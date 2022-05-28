本报记者 王骁波

绿树浓荫夏日长，风暖天山草木香。孟夏时节，天山南北一片繁忙景象，各族群众的日子越来越红火，脸上的笑容越来越灿烂。

近年来，新疆社会大局持续稳定向好，经济实现高质量发展，对外开放水平不断提升，各民族文化繁荣发展，人民生活进一步改善，各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

“各民族平等享有安全和追求幸福生活的权利”

在中国和哈萨克斯坦边境的新疆阿拉山口铁路口岸，伴随着声声汽笛，一列列满载货品的中欧班列驶离站台，驶往中亚和欧洲国家。货物在中欧班列乌鲁木齐集结中心通过集拼集运方式直接出口，“这能节省近一半时间，货物损耗也减少了。”新疆西域乌敦农产品有限责任公司业务员艾力说。

随着新疆外贸提质扩量，进出口商品品类越来越多。今年前4个月，经新疆霍尔果斯和阿拉山口两个口岸进出境的中欧（中亚）班列数量已超过4000列，比去年同期增长4.8%。通过丝绸之路经济带核心区建设，新疆正成为“一带一路”沿线国家和地区交往交流的重要通道。

近年来，新疆进一步加快建设跨境经济合作区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、综合保税区、边境经济合作区等国家级产业园区，已与170多个国家和地区建立了经贸关系。新疆喀什海关副关长兰峰介绍，喀什地区集铁路、公路和航空口岸于一体，“1.5小时航空经济圈覆盖周边巴基斯坦、塔吉克斯坦等8个国家首都或主要经济城市，拥有与丝绸之路经济带沿线国家开展跨境电商的独特优势”。

曾参访新疆的阿根廷驻华大使牛望道表示，在共建“一带一路”倡议助力下，新疆基础设施、居民生活质量都获得大幅提升。老挝驻华大使坎葆说，现代化的综合交通运输体系让新疆成为向世界展示中国西部的一扇重要窗口，社会和谐稳定、经济迅速发展的新疆为共建“一带一路”提供了重要保障。

在共建“一带一路”推动下，新疆一大批企业走出国门。总部位于新疆的特变电工股份有限公司承建的塔吉克斯坦杜尚别2号热电厂，是共建“一带一路”下国际产能合作的标志性项目，4台总装机400兆瓦机组稳定运行，源源不断地将光明和温暖送往城镇和乡村。新疆金风科技股份有限公司成为走进巴基斯坦的第一批中国风电制造商。截至目前，金风科技已在巴基斯坦投运7个风电项目，每年可为当地提供绿色电力超过15亿千瓦时。

巴基斯坦欧亚世纪研究所所长伊尔凡·沙赫扎德·塔卡尔维表示，近年来，新疆在经济发展、基础设施建设等领域取得巨大成就。新疆各族人民平等分享了这一发展红利。

约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德曾到访新疆，被那里现代、开放的发展面貌所吸引，“中国政府坚持以人民为中心，采取保护新疆人民利益和权利的治理方略，积极建设和发展新疆。新疆各民族平等享有安全和追求幸福生活的权利”。

“我们看到了新疆发展的速度”

立夏过后，新疆许多地区的棉花完成播种，进入幼苗管护期。棉农们抢抓农时，正对棉田开展防虫害、侧封土、除苗间草等田间管理。从棉花播种机、采棉机到喷洒防虫害药物的无人机，新疆农业机械化水平不断提升，当地农民生产更轻松，收入也更多了。

在新疆阿克苏地区沙雅县，棉农艾麦提·艾散和其他4户棉农组成合作社。“现在棉花种植、农田管理、采摘基本都是机械化了，一个人就能管理200亩到300亩棉田。”艾麦提·艾散说。

“我在阿克苏地区看到了广阔的棉田，那里都是机械化采摘，效率非常高。”俄罗斯团结商业银行股份公司副总裁沙罗诺夫·谢尔盖说，“中国政府为新疆经济发展提供了大量政策和资金支持，我们看到了新疆发展的速度。”

因为地处塔克拉玛干沙漠边缘，自然条件恶劣、产业基础薄弱，南疆农村劳动力难以就业。为破解这一难题，近年来新疆通过疆内跨区域转移就业、向对口援疆省市转移就业等方式，成功帮助众多贫困群众脱贫增收。

日本横滨国立大学名誉教授村田忠禧表示，在中国，先富起来的地区开展对口援疆工作，为新疆的稳定与发展提供了支持。如今新疆的面貌已焕然一新。

曾5次到访新疆的土耳其爱国党主席佩林切克说：“在新疆我能亲身感受到，在中国共产党的领导下，新疆面貌发生的巨大变化和新疆人民享有的实实在在福祉。”

“持续铸牢中华民族共同体意识”

新疆文化遗产丰富，各民族优秀传统文化是中华文化的重要组成部分。中国政府高度重视新疆各民族优秀传统文化的挖掘、传承保护与创新发展，制定出台了一系列大力发展少数民族文化事业的政策和措施。

新疆喀什地区莎车县十二木卡姆艺术传承中心主任依力哈木·热依木从事木卡姆艺术40多年，见证了这项民族艺术抢救、整理、保护、传承的全过程。他说：“国家大力推广和规范使用国家通用语言文字，同时依法保障各民族使用和发展本民族语言文字的自由，还高度重视各民族优秀传统文化的传承、保护和发展，新疆多元文化和谐共处。”

玛纳斯传承人江努日·图日干巴依说：“国家对玛纳斯艺术的保护和传承越来越好，还在克孜勒苏柯尔克孜自治州成立了玛纳斯保护研究中心，培养玛纳斯艺术传承人，我自己也培养了30多个徒弟。《玛纳斯》被翻译成多种语言，我看到这些特别高兴。”

多次到访新疆的吉尔吉斯斯坦国家战略研究所顾问舍拉迪尔·巴克特古洛夫说，中国政府重视保护少数民族语言和文化，在新疆能够感受到各民族文化交流交融，各民族宗教信仰和风俗习惯得到充分尊重。

国际反暴力极端主义示范中心主席阿里·努伊米表示：“很高兴看到，新疆民生持续改善，各族群众和谐团结，持续铸牢中华民族共同体意识。”

巴勒斯坦法塔赫阿拉伯关系与中国事务部中国局局长阿里·马沙勒说，当前，新疆社会稳定、经济发展、民族团结、宗教和睦和顺、人民生活幸福，“这是人权得到充分保障的最好证明”。

芬兰赫尔辛基大学教授文德认为，中国政府始终普遍关注各民族权利。国际社会应重视人权观念的多样化视角，尊重中国有关人权的话语权。

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)