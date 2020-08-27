新华社伊斯兰堡8月26日电 通讯：疫情中，他们用坚守和奉献筑就友谊路

新华社记者李浩 刘天 蒋超

尽管受到新冠疫情影响，由中国公司承建的巴基斯坦西北部的喀喇昆仑公路二期（赫韦利扬至塔科特段）仍于7月底正式全线通车。公路能够如期完工，离不开中巴工作人员的坚守和无私奉献。

35岁的巴基斯坦员工卡里姆能说一口流利中文，他2015年底加入由中国交通建设股份有限公司（中国交建）承建的喀喇昆仑公路二期（赫韦利扬至塔科特段）项目担任翻译。新冠疫情下，卡里姆已经半年没回巴基斯坦北部洪扎地区的老家。“开斋节和宰牲节也没回。我们营地实行封闭式管理，为的就是防控疫情。”他说。

卡里姆说：“项目上的中国兄弟也没法回家。他们远离亲人，来到这里帮我们修路。同他们比，我们几个月不回家算不了什么。”

据项目总经理王犇乾介绍，喀喇昆仑公路二期（赫韦利扬至塔科特段）位于巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省的赫韦利扬和塔科特之间，全长118公里。作为中巴经济走廊重要项目，该公路于2016年9月正式开工建设，其中39公里长的赫韦利扬至曼塞赫拉高速公路段已于2019年11月通车，而曼塞赫拉至塔科特二级公路段则于今年7月底正式通车。

记者日前看到，在这条崭新的公路上，各种车辆往来穿梭，既有大型工程车、装载禽畜果蔬的货车，也有各式客车。

“原来从赫韦利扬到塔科特，开车需要五个半小时，现在只需要不到两个小时。”王犇乾说。

从事运输业的伊斯拉尔告诉新华社记者，这条新公路不仅大幅缩短了他运送建材的时间，而且让他挣得更多。“我的卡车的油费和保养费用都大幅降低。相比之前的颠簸和拥堵，现在的旅途平稳舒适。”伊斯拉尔说。

据介绍，新冠疫情暴发以来，该项目的施工面临巨大挑战。为防控疫情，项目团队实施封闭式、网格化管理，编制多语种防疫手册，每日进行人员体温检测和重点场所消杀，确保施工过程始终保持人员新冠病毒零感染。

“疫情导致项目上的中巴两国员工面临更大压力，但在他们的共同坚守下，一条拥有6条隧道、105座主桥的公路顺利通车了。”王犇乾说。

33岁的麻炜2016年结婚后不久便来到巴基斯坦，投身喀喇昆仑公路二期项目建设。“喀喇昆仑公路是中巴友谊的象征，中巴两国筑路人团结协作，经历了难以想象的困难，不少人甚至献出了宝贵的生命，他们的精神一直激励着我们。”他说。

“疫情期间，为了共同的目标，很多巴基斯坦同事选择和我们一起坚守。工程建设期间，当地民众给予我们的支持和信任也让我体会到了中巴友谊的独特魅力。”担任项目分段经理的麻炜说：“虽然经历了很多困难，但在这样一条漂亮的公路通车那一刻，所有的付出都是值得的。”

中国驻巴基斯坦大使姚敬说，包括喀喇昆仑公路二期项目在内的中巴经济走廊项目的推进，将为巴基斯坦克服新冠疫情挑战、恢复经济提供强劲动力。中国交建巴基斯坦授权代表吕明说：“我们全体上下一心，克服困难，经过科学组织和施工，保质保量地按时完成了喀喇昆仑公路二期（赫韦利扬至塔科特段）项目，向巴基斯坦政府和人民交上了合格的答卷。”

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