人民网东京8月26日电 （记者岳林炜、刘军国）8月26日，中国驻名古屋总领馆和爱知县日中友好协会共同举办“以史鉴今，面向未来——纪念‘乒乓外交’50周年研讨会”，中日两国200余人线上线下出席。

中国驻日本大使孔铉佑线上出席并发表主旨演讲。孔铉佑大使表示，今天在“乒乓外交”发祥地的名古屋举办纪念“乒乓外交”50周年研讨会，适逢其时且很有意义。明年是中日邦交正常化50周年，两国关系将迎来新的历史起点。希望双方共同重温中日邦交正常化初心，珍惜维护中日关系半个世纪的丰硕成果，牢牢把握和平、友好、合作的正确方向，不断推动中日关系迈向更高水平。

中国人民对外友好协会会长林松添发来视频致辞。林松添表示，21世纪是亚洲的世纪，中日和则亚洲安，亚洲安则世界兴，中国人民对外友好协会愿秉持中日世代友好信念，继承和发扬“乒乓外交”精神及民间友好传统，以史为鉴，开创未来，为推动中日关系行稳致远，共同维护亚洲和平与繁荣，做出新的更大贡献。

爱知县日中友好协会会长后藤泰之表示，50年前，祖父后藤钾二排除万难，力邀中国乒乓球队赴日参赛，为“乒乓外交”的诞生提供了舞台，父亲后藤淳一生致力于发展和深化日中友好，同许多中国朋友结下深厚的友谊。自己在“乒乓外交”50周年之际就任爱知县日中友协会长，从先辈手中接下了日中友好的“接力棒”，今后愿传承先辈遗志，坚守友好初心，为促进日中民间友好交流作出努力。

日中友好议员联盟干事长近藤昭一、名古屋市副市长广泽一郎致辞表示，两国政府层面的关系和民间友好关系就如同动脉和静脉，两者相辅相成，缺一不可。“乒乓外交”是民间交流推动国家关系发展的典范，具有重要现实指导意义。期待今天的研讨会让人们重温“乒乓外交”的友好精神，为中日美三国关系的改善发展提供启示。

研讨会上，时任日本乒乓球协会会长后藤钾二秘书小田悠佑、第31届世界乒乓球锦标赛选手竹内敏子、杉本安子等当年“乒乓外交”亲历者分享了“乒乓外交”幕后鲜为人知的感人故事和当年日中选手的友好交流往事，感慨当前日中关系来之不易，应该倍加珍惜。

日本东洋学园教授朱建荣、爱知大学教授李春利等学者表示世界形势正发生快速变化，中美都是日本的重要伙伴，中美对立不符合日本的国家利益，建言日本政府展现政治智慧，灵活稳妥处理中美日三边关系。中日两国青年代表结合自身成长经历，讲述了对“乒乓外交”精神的理解和参与中日青年友好交流活动的感想体会，表示愿传承“乒乓外交”精神，积极投身中日友好事业。

8月25日，中国驻名古屋总领馆、爱知县日中友好协会、爱知县乒乓球协会及新建文体俱乐部在名古屋联合举办纪念“乒乓外交”50周年友谊比赛。中日共30多支队伍参赛，涵盖老中青各年龄段，其中不乏日本国内顶尖选手。中国驻名古屋总领事刘晓军表示，今年也是中日文化体育交流促进年。希望通过此次友谊比赛，传承和平友好、相互尊重、求同存异的“乒乓外交”精神，弘扬“以民促官”的“乒乓外交”传统，传递中日民间友好的积极信息。期待更多中日两国民众特别是青少年踊跃参与中日人文交流活动，共同架起中日友好的桥梁，助力新时代中日关系健康稳定发展。

(责编：苏缨翔、刘慧)