新华社伊斯兰堡8月29日电 通讯：“汉语桥”中学生中文比赛在巴基斯坦举办

新华社记者蒋超

“你知道有哪些和‘阴阳’概念有关的体育运动吗？”

“太极拳！”

28日，在第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛海外预选赛巴基斯坦赛区的舞台上，来自巴基斯坦根基千禧学校旗舰校区的高中生阿比哈·舒艾卜这样回答评委的即兴提问。

当天共有来自巴基斯坦全国四所中学的9名选手在伊斯兰堡参加最后的角逐。最终舒艾卜在演讲、即兴问答和中国文化技能展示三个比赛项目中脱颖而出，摘得桂冠。她将代表巴基斯坦赴华参加今年10月举行的全球总决赛。

比赛中，其他选手的演讲都是围绕自己的中文学习谈体会，舒艾卜阐述的则是她对“阴阳和合”这一观念的理解。

“我只在参加中文水平考试前上过两三节专业的中文课，平时主要靠看中文电影和电视剧来学习中文，这些作品里展现的中国文化和历史让我着迷，”舒艾卜告诉新华社记者，“未来我想去中国留学深造，或者在那儿工作。”

拥有同样想法的还有亚军选手、来自根基千禧学校“同一世界”校区的苏肯·法蒂玛。在当天的才艺表演环节中，法蒂玛演唱的流行歌曲《千年等一回》将现场气氛引向高潮，她给评委留下最深刻印象是她标准的普通话声调。

“入门时很难，一开始我看不懂汉字，声调也不好掌握，”法蒂玛说，“但在中国上了一年幼儿园的经历，为我学习汉语打下了良好的基础。”

法蒂玛刚刚上中学，却已有两三年的中文学习经历。“中国是非常重要的国家，学中文对我们的未来也很重要。”

巴基斯坦根基千禧学校是比赛的承办方之一。学校汉语部主任莫娜·坎娃勒告诉新华社记者，在这家学校各校区共有8000多名学生学习中文，且这一趋势只增不减。

“十年前学校刚刚开设中文课程时，我们很难说服学生家长让孩子们报读中文，”坎娃勒说，“现在，随着中巴经济走廊建设取得进展，越来越多的巴基斯坦中学生表现出对学习中文浓厚的兴趣。”

本次比赛由中国驻巴基斯坦大使馆文化处主办，中央广播电视总台巴基斯坦广播孔子课堂承办。根基千禧学校对外联络部主任萨比娜·扎基尔告诉新华社记者，作为广播孔子课堂的巴基斯坦合作方，该校在伊斯兰堡、卡拉奇、拉合尔、拉瓦尔品第的校区都开设了中文课程。

“孩子是我们的未来，是明天的力量。通过学中文，孩子们消除了语言的障碍，让中巴两国人民的心更近了。”扎基尔说。

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