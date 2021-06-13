新华社科伦坡6月11日电 （记者唐璐）中国政府援建的中斯友好暨斯里兰卡国家肾内专科医院（简称中斯友好医院）11日在位于斯中部的波隆纳鲁沃正式启用，斯里兰卡总统戈塔巴雅、前总统西里塞纳、卫生部长万尼亚拉奇和中国驻斯里兰卡大使戚振宏参加仪式。

戈塔巴雅、西里塞纳和戚振宏为医院揭牌并剪彩。随后，在中斯友好医院院长陪同下，戈塔巴雅与嘉宾一起参观了医院手术室、输血室、重症监护病房等各种设施。

戚振宏对新华社记者表示，中斯双方克服种种困难高质量建成了这所现代化专科医院，不仅将为斯里兰卡成千上万肾病患者和家人带来希望，也为南亚地区民众带来福祉。这所医院将成为中斯友好的新名片。

波隆纳鲁沃地区是斯里兰卡慢性肾病最高发地区。2015年3月，在西里塞纳担任总统期间，应斯方请求，中方同意为斯在波隆纳鲁沃地区援建一所肾病医院。按照规划，医院建筑面积为2.5万平方米，包括200个普通住院床位及100个血液透析床位。

《 人民日报 》（ 2021年06月13日 03 版）

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