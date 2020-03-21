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【网连世界】病毒无国界 海外华人看国外如何战“疫”（下）

2020年03月21日14:09  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】新冠疫情在全球蔓延形势严峻，截至3月20日9时，境外161个国家和地区已有近16万人确诊新冠肺炎，一日新增病例逾2.4万例，死亡6600多例。

面对全球来势汹汹的疫情，本期“网连世界”连线在澳大利亚、英国、德国、瑞典、芬兰的华人，请他们讲述所在国家真实的抗疫经历。从最初的“漫不经心”到如今的“封城”“封国”……，在不同的制度、文化之下，各国都拿出自己应对疫情的方案，竭尽全力打好这场疫情阻击战。病毒无国界，人类没有旁观者。

中转第三国返澳上学 疫情扩散学校改上网课

王泉骄

许诺在上网课（图片由受访者提供）

2020年1月16日，许诺（化名）登上了回国的航班，期待与家人团聚。上一个春节，她因为学业及实习等因素，一个人留在悉尼过年。一年未归，家人都很想念她。她要赶在小年之前回去，过小年是她家乡的传统。

许诺此前没想到的是，今年春节过后的一两个月对她来说，将是一段漫长而焦虑的时光。

2月1日，澳大利亚政府宣布对中国采取临时入境限制措施，过去14天在中国出境或过境的人员不得入境。这意味着正在国内过年的中国留学生将无法顺利返回校园。经过再三考虑，许诺订了2月20日的机票，先到泰国停留两周，再飞回澳大利亚。因为不放心，许诺的母亲也跟着她去了泰国。在泰国的十几天，许诺一直坚持在酒店进行自我隔离，购买食材自己烹饪。“泰国也有一些确诊病例，在酒店隔离是比较保险的选择。”

3月6日，经过漫长的等待，当许诺终于可以回到悉尼时，澳大利亚的新冠肺炎疫情也有了新的变化。“发现澳大利亚疫情趋向严重，有些同学直接选择从泰国回国了。我回到悉尼两周，发现全澳确诊人数增长速度特别快。许多学校也出现了确诊病例，让我们这些身处异国他乡的留学生对自身健康和安全都很担心。”截至3月19日上午，澳大利亚新冠肺炎确诊病例超过600例，而在3月初时，确诊总数不足30例。

“我觉得澳大利亚政府还是很重视这次疫情的，从2月1日起就陆陆续续颁布了许多防控措施。但可能是中澳文化的差异，我在街上、超市、学校的时候，发现大部分当地人没有带口罩的习惯。在悉尼外出戴口罩，一开始会有人投来异样的眼光。但因为疫情加重，戴口罩的人比以前多了，当地人也慢慢接受了。”

许诺发现，虽然大家自身防疫措施不足，但抢购生活物资的情况比较严重。“最近澳大利亚两大连锁超市就宣布对许多物品进行限购，包括消毒纸巾、卫生纸、牛奶等。疫情在当地引发了抢购厕纸的热潮，这让我们感到特别困惑。最近我和同学一起去超市和药店的时候，发现口罩价格也特别贵。”

随着疫情扩散，悉尼的许多高校也发现了新冠肺炎确诊病例。许诺所在的悉尼大学决定从3月23日起，全面取消线下课程，改上网课。“我现在基本不去学校，也很少出门。如果必须出门采购一些食材和生活用品的话，我一定会做好防护措施，回来还会进行消毒。”

“班里有三分之一的同学选择休学，没有回来上课。我的家人也希望我回国。”许诺对此感到有些纠结，不想给祖国增添负担。疫情当前，身处异国，让她分外思家。“上网课的话，学习质量和教学质量都大打折扣，我们不能像以往一样，和老师面对面互动提问，也不能在图书馆享受学习的气氛。如果以这样的方式度过我的最后一学期，对我来说是一种莫大的遗憾。”

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(责编：贾文婷、杨牧)
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