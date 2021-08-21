原标题：拜登提名伯恩斯出任美驻华大使

中新社华盛顿8月20日电 (记者 陈孟统)美国白宫20日发布消息称，总统拜登提名尼古拉斯·伯恩斯出任美国驻华大使。

现年65岁的伯恩斯(Nicholas Burns)出生于纽约州，目前是哈佛大学肯尼迪政府学院的外交和国际关系教授，并担任阿斯彭学会等美国智库的高级顾问。伯恩斯是一名拥有超过25年外交经验的资深外交官，曾历任美国务院发言人、驻希腊大使和常驻北约代表等职。

2005年至2008年，伯恩斯出任美国务院负责政治事务的副国务卿。白宫发布的简历称，在此期间，他就阿富汗、伊朗、朝鲜以及地区政策等有关问题与中国政府有过合作。在阿斯彭学会工作期间，他曾参与组织一场该学会与中共中央党校之间的政策对话。

伯恩斯能说一口流利的法语，同时熟悉阿拉伯语和希腊语。美国舆论认为，伯恩斯不仅是一名职业外交官，同时熟悉美方政策背景。其提名若获通过，将有助华盛顿和北京之间实质性的双边互动。

白宫当天同时宣布，提名前芝加哥市长拉姆·伊曼纽尔(Rahm Emanuel)出任驻日本大使。现年61岁的伊曼纽尔当过美国联邦众议员，还曾担任前总统奥巴马政府时期的白宫幕僚长。(完)

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