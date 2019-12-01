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国际志愿者日来临 中国志愿服务常态化制度化发展

2019年12月01日21:16  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯  中华志愿者协会在12月1日举行的“庆祝‘12.5’国际志愿者日——中华志愿者协会2020年志愿服务公益项目推介会”上，又推出了四个志愿服务公益项目，我国的志愿服务事业正朝着常态化、制度化、品牌化方向健康发展。

中华志愿者协会会长宋志强在致辞说，协会去年推出了“水晶宝贝”公益助孕计划、“晶心关爱”母婴室、中国校园健康行动“星星火炬”新时代青少年综合素质培养计划、“为EYE放手”眼健康四个公益项目，一年来项目运转良好，实实在在地帮助到了有需要的群体，起到了引导社会各界人士通过志愿服务参与社会治理、促进社会和谐，增强人民群众的获得感和幸福感的积极作用。这些志愿服务公益项目不仅解决了社会需求，同时给广大志愿者提供了奉献爱心的平台，增强了人民群众的获得感和幸福感。

宋志强介绍，推介会新推出的公益项目，涉及到乡村振兴、关爱老人及留守儿童、提高青少年文化素养等方面。分别是：“壹号公益集市”项目，通过乡村产业振兴、文化振兴等方式，以新时代志愿服务精神助力美丽乡村发展；“全国中老年电视艺术赛”项目，通过组织中老年志愿者群体以唱歌、舞蹈等丰富多彩的艺术形式，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民，弘扬志愿精神和中华民族孝老爱亲的传统美德；“关爱之家”项目，组织专业志愿者的物质与心灵帮扶，改善和提高贫困及留守儿童的生活质量；“跟着课本去旅行”项目，让学生体验重温课本内容，提升孩子的学习兴趣，激发学生的学习和爱国热情。

民政部原副部长陈虹说，志愿服务公益项目推介不仅切实有效地贯彻重要精神，更锻炼了志愿服务队伍，提高了广大志愿者的专业化水平，尤其是激发了广大群众参与志愿服务的热情，推进我国志愿服务事业朝常态化、制度化、品牌化方向发展。

推介会上，中华志愿者协会成立了应急救援志愿者委员会。社会各界志愿者代表，围绕公益慈善与志愿服务畅谈了志愿服务历程和理念，志愿者代表宣读了中华志愿者誓词，鞠萍、朱时茂、孙楠、叶乔波当选为“中华志愿者行动大使”。

(责编：刘晗璐(实习生)、常红)
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