支持下，香港今后将取得更加夺目的发展成绩，香港同胞也将在更广阔舞台上展现自我，努力拼搏并取得成功。

生于香港的文莱银行业资深人士戴维·关，常年往返于中国和文莱，对香港过去25年的发展变化感受深刻。他切身体验到粤港澳大湾区建设日新月异、香港的国际金融中心地位进一步巩固。

“粤港澳大湾区的发展为区域经济增长注入新动能，‘一带一路’倡议和人民币国际化进程，也使得香港的经济和金融影响力更多辐射到包括文莱在内的东盟国家，进而让香港充分发挥经贸纽带作用，拉近香港、大湾区和东盟国家的距离。”他说。

“青年兴，则香港兴；青年发展，则香港发展；青年有未来，则香港有未来。”习近平主席的讲话让智中经贸发展协会/智利北京联合会会长关金涛感触良多。他说，回归祖国25年来，在祖国鼎力支持下，香港成功抵御了金融危机等各种冲击。“相信香港的未来将更辉煌，‘东方之珠’将继续绽放光芒。”

“随着中国和东南亚地区经贸往来越来越密切，香港的独特优势越来越明显，是中国内地与东南亚的一个桥梁与枢纽。在共建‘一带一路’过程中，香港的优势能够得到更大释放。我看好香港未来的发展前景，相信香港会呈现更加繁荣的景象。”印度尼西亚《新报》总编辑李卓辉说。

马来西亚中国企业家联合会总会长李中平与香港商界来往频繁，他在聆听习近平主席的重要讲话后感到非常振奋。他说，在香港生活多年的朋友都说，香港以祖国经济快速稳健发展为依托，营商环境更加优化，他们对粤港澳大湾区未来世界级城市群发展充满信心，相信香港未来会更璀璨、更耀眼。

“香港正处在从由乱到治走向由治及兴的新阶段。有中央政府和全国人民的坚决支持，有香港人民的奋发努力，香港的未来一定会更加和谐、稳定、繁荣。”全美华人协会会长乔凤祥说，“香港明天更美好，香港的发展前景令人充满期待。”

(责编：袁勃、杨光宇)