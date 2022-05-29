新华社苏瓦5月29日电（记者 张永兴 郭鑫惠）当地时间5月29日，国务委员兼外长王毅在苏瓦会见太平洋岛国论坛秘书长普纳。

王毅赞赏普纳就任秘书长以来为推动论坛同中国友好交流合作所作努力，表示太平洋岛国论坛是南太地区最具代表性的政府间组织，中方始终高度重视论坛在地区事务中的重要作用，已连续30多年派代表出席论坛活动。中方还设立“中国－太平洋岛国论坛合作基金”，并为秘书处驻华专员署提供便利。我们愿继续同秘书处加强对话，增进互信，开展合作，尽己所能支持论坛建设，共同致力于巩固发展中国家同太平洋岛国关系。

王毅表示，中方支持岛国推进蓝色太平洋2050战略，愿探讨开展海洋生态保护、电子商务等合作，打造新的增长点。中国经济充满活力，个别疫情阻挡不了中国的发展步伐，中国将坚定不移推进更大范围、更深层次、更高水平开放，愿同岛国分享发展红利，欢迎更多岛国优质产品进入中国市场。

王毅强调，此次南太之行旨在加强同太平洋岛国的互利合作和友好交流，是一次和平之旅、友谊之旅、合作之旅。中方将继续秉持相互尊重、平等相待、合作共赢、开放包容方针深化同太平洋岛国关系。中国不是今天才来到南太地区，中国同岛国建立外交关系已近半个世纪。中国前几天发表了同岛国合作事实清单。这份沉甸甸的清单表明，中国同岛国的合作已遍及各个领域，给岛国人民带来了实实在在的利益。中国有意愿同各国、尤其是在本地区有传统影响的国家开展更多三方合作，优势互补，形成合力，帮助岛国增强自主发展能力，加快实现发展振兴。

普纳表示，中国是太平洋岛国重要的对话和发展伙伴，长期以来为岛国发展作出不可或缺贡献，期待同中方加强发展战略对接，拓展经贸、教育、蓝色经济等各领域合作，充分借助中国的发展机遇，特别是数字经济优势，实现可持续、多元化发展。

双方就气候变化问题交换意见。王毅说，中国积极参加并推动达成《巴黎协定》，制定实施绿色低碳发展一系列政策举措，将以实际行动坚定践行气变承诺。同时，我们愿同岛国和发展中国家一道，敦促发达国家切实承担历史责任、履行对发展中国家的承诺，并尽可能提前实现碳中和的时间，为应对气变作出应有贡献。中方将继续通过南南合作框架，响应小岛屿国家的需求，提供力所能及的帮助。

普纳表示赞同，他高度评价中方为应对气变所作巨大努力，赞赏中方在华设立中国－太平洋岛国应对气变合作中心，表示愿共同推动《巴黎协定》付诸行动。

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