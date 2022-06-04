人民网莫斯科6月2日电 （记者张光政、荣翌、隋鑫）今年是列宁全联盟先锋组织（简称“少年先锋队”）成立100周年。6月1日，中国驻俄罗斯大使馆和俄罗斯联邦共产党中央委员会共同主办的“共植中俄友谊树 欢庆“六一”国际儿童节”活动在莫斯科列宁故居国家历史博物馆举行。中国驻俄罗斯大使张汉晖及夫人高岩，俄共主席久加诺夫，俄共第一副主席、俄国家杜马第一副主席、俄中友好协会主席梅利尼科夫等出席。包括中俄两国200多名少年儿童在内共400余人参加活动。

张汉晖大使和久加诺夫主席等首先向列宁雕像敬献鲜花，随后在博物馆外与两国儿童一道共植中俄友谊树，并现场接受了中俄记者集体采访。张汉晖大使表示，少年儿童是我们最宝贵的财富，代表着中俄友好的未来与希望，也是两国关系不断发展的重要保障。我们愿同俄方朋友一道，推动中俄关系持续稳定发展，为两国人民特别是青少年创造良好的生活发展环境。

久加诺夫主席表示，自上世纪初，俄罗斯共产党和中国共产党就建立了友好交流与合作关系，俄中两国和两党之间始终保持着深厚的历史友谊。少年是国家的未来，也是俄中友谊的未来，我们将不断增进两国年轻一代的交流，夯实俄中全面战略协作伙伴关系的基础。

张汉晖大使和久加诺夫主席随后共同观看了两国儿童表演的文艺节目并致辞。

张汉晖大使表示，少年儿童是祖国的花朵，孕育着国家的未来、民族的希望、时代的梦想。鲜艳的红领巾、“时刻准备着，为共产主义事业而奋斗！”的口号不仅影响了一代代俄罗斯青少年，也影响了一代代中国少年儿童。不久前，习近平总书记在庆祝中国共青团成立100周年大会上说：“在实现中华民族伟大复兴的征程上，中国共产党是先锋队，共青团是突击队，少先队是预备队。入队、入团、入党，是青年追求政治进步的‘人生三部曲’。”希望两国小朋友们加强交流学习，团结友爱，做好中俄友好事业的接班人，推动两国友好世代相传。

久加诺夫主席盛赞中国取得世界瞩目的发展成就，并对两国儿童致以节日问候，祝贺少年先锋队成立100周年。

中俄两国儿童共同演唱了《让世界永远有太阳》《海军帽》《宣传队》《快乐的风》等脍炙人口的中俄儿歌，表演了校园波尔塔舞、卡林卡—马林卡等舞蹈，参加了节日游园等活动。

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