【网连世界】全球旅游业遭受重创 各国如何出招纾困

昔日热闹拥挤的威尼斯圣马可广场如今空空荡荡，大英博物馆宣布暂停对公众开放，埃菲尔铁塔旁的特罗卡德罗广场只剩雕像孤独伫立，由于游客锐减无人投喂的奈良小鹿自行“离家出走”觅食……

随着新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，许多国家临时采取限制入境、减少人员流动、关闭公共场所和旅游景点等措施，多国旅游业遭重创。为应对危机，各国政府纷纷出台举措援助纾困。相关企业也在疫情下创新求变，寻找机会“自救”。

全球旅游业停摆：泰国大象“失业”奈良小鹿自寻食

近日，世界旅游组织发布报告认为，旅游业是全球受疫情冲击最为严重的行业之一。预计2020年旅游数量将比2019年下降20%-30%，国际旅游收入将减少3000亿-4500亿美元。

为防控疫情，多国宣布关闭大型商场、旅游和娱乐设施，削减国际航班以减少人员流动。据世界旅游业理事会的最新报告预测显示，受疫情影响，目前全球有7500万个旅游业工作岗位面临威胁，2020年旅游业产值预计将损失2.1万亿美元。

其中，亚太地区受到的影响最为严重，4900万旅游从业者可能失业，行业产值预计损失近8000亿美元。据日本《每日新闻》报道，日本观光厅4月15日公布的3月访日外国游客人数（推测值）相比去年同期骤减93%，已超过2011年4月日本大地震发生后第二个月62.5%的降幅，刷新了历史最大降幅记录。日本关西大学称，新冠肺炎疫情将令今年日本樱花季的商业利润较去年削减40%。

在泰国，泰北数十座象园被迫关闭，上千头大象面临“失业”及食物断供等问题。泰国旅游和体育部的一份调查显示，2020年度泰国旅游业损失预计不少于1.3万亿泰铢（折合人民币约2826亿人民币），将有230万从事旅游及相关行业人员面临失业。

东南亚其他多国旅游业也遭受严重打击。柬埔寨国家民航局表示，受疫情影响，近期赴柬游客人次与同期相比下降了52%。印尼酒店与餐厅协会数据显示，2月以来巴厘岛的酒店入住率降至5%以下，多家酒店被迫中止营业。据新加坡《海峡时报》报道，3月新加坡出入境旅行预订业务量较平时下降80%。

欧洲旅游业同样被按下“暂停键”。欧盟工业政策负责人布雷顿表示，受疫情影响，未来一段时间欧盟地区的旅游业损失将高达每个月10亿欧元。

法国外交部国务秘书让-巴蒂斯特·勒穆瓦纳表示，疫情重创法国旅游业，行业季度损失达400亿欧元。据预测，2020年来法旅游人数将减少30%至40%。克罗地亚旅游局公布数据显示，2020年前三个月访克外国游客人数较去年同期减少33%，过夜量同比减少20%，3月单月外国游客人数同比锐减80.3%。

据意大利旅游联合会3月初的预测，今年3月-5月，意大利游客数量将减少近3200万人，损失超过70亿欧元。西班牙旅游协会预测，西班牙旅游业收入全年预计损失550亿欧元，同比下降32.4%。

旅游业的萧条使酒店、餐饮、交通行业几乎陷入瘫痪。如果疫情持续，或将造成行业内大量相关领域中小企业破产倒闭，从业人员面临失业风险。

政府出手纾困：“发钱”补贴 税收优惠

世界旅游业理事会主席格洛丽亚·格瓦拉表示，如果不采取有力的救助措施，旅游业将面临崩溃。这不仅会对全球范围内的旅游企业带来巨大损失，还将触发多米诺骨牌效应导致整个供应链上的工作岗位大量流失，影响其他企业员工和经营者。格瓦拉呼吁向旅游业企业提供充足无息贷款，为陷入困境的从业者提供援助，以便渡过难关。

为缓解疫情对经济的负面影响，各国政府纷纷出台纾困措施，通过给予财政补贴，帮扶受疫情影响的中小企业、个体户等。

欧盟成员国财长会议就实施总额为5400亿欧元的大规模救助计划达成一致。俄罗斯总统普京要求政府扶持受疫情影响最大的旅游业、公共餐饮业、酒店行业等，从国家层面对这些中小企业提供直接的无偿财政援助。澳大利亚宣布一项176亿澳元的财政计划，以帮助经济上抵御新冠病毒的冲击，政府同时还将在未来四年支出67亿澳元，用于帮扶中小企业的现金流；德国宣布推出一项总预算金额为500亿欧元的民生政策，用于救助小企业和自由职业者……

