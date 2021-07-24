□ 严 瑜

“反对霸权主义和强权政治”——在庆祝中国共产党成立100周年大会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平再次表明中国愿与各国携手推动世界和平发展的坚定决心。

近代以来，中国饱经沧桑磨难，中国人民遭受列强的侵略、凌辱、掠夺达百年以上。中国人民对战争带来的苦难有着刻骨铭心的记忆，更对和平有着孜孜不倦的追求。我们深知，弱肉强食不是人类共存之道，穷兵黩武无法带来美好世界。正因如此，中国作出庄严承诺，绝不走“国强必霸”的路子。同时，中国始终立场坚定，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治。

我们看到，冷战结束之后，霸权主义和强权政治并未消失，反而改头换面重新登上国际政治舞台。当前，个别国家霸权主义、强权政治抬头，严重威胁世界和平、稳定、安全，正在产生越来越大的破坏与危害——

个别国家自封“世界警察”，打着所谓“自由主义”、“普世价值”的旗号，妄图凭借强大的武力继续称霸世界，这里插一脚，那里搅一局，动辄粗暴干涉他国内政，最终给世界留下一堆难以收拾的“烂摊子”。同样是这个国家，以多边主义之名行单边主义之实，拉“小圈子”，组“小团伙”，纠集一群盟友上演维护“基于规则的国际秩序”的闹剧，挂的是“多边主义”的羊头，卖的却是“冷战同盟”的狗肉。依旧是这个国家，在新冠肺炎疫情威胁全人类生命安全的关键时刻，抱着本国优先的狭隘心思，大搞“疫苗霸权”，破坏国际抗疫合作，施压世界卫生组织，频频“甩锅”他国以期推卸自身抗疫不力的责任，再次露出霸权主义的丑陋嘴脸。

得道多助，失道寡助。国际规则应该是世界各国共同认可的规则，而不应由少数人来制定。国家间的合作应该以服务全人类为宗旨，而不应以小集团政治谋求世界霸权。霸权主义和强权政治不合时宜，必失人心，终将失败。

“世界要公道，不要霸道。”在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上，习近平以视频方式发表主旨演讲，掷地有声地道出当今世界各国打交道的正确法则，强调国际上的事应该由大家共同商量着办，世界前途命运应该由各国共同掌握，不能把一个或几个国家制定的规则强加于人，也不能由个别国家的单边主义给整个世界“带节奏”。

中国人民热爱和平、珍惜和平，把维护世界和平、反对霸权主义和强权政治作为自己的神圣职责。长期以来，中国坚定不移走和平发展道路，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以联合国宪章和国际法为基础的国际秩序，坚决反对动辄使用武力或以武力威胁处理国际争端，坚决反对打着所谓“民主”、“自由”、“人权”等幌子肆意干涉别国内政。中国深知，一个公道的世界符合各国人民的利益，霸权主义和强权政治只会带来动荡不安。

当前，百年变局叠加世纪疫情，世界不稳定性不确定性显著上升，各国更应互尊互信，平等相待，携手同心，共同应对全球性挑战。

大国要有大国的样子，要展现更多责任担当。无论国际风云如何变幻，中国始终站在真正的多边主义一边，站在国际正义一边，坚定反对霸权主义和霸凌行径，坚定反对唯我独尊和强权政治，与国际社会一道，共同致力于构建一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的美好世界。

(责编：赵欣悦、白宇)