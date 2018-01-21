新华社“实验３”号１月２０日电 通讯：“实验３”号科考船上的“巴铁”科学家

新华社记者张建松 岑志连

“这是历史性的一刻。中巴在这里首次开展联合考察非常重要，我们会享受这个航次并互相学习。海洋没有边界，期待今后中巴还有更多的联合考察。”在“实验３”号科考船上，巴基斯坦国家海洋研究所海洋地质学家赛义德·伊姆拉姆·哈萨尼说。

应巴基斯坦国家海洋研究所邀请，中科院南海海洋研究所的“实验３”号科考船正在巴基斯坦外海的莫克兰海沟海域，执行中巴首次北印度洋联合考察任务，这是中国科考船首次抵达这一海域。伊姆拉姆和７名同事一起登上了“实验３”号，和中国的考察队员们一起工作。

莫克兰海沟位于巴基斯坦外海，是阿拉伯板块、印度板块和欧亚板块的汇集地带，地震多发。海沟大体呈东西走向，长约７００公里，最深处约３０００多米，是世界上最浅的海沟，也是板块俯冲角度最低的海沟。

“莫克兰陆缘对巴基斯坦来说是一个重要区域，因为地处波斯湾附近，是繁忙的海上交通要道，也是一个地震非常活跃的地区。在巴基斯坦外海有两种大尺度地质构造：在东部有大量沉积物；在中西部，莫克兰陆缘地带狭窄且海水较浅，地震活动非常频繁。我们现在的工作就是为了评估未来的地震风险。”伊姆拉姆说。

目前，考察队各个组的中巴队员都在一起值班，昼夜作业。物理海洋组的努尔·艾哈迈德·卡哈鲁曾获得中国政府奖学金，今年将在浙江大学获得博士学位，入职巴基斯坦国家海洋研究所。他说：“我在中国留学４年，中国人对我非常热情，给我很多帮助，让我感觉像家人一样。”

巴基斯坦考察队员赛义德·瓦西姆·海德尔已是第二次登上中国考察船。２０１０年，他曾经跟随中国的大洋一号考察船到西南印度洋考察。“印度洋有很多科学现象都值得研究。中国科学家的来到，帮助我们进一步认识到这片海域的价值。”他说。

工作一丝不苟的莎努贝尔·卡赫卡尚是巴基斯坦考察团队中唯一的女科学家，已经在巴基斯坦国家海洋研究所工作了１７年。为了进一步深造，她也申请了中国的奖学金，目前在厦门大学攻读博士学位。她说：“非常兴奋参加此次中巴联合考察，希望还有更多的机会和中国的科学家们合作。”

中巴首次北印度洋联合考察得到巴基斯坦的高度重视，巴基斯坦科技部曾专门发来贺信。根据协议，此次联合考察所获资料两国共享。两国科学家将共同聚焦研究前沿海洋地球科学问题，为巴基斯坦沿岸地区的海洋环境安全与减灾防范提供科学依据，同时为“中巴经济走廊”及“一带一路”建设服务。

“我认为‘一带一路’是中国政府很有远见的一项宏伟倡议，在沿线与欧洲、中亚、南亚的许多国家建立了紧密联系。在巴基斯坦，我们正在共同建设‘中巴经济走廊’，这是我们两国之间重要的纽带，双方都很受益。”伊姆拉姆说。

(责编：燕勐、袁勃)