本报北京6月11日电 6月11日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿布林肯通电话。

杨洁篪表示，对话合作应当是中美关系的主流。合作应双向互利，平衡解决彼此关切。中方致力于同美方实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，同时坚定维护自身主权、安全、发展利益。我们敦促美方按照两国元首除夕通话精神，同中方一道努力，推动中美关系重回正确发展轨道。台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中方核心利益。世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。中方坚定不移捍卫国家主权和领土完整。我们敦促美方恪守一个中国原则，重信守诺，慎重妥善处理涉台问题，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。

杨洁篪指出，最近种种迹象表明，一些反华势力企图掀起一股又一股恶浪，借所谓涉疆、涉港问题对中国抹黑，他们不可能得逞。涉疆、涉港问题事关中国主权和领土完整，涉及中方核心利益。我们敦促美方尊重中方主权和领土完整，不得以任何借口干涉中国内政，不得以任何方式损害中方核心利益。

杨洁篪强调，涉疆问题不是什么人权、宗教问题。针对新疆暴恐事件一度呈上升趋势，中国政府坚决采取措施，维护公众安全，这理所应当。美方抛出关于新疆的种种谎言，企图破坏新疆安定团结局面，完全是颠倒黑白、极其荒谬，中方坚决反对。香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政。完善香港特别行政区选举制度，旨在维护中国宪法和香港基本法确定的香港特别行政区宪制秩序，确保以爱国者为主体的“港人治港”。对管治者的爱国立场和政治资格作出严格要求，是世界通例。鼓吹“港独”的人没有资格参与香港治理，并且必须受到香港国安法的惩治。

杨洁篪强调，世界上只有一个体系、一种秩序，那就是以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，而不是少数国家主张的所谓体系和秩序；只有一套规则，那就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，而不是少数国家制定的所谓规则；只有一种多边主义，那就是以联合国宪章宗旨和原则、国际法为基础，平等相待、合作共赢、真正的多边主义，而不是基于“小圈子”利益、“集团政治”的伪多边主义，更不能以多边之名行单边之实。和平发展、公平正义、民主自由是全人类共同价值。尊重主权是实现人权的前提，《联合国宪章》《世界人权宣言》都确认了这一原则。美方应该解决好自己国内的严重侵犯人权问题，而不是以所谓人权问题为借口任意干涉别国内政。

杨洁篪指出，中方积极参与和支持国际抗疫合作，坚决反对任何借疫情对中国污蔑抹黑和甩锅推责的恶劣行径。美方一些人编造散布“武汉实验室泄漏新冠病毒”的荒谬故事，中方对此表示严重关切。我们敦促美方尊重事实和科学，不要将溯源问题政治化，把精力集中在国际合作抗疫上。

杨洁篪表示，中国即将隆重庆祝中国共产党百年华诞。中国人民在中国共产党的坚强领导下取得了伟大成就，将更加紧密团结、更加奋发有为，坚定不移沿着中国特色社会主义道路走下去，把国家建设得更加繁荣，实现中华民族的伟大复兴。

布林肯表示，美中近期一系列接触对双边关系是有利的，美方期待同中方增加各层级接触和交流。美方奉行一个中国政策，遵守中美三个联合公报。美方希望同中方保持在重要国际地区问题上沟通协调。

双方还就其他共同关心的问题交换了意见。

《 人民日报 》（ 2021年06月12日 03 版）

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