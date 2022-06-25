胡必亮

6月24日，国家主席习近平在北京以视频方式主持全球发展高层对话会并发表题为《构建高质量伙伴关系 共创全球发展新时代》的重要讲话。习近平主席强调，我们要认清世界发展大势，坚定信心，起而行之，拧成一股绳，铆足一股劲，推动全球发展，共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局。

一般而言，发展指的是从比较落后状态向比较发达状态实现转变的一个过程，既可以大到国家乃至世界，也可以小到一个地区乃至村庄。发展所包含的内容十分广泛，其中最基础的就是经济发展。当经济发展到一定阶段后，社会发展和人的全面发展变得越来越重要，可持续发展的重要性逐渐提高。发展的丰富内容在时空上通常是并存的，并不相互排斥，更多的是相互联系与相互依赖。

本次全球发展高层对话会的主题是“构建新时代全球发展伙伴关系，携手落实2030年可持续发展议程”。发展是人类社会的永恒主题，但目前全球发展事业阻力重重，世界经济复苏正处在关键当口，全球治理变革面临方向性抉择。在百年未有之大变局与世纪疫情交织叠加的背景下，有的国家将发展议题政治化，人为地造成了很多困难，使当前的全球发展事业遭遇逆风逆流。为满足各国人民求和平、谋发展、促合作的强烈愿望，世界各国、特别是新兴市场国家和发展中国家必须紧密地团结起来。中国举办全球发展高层对话会，是希望通过构建新时代全球发展伙伴关系，齐心协力促发展，共创全球发展新时代。

中国实施改革开放政策以来，坚持发展是硬道理的思路，以发展为导向，大力推进各项工作取得了巨大成就。基于相关经验，中国提出全球发展倡议，吹响了聚焦发展的“集结号”，推动发展问题回归国际核心议程，并全力支持加快落实联合国2030年可持续发展议程。中国为促进全球发展提出了中国方案、贡献了中国智慧，倡议迄今已得到100多个国家和国际组织的响应，50多个国家加入了“全球发展倡议之友小组”。

对话会上，习近平主席还宣布了中方落实全球发展倡议的重要举措，包括创设“全球发展和南南合作基金”、加大对中国－联合国和平与发展基金的投入、成立全球发展促进中心、发布《全球发展报告》、建立全球发展知识网络等。中国继续为促进全球发展而组织相关资源、推进相关工作，将为加快促进全球发展和更好落实2030年可持续发展议程作出更大的中国贡献，展示中国作为负责任大国的全球担当。

除了自身带头做好全球发展促进工作外，中国通过多种方式推进构建全球发展伙伴关系。此次对话会标志着积极推动构建全球发展共同体又向前迈出了十分重要的一步。

本次对话会的与会各方具有广泛代表性和国际影响力。参加这次对话会的政要来自包括金砖五国在内的18个国家，仅金砖国家面积就占全球26%，人口占42%，经济总量占25%；与会的其他十三个重要新兴市场和发展中国家中，有不少是国际或地区组织轮值主席国，包括二十国集团轮值主席国印度尼西亚、亚太经合组织轮值主席国泰国、独联体轮值主席国哈萨克斯坦、东盟轮值主席国柬埔寨、太平洋岛国论坛东道国斐济、拉共体轮值主席国阿根廷、非盟轮值主席国塞内加尔、上海合作组织轮值主席国乌兹别克斯坦、阿盟候任轮值主席国阿尔及利亚等。加上金砖国家已经建立的金砖国家新开发银行、应急储备基金、新工业革命伙伴关系建设基地等合作平台，本次对话会充分表明，一个建立在团结、平等、均衡、普惠基础上的全球发展伙伴关系体系正在逐步形成之中。

本次对话会上，与会领导人讨论共同关心的全球发展问题，并达成广泛共识。对话会明确了齐心协力促发展的重点领域和重点措施，在充分讨论的基础上发布了一份包含32项举措的成果清单，覆盖减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、数字时代互联互通等八个领域，并确定了2022年的合作重点。落实在上述重点领域的合作，将助力共同构建全球发展伙伴关系，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

我们有充分的理由相信，全球发展高层对话会将重振全球发展事业，为加速落实2030年可持续发展议程、促进新兴市场国家和发展中国家繁荣富强注入强劲动力。

（作者是北京师范大学新兴市场研究院院长、金砖国家智库合作中方理事会委员）

(责编：崔译戈、杨牧)