央视网消息（焦点访谈）：2022年6月23日至24日，习近平主席以视频方式分别主持金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会并发表重要讲话。6月22日，习主席还在金砖国家工商论坛开幕式上发表主旨演讲。这次会议的举行，正值新冠肺炎疫情和乌克兰危机影响交织叠加，世界经济复苏步履维艰，全球发展遭遇严重挫折，人类正面临世界向何处去的时代之问。习主席在会上提出了哪些重大理念主张？会议有哪些深远意义呢？

6月23日晚，金砖五国领导人集体“云合影”后，会晤以视频方式开始。这是一次在关键时期举行的重要多边会晤，备受世界瞩目。会议结束之际，国务委员兼外交部长王毅接受中央媒体采访，介绍中国办会情况，阐释习主席提出的重大理念主张及深远影响。

王毅说，继三亚会晤和厦门会晤之后，中国第三次主办金砖国家领导人会晤，这是党的二十大之前最重要的主场外交活动，对于共同维护国际公平正义、重振全球发展事业、推动构建人类命运共同体具有重要意义。

在这次金砖国家领导人会晤上，中国国家主席习近平发表题为《构建高质量伙伴关系 开启金砖合作新征程》的重要讲话，强调，本次会晤正值人类社会何去何从的关键节点。金砖国家作为重要的新兴市场国家和发展中大国，要勇于担当、勇于作为，为世界注入积极、稳定、建设性力量。习近平主席强调：要坚持和衷共济，维护世界和平与安宁；要坚持合作发展，共同应对风险和挑战；要坚持开拓创新，激发合作潜能和活力；要坚持开放包容，凝聚集体智慧和力量。

6月22日，习近平主席以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式，并发表了题为《把握时代潮流 缔造光明未来》的主旨演讲。演讲开始，习近平主席提出了五个问题：世界向何处去？和平还是战争？发展还是衰退？开放还是封闭？合作还是对抗？这是摆在我们面前的时代之问。习近平主席指出，当前，世界百年变局和世纪疫情相互交织，各种安全挑战层出不穷，世界经济复苏步履维艰，全球发展遭遇严重挫折。习近平主席强调，要勇敢面对挑战，向着构建人类命运共同体的目标勇毅前行。为此，要团结协作，共同维护世界和平稳定；要守望相助，共同促进全球可持续发展；要同舟共济，共同实现合作共赢；要包容并蓄，共同扩大开放融合。

一段时期以来，国际局势中不稳定、不确定、不安全因素上升，世界面临分裂对抗的现实风险。习近平主席在发言中强调，只有人人都珍爱和平、维护和平，只有人人都记取战争的惨痛教训，和平才有希望。

在今年4月举办的博鳌亚洲论坛年会上，习近平主席首次提出全球安全倡议。金砖国家领导人会晤期间，他进一步阐释了全球安全倡议的内涵和现实意义，强调各国要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；坚持尊重各国主权、领土完整；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则；坚持重视各国合理安全关切；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧与争端；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。

全球安全倡议提出正当时宜，具有重要现实意义和深远影响，既是对世界和平事业的坚定支持，也为有效应对当前乱局变局指明了方向。当前，百年变局与世纪疫情相互交织，经济全球化遭遇逆流，国际社会迫切期待实现更加公平、更可持续、更为安全的发展。

去年9月，习近平主席提出全球发展倡议，为破解全球发展难题提供了中国方案和中国智慧，提供了重要公共产品。6月24日晚，习近平主席以视频方式主持全球发展高层对话会，会上，习近平主席发表题为《构建高质量伙伴关系 共创全球发展新时代》的重要讲话。他指出，发展是人类社会的永恒主题。只有不断发展，才能实现人民对生活安康、社会安宁的梦想。

习近平主席还进一步提出共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，还宣布了中方落实全球发展倡议的重要举措，为动员全球发展资源、加快落实2030年可持续发展议程作出中国贡献。

