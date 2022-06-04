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中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队
完成陌生地域侦察和要员专机运送任务

2022年06月04日11:05 | 来源：人民网-国际频道
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机组空乘测量体温并检查护卫武器保险开关。直升机分队供图
机组空乘测量体温并检查护卫武器保险开关。直升机分队供图

人民网喀土穆6月2日电 （记者苏航）当地时间5月31日，中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队一架米-171型直升机平稳着陆，顺利完成陌生地域侦察和要员专机运送任务。

为稳定安全局势，推动和平进程，联合边界裁定监督委员会同两苏（苏丹和南苏丹）的军方高级代表乘我维和分队直升机前往各边境点进行实地勘察。为确保安全，联阿安全部队派遣我维和分队提供专机护送任务，并搭载16名武装护卫对多个活动地点进行先期侦察。

分队接到任务后，立即召开作战会，认真分析了联阿安全部队提供的情报信息，进行风险评估、制定特情处置预案、加强机组力量、确定航线计划、下达任务决心等一系列细致准备，于当地时间5月31日早7点起飞，全天航行5.5小时，8架次，运送武装护卫和要员100人次，圆满完成任务。

中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队机长陈以金表示：“边境任务点对我们来说地域陌生，情况复杂，此次专机护送任务，面临的安全挑战比以往更大。既要确保要员安全，又要保持绝对安全高度超低空侦察地面武装火力分布，是分队遂行海外实战环境下任务的一次练兵。”

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(责编：苏缨翔、杨牧)

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