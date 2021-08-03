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俄驻美大使：24名俄外交官因签证问题近期将离开美国

2021年08月03日13:12 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿8月2日电（记者刘品然）俄罗斯驻美国大使阿纳托利·安东诺夫日前表示，24名俄驻美外交官因签证问题将于9月3日前离开美国。

　　美国《国家利益》杂志8月1日刊登了对安东诺夫的专访。他表示，无论美国政府如何宣称外交发挥的重要作用以及愿与俄方发展“稳定且可预测的关系”，俄驻美外交人员规模正受到持续冲击。

　　安东诺夫说，美国国务院去年12月单方面宣布对俄驻美外交人员实施三年任期限制，俄方已收到一份名单，名单上24名俄外交官将于今年9月3日前离开美国。由于美方突然收紧签证程序，这些外交官在离任时几乎都没有接替人选。

　　美国国务院发言人普赖斯8月2日在例行记者会上称安东诺夫的表述“不正确”。他说，美方对俄方人员实施的三年有效期签证政策不是新鲜事，相关人员签证到期时将离境或申请延期。此举不是针对俄罗斯的报复行为。

　　美国国务院7月30日说，由于俄罗斯政府8月起禁止美驻俄外交机构雇佣俄籍或第三国公民，美驻莫斯科、符拉迪沃斯托克和叶卡捷琳堡外交机构被迫解雇182名当地雇员和数十名承包商雇员。

　　今年4月，美国政府以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等“恶意活动”为由，宣布对俄实施大规模制裁并驱逐俄外交人员。作为反制措施之一，俄政府宣布将美国列入对俄不友好国家名单，规定美国在俄外交使团、领事机构等不得与俄境内个人签订劳务合同、雇佣协议。

(责编：高歌、刘洁妍)

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