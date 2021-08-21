人民网约翰内斯堡8月21日电 （记者闫韫明）当地时间8月20日上午10点，中国驻布基纳法索使馆大使创业基金颁奖典礼在瓦加杜古职业培训中心举行。本次活动由湖南省商务厅培训中心援布基纳法索职业培训中心技术援助项目专家组承办。中国驻布使馆大使李健、布方青年与促进青年创业部部长萨力夫·蒂姆托雷、驻布使馆经商处文文参赞、布方“强化职业培训与指导项目”全体人员、50名获资助优秀青年学生、学生家长及瓦加杜古职业培训中心师生代表等参加了颁奖典礼。

大使创业基金将价值30万人民币的专业工具、设备和原材料，捐赠给来自布全国13所职业培训中心的50名优秀青年学生，帮助他们开展创业。

李健在讲话中表示，这是第三届大使创业基金活动，也将是中布职业教育合作领域今后持续开展的活动。希望这次捐赠的创业物资能够帮助获资助学生创立自己的事业，也希望他们在今后的创业过程中将所获得的知识传授分享给其他人，从而有助于降低布基纳法索的失业率。李健强调职业教育合作是中布合作的重点，是促进布国城市青年就业、优化经济结构、增强自我发展能力的有效手段。中方将通过援布职教项目继续与布方密切合作，更好地保障职业培训，造福更多布方青年。

萨力夫·蒂姆托雷在讲话中高度评价中国政府对布国的无私帮助。他表示布基纳法索处于工作年龄的年轻人口在技能方面存在重大缺陷。布国约58%的16至24岁和约71%的25至35岁的青年人没有受过教育。此外布国青年人的失业率和就业率也分别保持在6.5%和24.9%的高位。他希望获得资助的优秀学生能很好地利用这些物资，更加努力地学习，在自己的职业领域发光发热，为布国其他的青年树立就业创业的榜样，为布国的社会经济发展贡献力量。最后他还鼓励年轻人奋发图强、勇敢拼搏，为布基纳法索的职业教育事业添砖加瓦。

随后，李健、萨力夫·蒂姆托雷代表双方签署了捐赠物资交接证书。交接完成后，李健、萨力夫·蒂姆托雷为50名获资助学生代表颁发物资并与参会代表一起参观了本届捐赠的援助物资。

(责编：高歌、刘慧)