【网连世界】疫情+“高考”？这道题各国怎么解

2020年全国高考于今日正式拉开帷幕。1071万学子走进全国7000多个考点，在约40万个考场中完成这代年轻人的“成人礼”。

今年高考被推迟至7月举行，是新冠肺炎疫情发生以来全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动。各地提前14天对考生和考务人员进行日常体温测量和身体健康状况检测，各考点均按要求配备充足的防疫物资，设置隔离考场、隔离设施以保障考生和相关人员生命健康，保证考试过程平稳顺利。

疫情之下，各国统一考试都受到不同程度的影响。延期举行、考场防疫成为各国关注的新重点。

考试延期 降低风险

据韩联社报道，今年3月，韩国社会副总理兼教育部长官俞银惠宣布，受新冠肺炎疫情影响，原定于今年11月19日举办的韩国大学修业能力考试（韩国“高考”）将延期2周至12月3日举行，成绩将在20天后的12月23日通知。

今年埃及“高考”也延期至6月21日举行。埃及教育部长塔里克·舒基表示，有专业团队检测考生体温并监督考生保持社交距离。此外，考场外准备了救护车，用于运送疑似病例。

俄罗斯国家统一考试一般从5月底持续至6月中旬，由于新冠肺炎疫情，今年考试时间有所推迟。考试从7月3日起正式开始，大部分科目将在月底结束，因疫情等原因缺考的考生可以参加8月上旬举行的第二批考试。在考前，考场都将进行严格消毒，并在现场配备口罩、手套和洗手液等防护用品。俄政府建议考点设置多个入口，并规定考生分批进场、避免聚集，考生是否需要佩戴口罩与手套则由各地区视疫情自行决定。进入考场时，监考者与每名学生都要进行无接触测温，有体温过高或其他症状的考生将不能参加考试，但有资格参加第二批考试。

调整规定 全力防护

当地时间6月17日，意大利50万高中毕业生走进考场。据外媒报道，受新冠疫情影响，意大利2020年高考取消所有笔试，考生只需轮流进入考场进行时长为1小时的口试。

根据专家建议，意大利教育部门明文规定，在考场外等待考试的学生必须佩戴口罩，在考场内口试时可将口罩摘下，但始终需要保持2米的社交距离。意大利政府还拨付专款3900万欧元，为设立考场的学校购买消毒及防护用品。每场考试结束后，考场都会进行必要的清理和消毒。

6月27日至28日，土耳其举行高考期间，除考生和家长外，全国实施“禁足令”。根据规定，考场在入口处向考生提供口罩和消毒液，考生也可以自备防护用品。在考试期间，考生可以摘下口罩，监考老师则需要全程佩戴。确诊新冠肺炎的考生被单独安排考场参加考试。（综合自新华网、人民网、中国新闻网等）

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