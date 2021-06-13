今年的世界电信和信息社会日以“在充满挑战的时代加速数字化转型”为主题，强调电信和信息通信技术在疫情背景下增强社会复原力方面的关键作用。多国专家接受本报记者采访时表示，后疫情时代，国际社会应利用好信息技术，加速数字化转型，中国以数字化赋能产业引人瞩目，为全球发展带来机遇。

“全球产业链数字化大大提速，带来新机遇”

放眼世界，大量充满活力的数字企业，如电商、金融、物流、云计算、文娱等领域的数字经济蓬勃发展，不断更新经济活力。

20多年前，马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山曾在国际电信联盟工作，“那时国际电信联盟已经意识到并开始推动数字化变革。今天，越来越多的活动通过网络进行。数字化转型不可阻挡，也驱动着生产方式、生活方式和治理方式变革。”

墨西哥工业发展与经济增长研究院院长何塞·德拉克鲁兹说，中国等国家在互联网、5G等科技领域和数字经济发展方面取得重大进步，产业结构正在经历深度调整。“各国应加快数字基础设施建设，大力培育云计算、大数据、人工智能等领域的数字化企业，积极推动数字化产业链升级。”

“在疫情倒逼下，全球产业链数字化大大提速，带来新机遇。”新加坡国立大学商业大数据分析中心联席主任庞严指出，首先，全球信息交换实时进行，企业能够据此对生产等进行调整优化，大大提高供应链效率和韧性；第二，全球产业链数字化将推动技术及商业模式创新，为社会创造更多价值，为人们生活带来更多便利。

当今很多国家已经视数字经济为未来经济增长的重要引擎。去年，塞尔维亚全年线上销售额同比增长近一倍，波兰非现金支付次数首超现金支付，中东欧国家在疫情防控期间整体加强了掌上政务、电子税务等方面的政府数字化转型。

在中国企业的深度参与下，拉美电子商务和数字支付业务正快速增长。阿根廷2020年电子支付涨幅达29%，手机扫码支付比重增至54.3%。阿根廷公共创新秘书处副国秘塞萨尔·加佐表示，发展数字经济有利于加强国内的连通性和社会包容性。推动政府数字化转型、建设智慧城市、完善产品区块链等工作，将促进国家安全和经济发展。

“中国在数字经济领域的发展保持领先”

中国“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出“加快数字化发展”“建设数字中国”。在中国，从舌尖到指尖、从田间到车间、从地下到天上……“数字生活”已是现在进行时。数据显示，我国数字经济总量居世界第二，已建成全球规模最大的光纤网络和4G网络，数字中国建设硕果累累。

意大利前经济发展部副部长米凯莱·杰拉奇认为，中国数字化基础设施建设逐渐完善，数字经济得到长足发展。“意大利可以从中国数字经济的发展中借鉴经验，比如推进移动支付、共享经济等，让经济结构更多元。”

西班牙IE大学教授迈克·温德洛斯表示：“中国在数字经济领域的发展保持领先。这也有助于中国在去年成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。”

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库认为，数字技术为国家治理、经济发展提供了新的可能。“数字经济展现出强大的抗冲击能力和发展韧性，推动中国经济去年实现逆势增长。”

庞严指出，中国信息技术发展对提高社会韧性发挥了重要作用。一批在线会议应用程序，让人们在疫情期间能够在家继续工作和学习，使绝大部分社会活动能够继续顺利运转。红外热成像体温测量仪、实时病例跟踪技术等，让人们能够更早发现新冠肺炎病例。“中国拥有全世界最完善的制造产业链，并且从政府到企业都高度重视数字化转型，这让中国更容易实现传统实体产业和数字产业的融合创新。”

中国脱贫攻坚战取得全面胜利，数字技术是一个重要支撑与保障。阿根廷国家参议院顾问卢卡斯·瓜尔达认为，电商发展是一个国家加速数字化转型的缩影。中国贫困地区的生产者积极参与国家数字化进程，利用电商平台销售产品，显著提升了收入。

“‘数字丝绸之路’的实施将促进跨境电商发展”

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃参加博鳌亚洲论坛2021年年会时认为，全球正面临多个重大变局，包括世界经济从深度衰退向复苏转变、疫情加快经济数字化转型以及全球经济增长向低碳和韧性转变等。

“中国是全球最大的数字消费市场，数字经济不仅深刻改变了中国人的生产生活方式，也为世界打开了新视野。”德拉克鲁兹说，中国提出打造“数字丝绸之路”，推动各国在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，体现出中国领导人对世界经济发展趋势的精确判断。“‘数字丝绸之路’的实施将促进跨境电商发展，有利于推动各国实现更加多元和灵活的就业。”

捷克科学院全球化研究中心主任马雷克·赫鲁贝克说：“在今年举行的中国—中东欧国家领导人峰会上，中方提出将推动建立中国—中东欧国家电子商务合作对话机制，这必将对中东欧国家数字经济发展产生积极作用。”

欧洲研究国际中心欧洲—中国项目负责人乔治·佐戈普鲁斯表示，近年来中国数字经济快速增长，数字产业稳步发展，这给希腊等国带来了全新的发展机遇。

“中国在数字经济领域的引领作用得到广泛认同。”加佐表示，疫情防控期间，中国企业为阿根廷提供远程办公、医疗交流、云端存储等技术保障。阿根廷总统费尔南德斯携阿方机构和企业参加了2020年中国服贸会。“阿根廷正考虑将信息服务作为国家经济发展的战略行业之一，期待继续深化同中国在该领域的互利合作。”

温德洛斯指出，想要在市场中立于不败之地，必须了解市场、果断行动、持续创新，这使得中国企业得以不断发展。同时，中国政府规划清晰，领导力强，确保中国在数字化转型中始终引领世界。“展望未来，我相信中国企业的竞争力会越来越强，为全球数字化转型作出更大贡献。”

（本报北京、曼谷、墨西哥城、罗马、马德里、华沙、布宜诺斯艾利斯、开罗6月12日电 记者颜欢、刘慧、刘旭霞、叶琦、姜波、于洋、姚明峰、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2021年06月13日 03 版）

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