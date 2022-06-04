6月3日，尼罗河龙舟竞渡现场。人民网记者 李凉摄





人民网开罗6月3日电 （记者沈小晓）3日，开罗中国文化中心联合埃及中埃友谊促进会和埃及龙舟协会共同举办“2022端午游园会暨龙舟表演赛”。驻埃及使馆教育公参王胜刚、文化参赞兼中心主任杨荣浩、中心副主任邵彬、中埃友谊促进会会长高达、埃及龙舟协会司库伊哈卜·胡斯尼、埃及文化体育界友好人士、中国学联代表和中埃媒体记者等百余人参加活动。

当天下午，尼罗河畔埃及龙舟基地内笑语欢声、热闹非凡，各地埃及友人、旅埃华人齐聚一堂，欢庆端午佳节。来宾或在中国结、红灯笼、端午龙舟等节日元素十足的场地内打卡拍照，或在介绍中国风土、传统文化等内容丰富的展台和大型熊猫玩偶前驻足细览。期间穿插进行的水上拔河、点睛仪式、龙舟竞渡等环节高潮迭起，异彩纷呈。活动进入尾声之际，杨荣浩参赞带领中埃嘉宾共同切分蛋糕，庆祝端午佳节以及开罗中国文化中心成立20周年，王胜刚公参、邵彬副主任分别为参加表演赛的埃及、苏丹等国龙舟爱好者团队颁发了奖牌和证书。

埃及龙舟文化体验基地成立于2016年底。近年来，该基地承办过一系列国内、国际龙舟比赛。通过训练和比赛，队员们体验到龙舟运动的激情，也加深了对中国文化与精神的了解。

杨荣浩在活动现场接受媒体采访时表示，端午节是中国首个列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录的传统节日，蕴涵着独特的民族精神与丰富的文化内涵。在新冠肺炎疫情全球肆虐的今天，中埃共庆端午佳节意义特殊，展示了两国团结一致战胜疫情的决心。

杨荣浩表示，龙舟竞渡是中国端午节的传统之一，如今正走出国门，发展成为一项国际友人广泛认同并积极参与的体育竞技项目，体现了中华优秀传统文化的魅力，对推动中外文明互学互鉴有重要意义。

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