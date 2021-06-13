本报驻尼日利亚记者 姜 宣

尼日利亚总统布哈里（前排左三）在莫博拉吉·约翰逊火车站出席拉伊铁路通车仪式并揭牌。

彼得·奥巴萨摄（新华社发）

拉伊铁路通车仪式上的火车。

新建成的莫博拉吉·约翰逊火车站。

埃玛·休斯敦摄（新华社发）

当地时间6月10日11时28分，随着一声汽笛长鸣，尼日利亚总统布哈里挥动旗帜，列车缓缓驶出拉各斯市埃布特梅塔地区的莫博拉吉·约翰逊火车站，前往尼最大港口阿帕帕港。经过4年多的等待，尼日利亚迎来西非首条现代化双线标准轨铁路——拉各斯至伊巴丹铁路（拉伊铁路）正式开通运营，这是迄今非洲建成的最长双线标准轨铁路。

拉伊铁路是中土集团承建的尼日利亚铁路现代化项目的第二标段，连接尼日利亚经济中心拉各斯和西南部工业重镇伊巴丹，线路干线长约157公里，另有长约7公里的阿帕帕港支线铁路，实现了“港路联通”。项目采用现代化铁路标准，设计时速150公里，将拉各斯和伊巴丹的往来时间缩短至2小时。

布哈里在通车仪式上致辞说，2016年中土集团承建的阿布贾—卡杜纳铁路投入商业运营，产生了良好的效益。拉伊铁路的开通是尼日利亚政府振兴铁路系统的又一个“里程碑”，对于尼经济发展意义重大。拉伊铁路开通运营后，不仅便利民众出行，也有助于提升港口与内陆货物运输效率，加快尼工业和经济活动提质升级。

自2017年3月开工以来，拉伊铁路项目克服了施工环境复杂、施工资源有限、新冠肺炎疫情冲击等诸多困难，顺利实现铁路通车运营。铁路建设启动后，带动了建材、工程建造等配套产业发展，为当地带来大量工作岗位。不少商贩们在铁路建设工地附近摆起小摊，铁路沿线逐渐热闹起来。拉各斯州州长桑乌鲁表示，拉伊铁路将从根本上改变当地人的生活和工作状态，为城市开发、商业发展等打开渠道。

铁路建设施工高峰期，项目雇用当地员工超过1万人，通过组织集中培训、外委专业机构培训等，提升当地员工的专业技能，培养了一批会管理、懂技术的基础设施建设人才。负责法务和社区协调工作的本地雇员绍拉说：“中国企业真诚地帮助我们，不仅组织技术培训，还选送了一批年轻工程师到中国深造，这对于尼日利亚国家铁路事业的发展有着重要作用。”

在行驶的列车上，54岁的铁路乘警维克多十分感慨：“新车宽敞洁净、凉爽舒适，行驶得又快又稳。退休前能在如此现代化的铁路上执勤，我感到十分荣幸。”最让维克多高兴的是，现在列车每天往返一个来回，他每天都能回家了。尼联邦众议院交通委员会主席秘书桑德在乘车体验时说：“中国企业非常棒，项目品质非常高。感谢中国大力支持尼日利亚基础设施建设。”

（本报阿布贾6月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月13日 03 版）

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