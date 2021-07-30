本报记者 彭 敏 谢佳宁

“以人民为中心是中国共产党保持百年活力的源泉。”墨西哥驻华大使何塞·路易斯·贝尔纳尔日前在接受本报记者采访时表示，中国消除绝对贫困，经济持续增长并具有高度竞争力，在国际舞台上发挥的作用越来越重要。“在带领中国人民实现发展目标的进程中，中国共产党展现出非凡的领导力。”

贝尔纳尔2001年初第一次访问中国。2017年4月就任墨西哥驻华大使以来，他又到中国多地访问，亲眼看到了中国在经济、社会等方面取得的进步。“中国广袤的大地上，发展经济、改善民生、消除贫困等方面都取得了重要进展。” 贝尔纳尔表示，中国政府在推动经济社会发展的过程中，既有统一的宏观政策和方向，又针对不同区域采取多样性的发展计划。例如，稳步推进基础设施建设，实施乡村振兴战略，普及农业现代技术，拓展农村电商平台等，都为经济社会长远发展奠定了基础、注入了动力。

“近年来中国取得的各项发展成就，不仅对于中国自身发展具有里程碑意义，而且越来越被其他国家特别是广大发展中国家视为全球性标杆。”贝尔纳尔表示，中国使7亿多农村贫困人口摆脱贫困，这是人类历史上前所未有的进步。中国提前十年完成了《联合国2030年可持续发展议程》设定的减贫目标。“这些重要做法与经验，也为加强中国与其他发展中国家的合作带来新的启示。通过与中方的深入交流，我们都能朝着改善所有人生活条件的目标迈进。”

贝尔纳尔表示，墨中携手抗击疫情，在关键时刻，中方为墨方提供了宝贵支持，“载有墨方急需医疗物资和防护用品的飞机，架起了一座人道主义的空中桥梁。”贝尔纳尔表示，墨方高度赞赏中国政府、企业等对墨西哥的慷慨援助以及中国专家向墨方分享抗疫经验等行动。双方还加强疫苗合作，中国首款mRNA新冠疫苗于5月在墨西哥开始Ⅲ期临床试验。

贝尔纳尔认为，在墨中全面战略伙伴关系框架下，墨中合作不断取得新进展。5月初，武汉—墨西哥城定期国际货运航线顺利首航，墨西哥航空公司在墨西哥城和武汉之间建立了每周两班的定期货运航班，以促进贸易往来。面对疫情冲击，2020年墨中双边贸易仍保持稳定发展，这表明墨中经贸关系具有韧性和活力。同时，两国在教育学术交流、旅游及文化推广方面也具有巨大发展潜力。相信墨中各领域合作将结出更加丰硕的成果。

《 人民日报 》（ 2021年07月30日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)