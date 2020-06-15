多国零工经济“火出圈”保障劳动权益亟需破解

5月4日，在比利时布鲁塞尔，一名外卖员骑车送餐。 新华社记者 郑焕松 摄

作为互联网时代的全新工作方式，零工经济正在改变传统的单一劳动雇佣形式。从各送餐送货平台上的外卖快递小哥，到做设计、写作等知识技能分享型的“斜杠青年”，这些群体都在零工经济新雇佣模式下涌现。灵活的就业模式、丰富的就业渠道、较低的从业门槛……“打零工”鼓励劳动者利用自己的特长、资源、技能等获取报酬，实现更多价值。

“零工经济”一词2008年国际金融危机期间开始流行。新冠疫情冲击下，当原本稳定的工作不再稳定，靠“打零工”赚钱成为不少劳动者的选择。在世界范围内，利用碎片时间”打零工”的劳动者比比皆是。如何通过零工平台找工作？如何保障劳动者的权益？在零工经济日趋繁荣的当下，这些问题受到世界各国劳动者及政府的关注。

数字平台连接劳动者和商家

零工经济与提供时薪制工作平台的兴起密不可分。在这些平台上，餐厅、超市等雇佣者发布自己需要零工的时间段，用户可以根据自己的时间选择工作。

在澳大利亚，有百余个提供零工岗位的数字平台。人们最常用的是跑腿服务网站Airtasker、优步Uber、威客兼职平台Freelancer、优步外卖Uber Eats和袋鼠送餐Deliveroo。

在使用者最多的零工平台Airtasker上，求职者可以通过地图搜索附近可做的工作，也可以根据距离、薪水等筛选符合自己要求的工作。而寻找服务的人，可以根据房屋清洁、搬家、运输、园艺等不同工种，输入自己的具体要求，找到适合的求职者。

在英国，想要打零工的劳动者必须证明自己有在英国工作的资格，并通过犯罪记录检查。如果是驾驶员，还需要证明自己已购买适当保险，并提供注册详细信息。

以英国零工平台“袋鼠送餐”为例，其送餐员大多是自行车骑手，独立于餐厅。该平台有两种薪酬结构。一种是为骑手支付时薪，并为每次送餐支付少量额外费用。第二种是为骑手按件付费。数据显示，该平台骑手平均工资为每小时10英镑，在繁忙时段高达每小时21英镑。

5年前，有8%的美国人通过数字平台接受工作或任务赚钱，到2020年，数字平台提供的工作更加多样化，任何需求都催生一种零工种类。统计显示，美国正在建立零工经济。据估计，多达三分之一的工作人口具备了零工能力。

在新冠肺炎蔓延期间，很多美国人必须“stay at home”，一些必须为生存外出的人找到了新零工。学校实行远程教学后，学生们居家的不饱和学习状态，促使更多的课外辅导教室利用zoom视频会议平台实现商机，甚至关闭的健身房、培训中心也在zoom获得重新开课的机会。美国皮尤研究中心的调查显示，30%左右的美国成年人在数字“平台经济”中赚到了钱。

零工劳动者权益亟需保障

伴随着零工经济的火热，一些潜在问题，例如漠视服务提供者工作环境和保障等，也逐渐浮现。

许多留学生选择利用课余时间打零工赚取生活费，减轻财务负担。在悉尼留学的中国留学生小董就曾做过送餐员。“打零工的好处就是比较自由，约束少。但也存在一些缺点，比如无论天气好坏都得在外奔波。印象比较深刻的是，有一次晚上下大暴雨，一直在雨中送餐，手机都被淋坏了。”

尽管在打工期间付出许多辛苦，可小董的时薪只有13澳元。调查显示，许多人对零工经济的灵活性表示高度满意，但觉得收入情况不太理想。全澳零工的平均时薪为32.16澳元，最低时薪为18.93澳元。提供专业类服务的工人时薪最高，每小时超过50澳元。而实际上，并非所有平台都能达到最低时薪标准。

在澳大利亚，针对零工经济劳动者的相关立法比较欠缺。澳联邦政府2017年9月发布的《公司规避公平工作法》报告以及维多利亚州议会2018年7月发布的《零工经济中的劳工权利》报告均指出，零工经济对就业性质产生了巨大影响，个人就业的传统范式受到了自由承包人这一工作类型的挑战。在这样一种经济模型中，临时和灵活是工作的常态和优势，但同时也导致一些工人错过了诸如收入担保、意外保险、带薪休假和退休金等普通员工享有的保障和福利。

在中国台湾地区，零工经济模式也面临相似问题。许多人虽有工作，却不具备劳工身份，可能成为各种福利保障的漏网之鱼。台湾有专业律师指出，不同于一般计时打工，或一定时间内雇佣的临时工，个人承揽工作不属于受雇劳工。承揽者和发案者之间不是雇佣关系，因此不享有劳保健保，也没有雇主提拨薪资6%的劳工退休金。若要投保，需加入职业工会，所有成本都须自行负担。

没有足够政策、法律条款约束的零工经济，在“野蛮生长”的同时为全职员工造成一定困扰。由于零工报酬较低，一些公司不太情愿雇佣全职员工。当有足够多临时工可以随时上岗时，雇主更倾向于雇佣临时工，这反而使那些寻求安稳、福利以及相应保护的劳动者失去工作。

为使零工经济模式更完善，2020年1月1日，美国加州正式实行“零工法案”。法案规定将零工归为职工，并与全职员工享受同样福利和带薪休假。英国政府也向劳动者承诺，提高劳动者权益，给予其签订全日制合同在内的权利保护。

面对机遇与挑战并存的零工经济模式，除了考虑收入，更要谨慎评估零工对个人技能提升和职业生涯发展的影响，避免落入轻易被取代失业、或陷在苦于“穷忙”的“零工经济”。在鼓励就业弹性之际，更不应忽视劳工权益保障。

(责编：张信凤、杨牧)