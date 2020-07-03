【网连世界】疫情笼罩毕业季 各国如何破解“就业难”

与师友相聚欢声笑语、集齐全体同学合影留念、在毕业典礼接受拨穗、参加招聘会投递简历……疫情笼罩下，这些在以往毕业季再平常不过的每一桩小事都成为奢侈。

今年各国的毕业季注定不平凡：疫情阻碍返校毕业，而经济下行和疫情的双重影响更使就业“雪上加霜”。为破解就业困局，各国政府、企业纷纷出台举措为毕业生排除万难，保就业，稳就业。高校也通过“云”毕业的方式举办典礼，让青春不留遗憾。

“云”端致青春 毕业典礼别出心裁

为使毕业生在疫情下能顺利毕业，各国高校纷纷通过“云”毕业、小规模典礼来代替以往的传统毕业典礼。

俄罗斯规模最大、历史最悠久的莫斯科罗蒙诺索夫国立大学采用画面合成技术并借助直播形式为每位优秀毕业生颁发了毕业证书，同时还举行了“云”合唱和“云”毕业生宣誓仪式。巴黎文理研究大学与法国文化广播频道合作，将通过虚拟在线直播形式举行在线优秀博士论文颁奖典礼。澳大利亚悉尼大学则在社交媒体网站推出虚拟毕业体验活动，学生们可以拍摄添加了虚拟学士帽的照片，留作纪念或分享给其他校友。

此外，毕业典礼“新花样”也层出不穷。加州大学伯克利分校的学生们在“我的世界”游戏中复制整个校园，举办了一场别开生面的“二次元”毕业典礼。在线上，学生们高度还原校园场景，重建了包括礼堂在内的100多栋建筑物。典礼当天，毕业生们来到搭建的校园体育场中，完成了从校长致辞、学位授予到抛礼帽的所有环节，共同度过这场难忘的“虚拟”毕业典礼。巴黎政治学院的学生也参与到“我的世界”游戏中，重建包括学校主楼、花园、阶梯教室等的巴政校园，以此来庆祝毕业。

加大伯克利学生在“我的世界”中参加毕业典礼（图片来源：Mercury News报道截图）

日本东京BBT大学的毕业生则通过“机器人分身”“newme”参加毕业典礼。机器人“newme”的“脸”由一块平板电脑构成，“脚”下安装有四个轮子，同学们的脸会通过摄像头在电脑屏幕显示。当主持人喊到学生名字时，毕业生代表就会通过远程操作机器人“走”到校长面前，“接过”学位证书，从而完成从校长手中领取毕业证、集体合影等流程。

BBT大学毕业生代表通过远程操作机器人“newme”参加毕业典礼。（图片来源：BBT大学官方网站）

在中国，为在这个特殊毕业季给学生们最特别的回忆，复旦大学管理学院推出无人机飞行活动。400架无人机在黄浦江畔列阵起飞，在夜空中变换出“毕业帽”“祝2020毕业生前程似锦”等图案和字样，为毕业生点亮夜空。南京邮电大学借助机器人“云”连线部分毕业研究生，帮助他们在现场接受学位证书授予。远程的毕业生可以通过平板显示屏与现场实时互动，在线体验头戴方帽、身披长袍，走向校长接受学位证和拨穗的仪式感。

形势不乐观 毕业“难”就业更难

在疫情蔓延和经济下行的双重压力下，今年毕业生面临的就业形势不容乐观。

在今年5月12日召开的国务院联防联控机制发布会上，教育部高校学生司司长王辉表示，2020年我国应届高校毕业生有874万，同比增长40万。这使得本就“僧多粥少”的竞争局面变得愈发激烈。

新冠疫情对各国就业市场的冲击正在显现。韩国统计厅6月10日发布数据显示，今年5月，韩国就业人口为2693万，同比减少39.2万，失业者数和失业率均达到1999年以来最高水平。6月25日，韩国银行（央行）发布的一份调查数据显示，451个韩国受访企业中，65.7%以上的企业表示将缩减、暂停或取消本年度招聘计划。

2020年俄罗斯将有约41万名学生毕业，其中26.7万名为全日制本科毕业生。俄联邦科技和高等教育部部长法里科夫表示，与能够兼顾学习和工作的研究生相比，本科毕业生首次直面就业问题便迎来很大的失业风险。根据俄罗斯社会劳动关系协调三方委员会发布的数据显示，5月底，在俄劳动市场的竞争比例已经上升至每184人竞争100个岗位。

