纪念宋庆龄同志诞辰128周年敬献鲜花仪式暨宋庆龄故居志愿者表彰会举行

大学生志愿者深情朗诵《宋庆龄为中国人民防疫救灾的故事》。

人民网讯 1月27日，纪念宋庆龄同志诞辰128周年敬献鲜花仪式暨宋庆龄故居志愿者表彰会在京举行。与会领导和嘉宾为“十佳志愿者”“优秀志愿者”“优秀志愿组织”颁发荣誉证书。

中国宋庆龄基金会党组书记、常务副主席杭元祥代表中国宋庆龄基金会向宋庆龄汉白玉雕像敬献鲜花，宋庆龄故居管理中心主任艾多代表故居向宋庆龄汉白玉雕像敬献鲜花，全体与会者向宋庆龄汉白玉雕像行三鞠躬，表达深切缅怀和崇高敬意。

杭元祥在致辞中表示，志愿服务是社会文明进步的重要标志。各级党委和政府要为志愿服务搭建更多平台，给予更多支持，推进志愿服务制度化常态化。在宋庆龄同志诞辰128周年之际，以表彰志愿者的方式，缅怀宋庆龄同志的光辉业绩，继承她未竟的事业，很有意义。在极不平凡的2020年，宋庆龄故居志愿者联合会作为“全国最佳志愿服务组织”，吸引了一大批社会各界热心公益、无私奉献的志愿者，为故居的有序安全开放倾情奉献。

中央和国家机关文明办主任魏黎耕在致辞中表示，中国宋庆龄基金会以宋庆龄故居为阵地，志愿服务工作长期坚持不懈，精神文明创建保持勃勃生机，引导全社会提高文明程度、形成文明风尚，在中央和国家机关中发挥了积极作用，产生了良好社会影响。

2020年，故居虽然只开放半年时间，但是志愿服务时长总计9888小时。志愿者有的坚守在安全值岗、咨询讲解等服务第一线，有的主动参与线上翻译、网络编辑、资料整理等工作，彰显了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。特别是港澳大学生志愿者们线上参加故居文化实践活动，拍摄具有时代气息的视频，形成了业内认可的文化志愿服务成果。

优秀志愿者代表廖明炜说，作为一名平凡的志愿者，在举国上下众志成城的抗疫史诗中，能够坚守在国家名誉主席宋庆龄同志故居，为防控疫情、服务观众做点贡献，倍感光荣。

(责编：常红)