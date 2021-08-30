公共外交文化交流中心会长马振轩（左二）向贝尔纳尔大使（右二）颁发聘书。公共外交网供图

人民网讯 日前，即将离任的墨西哥驻华大使何塞·路易斯·贝尔纳尔·罗德里格斯受聘担任公共外交文化交流中心终身荣誉会长。聘书颁发仪式在墨西哥驻华使馆举行，公共外交文化交流中心会长马振轩向贝尔纳尔大使颁发聘书。

马振轩表示，贝尔纳尔大使为促进中国和墨西哥友好关系作出卓越贡献。2019年8月大使接受公共外交网栏目专访，对新中国70周年华诞表达热烈祝贺，对中国政府和人民表示良好祝愿。大使还多次支持中心发起参与的经贸论坛活动，特别是在疫情期间，极大提振了中国企业走向墨西哥、走向拉美的信心，也充分展现了两国人民之间的真挚情谊。

贝尔纳尔大使表示，非常荣幸接受公共外交文化交流中心授予的荣誉职务。公共外交文化交流中心一直是中国公共外交领域民间社会团体的先行者。在中国担任大使的四年中，他见证了公共外交文化交流中心在推动和促进墨中人民间的文化互信和人民关系方面的专业实力。此外，中心还在两国经贸和其他领域的深入合作中发挥积极作用，进一步加深了两国全面合作伙伴关系。在中心的支持和努力下，他本人及夫人多次参加中心组织的活动，广泛接触了中方商界、媒体、青年团体、中小学生团体以及政府部门。通过这些活动，双方沟通、对话、共同努力，了解和友谊也得到了进一步加深。

活动上，公共外交文化交流中心向墨西哥驻华使馆赠送了由中心首席画家于成松创作的墨西哥总统洛佩斯的肖像画。公共外交网向贝尔纳尔大使夫妇赠送了著名画家郝继祖创作的中国山水画《万山红遍》。中心还向墨西哥驻华使馆捐赠了口罩，表达中国人民对墨西哥人民抗击新冠疫情的支持。

(责编：杨牧、常红)