法国经济部长帕尼埃-鲁纳歇女士用“被牺牲的一代”形容今年大学毕业生的“就业难”。据法国就业服务中心统计数据，今年4月，法国失业者人数增加了22.6%，是法国自1996年以来达到的最高值，相比3月增加了84万失业者，这也导致法国就业市场留给毕业生的工作机会越发紧张。根据法国高级管理者雇佣协会发布的报告，今年4月，法国向本硕毕业生提供的就业机会与去年同期相比下降了69%。

澳大利亚统计局发布的调查数据显示，2020年5月，全澳就业人数减少了近22.8万人，失业人数增加了85700人。此外，澳大利亚职位空缺率创历史新高，空缺数量在今年第二季度减少了43%。

政府稳“饭碗” 多方联合齐心促就业

面对严峻的就业形势，各国政府纷纷出台多项举措保就业。企业、高校等也多方联合，全方位为毕业生就业“保驾护航”。

为解决就业难题，俄罗斯各联邦主体政府联合当地高校积极推出多种帮扶措施。俄联邦科技和高等教育部部长法里科夫表示，以高校为依托共计成立了207个职业就业中心，积极帮助毕业生做好就业准备。此外，28个俄联邦主体还联合当地企业为应届毕业生创造2到6个月的带薪实习岗位政策。法国政府则表态将青年就业作为“国家优先事项”，并采取包括设立学徒工制度等一系列措施，为24岁以下年轻人求职提供便利。

韩国企划财政部次官金容笵表示，政府将通过开展公共事业创造更多工作岗位，实现今年94.5万名雇佣目标。仁川市政府宣布，面向仁川地区中小企业开展“青年就业支持项目”帮扶青年就业。具体来看，向雇佣青年求职者的企业支付新入职员工3个月实习期及转正后3个月薪酬，同时向青年就业者每月提供10万韩币（约合600元人民币）的培训补助金。据悉，此项帮扶措施将执行至2021年6月。首尔市束草区政府为贸易企业提供招聘支持，利用人工智能技术对求职者进行模拟面试，从而为其提供就业咨询、推荐等一系列职业管理服务。

澳大利亚联邦政府宣布了一系列措施支持受疫情影响的雇主，为其员工提供工资补助，以帮助雇主留住现有员工，招聘新员工。同时为应聘者提供劳动力市场最新信息、数据和建议，评估疫情对行业的影响，推介现有就业机会。此外，澳大利亚联邦政府网站还专门设置“就业快速入门计划”板块，求职者可以在此获得准备简历和求职信、面试技巧等各类信息。疫情期间，该网站还推出在线培训课程，帮助人们增加就业竞争力。澳大利亚教育、技能和就业部门此前设立工作中心，支持求职者和雇主在就业市场中建立联系。5月底，该部门还举办了虚拟招聘会，吸引30多家企业和机构参加，提供500多个工作机会。在5月份的全澳职业周，该部门还邀请了七位职业员工在线分享自己的从业经验和秘诀，为求职者提供帮助。

对中国来说，政府已将就业问题作为重中之重。在今年的政府工作报告中，“就业”一词被提及39次。政府工作报告强调，就业优先政策要全面强化。财政、货币和投资等政策要聚力支持稳就业，积极增加新的就业，促进失业人员再就业。小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到明年。预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。报告中明确提出，要促进市场化社会化就业，高校和属地政府都要提供不断线的就业服务。资助以训稳岗，今明两年职业技能培训3500万人次以上，高职院校扩招200万人，要使更多劳动者长技能，好就业。

在疫情防控背景下，企业也在不断探索招聘新形式，为求职者提供便利。

韩国最大电信运营商企业为面试者提供统一规格的高配置礼包，内含平板电脑、电脑支架、不限流量网卡、面试指南等物品，最大限度保证招聘质量和公平性。面试结束后，企业会把平板电脑等硬件回收消毒再利用。

线上展示工作环境、老员工分享工作感受、直播详解薪酬待遇……近日，“直播带岗”成为国内网络招聘的新鲜事。通过“互联网+就业”手段，引入“直播带岗”优化“线上招聘”，以助力实现“稳就业”。在“直播带岗”过程中，工作人员在线推介参加招聘企业的相关岗位，并安排职业指导、答疑等环节回答网友关切。随后，求职者可根据自身选择投递简历。“直播带岗、在线答疑，相比传统的招聘方式具有更强的互动性，让我们对目标企业有更直观的了解。”观看直播的毕业生表示。

就业是最大的民生。疫情面前，既需要多方努力协同共渡难关，也需要转危为机、创新求变，从而高质量推进就业，为经济复苏、社会发展注入动力。（部分资料来源：新华网、环球网、中国新闻网）

(责编：崔越、杨牧)