除财政补贴外，一些国家也出台相关措施重点支持旅游业相关企业。印尼连续推出两轮经济刺激计划，包括向当地航空公司和旅行社提供援助资金，资助巴厘岛在内的10个旅游目的地的营销活动，为前往旅游目的地的国内游客提供航班折扣优惠，相关酒店和饭店免税6个月；马来西亚通过发放旅游电子优惠劵、免除酒店服务税、减免个人所得税等多种激励措施促进当地旅游业发展；德国政府呼吁因疫情而无法出行的游客尽量不要提出索赔或退还现金的要求，而是接受旅游承办方的“债券”；中国文化和旅游部与中国工商银行签署协议，中国工商银行将为文旅行业提供1000亿元新增授信额度，助力文化和旅游企业纾困。

企业“花式”自救：转战“云端”突出重围

为了在逆境中“活下来”，各国文旅相关企业自身也积极寻找机遇，创新求变。

由于大半个春季都没有足够收入，许多动物园面临严重财务危机。英国诺森伯兰郡国家公园在官网开通众筹页面，向公众请求帮助。截至当地时间4月16日凌晨3时，已向901位捐助者筹集27706磅。除众筹外，诺森伯兰郡国家公园还推出多项活动，如鼓励游客提前购买年票、注册会员、领养动物等，还开通了YouTube频道以增加更多关注。

诺森伯兰郡国家公园官网首页

诺森伯兰郡国家公园众筹页面

据美国《洛杉矶时报》报道，受疫情影响，迪士尼乐园暂停对公众开放，迪士尼邮轮业务、零售商店也已关闭，多部电影及电视剧制作均已推迟。为减轻财政负担，迪士尼公司高层集体降薪。

虽然园区业务遭受巨大冲击，迪士尼公司流媒体视频服务Disney+或将在不景气的大环境中“扳回一城”。Disney+是迪士尼推出的流媒体平台，包括华特迪士尼工作室和华特迪士尼电视台制作的电影和电视剧，并含有旗下漫威、国家地理、皮克斯和星球大战等内容。

受疫情影响，人们不得不居家隔离，这让Disney+迅速累积了数千万新用户。3月24日，Disney+在欧洲七国同时上线，上线首日下载量破500万次。据移动应用分析公司Apptopia和客户参与平台Braze发布的一份报告显示，迪士尼的流媒体服务在2020年取得巨大成功。报告称，受疫情影响，3月份的流媒体播放量增长了30.7%。Disney+以1410万下载量成为2020年美国市场流媒体下载应用第一名。据外媒报道，4月9日，迪士尼公司数据显示，其流媒体视频服务Disney+全球用户突破5000万。

Disney+官网截图

如果将视线转回最早受疫情影响、市场正处于恢复阶段的中国，可以看到，短时间内中国的文旅业已尝试并探索出多种线上运营模式。

在等待线下景区逐渐恢复的同时，利用数字化手段，足不出户直播“云游”的方式就受到国内网友追捧。3月1日，布达拉宫在淘宝开启首次直播，一小时内吸引超100万人涌入直播间，这相当于布达拉宫近一年的游客接待量。在清明假期期间，故宫连续两天进行三场直播。据统计，在4月5日上午首场直播中，仅央视新闻抖音号在线观看人数已超过1亿；在包括人民网在内的各大平台官方账号播放量近5000万人次。

飞猪、携程等旅游在线平台还推出了“旅游直播”频道，以及“云旅游”相关产品，将因疫情受到抑制的文旅消费及时转化为有效的线上产品。

在“冰封”中期待“解封”：为恢复发展积蓄力量

随着国内疫情转好，各行各业逐渐复工复产，人们将搁置的出游计划重新提上日程。根据多家旅游平台发布的报告显示，国内旅游业正逐步回暖。携程发布的《2020清明小长假复苏报告》称，无论是交通出行、酒店预订、景区门票、租车自驾还是周边游等，环比3月均呈现不错的上涨态势。驴妈妈旅游网《2020清明旅游总结报告》数据显示，清明小长假，其62%用户选择本地景区半日游，28%用户选择了本地一日游。在交通方式选择上，83%用户采用自驾游。

根据美国油轮旅游预订网站的最新数据，疫情结束后油轮业恢复运营仍值得期待。数据显示，与2019年同期业务相比，2021年邮轮预订增长了40%。“邮轮之家”网站负责人表示，这表明疫情之后邮轮的预订需求仍然强劲，这是一个令人鼓舞的迹象。

有专家指出，经历此次疫情冲击，全球旅游业或将出现一些新的趋势。因目前各国疫情情况不同以及入境限制等举措，不少人会对长途旅行产生顾虑，相对更有安全感的短途旅行、国内游或自驾游可能成为未来一段时期新的增长点。疫情也为旅游产业将营销重点转向国内游客提供了契机。

经合组织报告认为，除短期应急举措外，还应从长远角度不断完善旅游业危机管理策略，使其能够更好地应对各种可能冲击。

尽管疫情使全球旅游业暂时陷入停滞，但人们的旅游需求并没有消失。旅游业长期向好的发展基础没有变，旅游消费升级的趋势也没有变。当前，各国正在危机中总结经验、制定规划，为旅游业恢复发展和未来转型积蓄力量。（部分资料来源：人民日报、新华网、环球网、央视新闻、中国新闻网、澎湃新闻等）

(责编：崔越、徐祥丽)