举办全球发展高层对话会，标志着全球发展倡议开始落地生根。出席本次对话会的政要，除金砖五国领导人外，还有来自重要新兴市场和发展中国家领导人。各国领导人赞赏并支持中方提出的全球发展倡议和全球安全倡议，一致认为发展是安全的基础，安全是发展的前提。

中国国际问题研究院副研究员苏晓晖说：“习主席强调，全球发展倡议和全球安全倡议，其实已经在金砖国家内部、在发展中国家赢得了更广泛共识，正在形成一些共鸣。其实对于很多发展中国家来说，他们会看到当今世界安全和发展问题、和平和繁荣等一系列的问题，其实都是相互交织的，中方给出的是未来解决问题形成合力的思路。”

金砖五国国土广袤、人口众多，是新兴市场国家与发展中国家的重要力量。金砖国家的发展壮大，带动了国际格局调整的速度、广度、深度，正在从根本上改变世界政治经济版图。

当前，世界上有的国家顽固推行霸权主义、单边主义、保护主义，把世界经济政治化、工具化、武器化，助长逆全球化势头。加强全球治理、推动治理体系变革已是人心所向、大势所趋。

北京师范大学政府管理学院副院长、金砖国家合作研究中心主任王磊说：“金砖国家要推动国际治理体系、全球治理体系变得更加包容，更加公平、公正，尤其是强调对于多边主义的捍卫。”

习近平主席指出，开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。习近平主席的讲话道出了广大发展中国家心声，为全球治理体系变革明确了方向，为世界经济复苏凝聚了力量。

金砖国家面积占全球26%，人口占42%，经济总量占25%，代表着发展中大国群体性崛起的历史趋势。金砖合作已经走过16年历程，在金砖国家合作进程中留下了深刻的“中国印记”。

从建立新开发银行和应急储备，到“金砖+”合作模式，再到确立新工业革命伙伴关系，金砖合作正在进入高质量发展阶段。今年中方还开创性地举行了首次“金砖+”外长对话会，推动金砖机制建设不断走深，成为最具影响力的南南合作平台。

习近平主席指出金砖不是封闭俱乐部，也不是排外“小圈子”，而是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴。新形势下，金砖更要敞开大门谋发展、张开怀抱促合作。

中国国际问题研究院副研究员苏晓晖说：“中国给金砖合作打下的中国印记，是对金砖增色的重要层面，尤其是处在当今世界纷繁复杂的背景之下，不管是中国印记、中国理念和方案，还是金砖合作所体现出的一些重要共识，都会为未来金砖国家的发展、发展中国家的总体发展和崛起，带来更多积极正向的作用。”

习近平主席强调，金砖五国要同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

此次会晤通过并发表了《金砖国家领导人第十四次会晤北京宣言》。在人类历史发展演变的关键时刻，中国成功主办本次会晤，聚焦金砖、超越金砖，回答世界之问、历史之问、时代之问，在国际关系史上写下浓墨重彩的一笔。

在接受中央媒体采访时，国务委员兼外交部长王毅说，习近平主席站在全人类福祉的高度，引领金砖会晤形成一系列开创性、引领性、机制性成果，充分展示了大国领袖的历史担当和天下情怀，为世界和平与发展作出新的中国贡献。

历史长河时而风平浪静，时而波涛汹涌，但总会奔涌向前。国际形势风云变幻，但开放发展的历史大势不会变，携手合作、共迎挑战的愿望也不会变。16年来，面对惊涛骇浪、风吹雨打，金砖这艘大船乘风破浪、勇毅前行，走出了一条相互砥砺、合作共赢的人间正道。合作才能办成大事，办成好事，办成长久之事。站在历史发展的关键当口，这次会晤，聚焦金砖、超越金砖，开启了金砖合作新征程，也将面向未来，推动构建高质量的全球发展伙伴关系。

(责编：杨光宇、袁勃)