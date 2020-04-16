抗疫援助别开“空头支票”（观象台）

近日，美国又一次宣布了自己的“援助计划”。

4月10日，美国白宫官网公布备忘录称，美国商务部、国防部等部门将参与应对意大利的疫情救援工作，3万驻意美军可以在符合规定的情况下协助当地建设野战医院等。备忘录称，此举将有助于抗击新冠肺炎疫情，并展示“美国的领导地位”，应对中国和俄罗斯所谓的“虚假宣传”，减轻欧洲疫情蔓延到美国的风险。

美国的回复似乎有点晚了。早在3月23日，美国有线电视新闻网就报道称，意大利已请求美国提供医疗设备援助。近20天后，十万火急的求援才有了一丝回音。在此期间，美军还从意大利空运回了400万份检测拭子。

“雷声”过后下不下“雨”、下啥“雨”，暂且按下不表。其实，面对严重疫情，美国已是自顾不暇。世界卫生组织早已发出警告，美国有可能成为全球疫情最为严重的国家之一。上述备忘录发出后的第二天，即4月11日，美国成为全球新冠肺炎死亡病例最多的国家，50个州全部进入“重大灾难状态”，这在美国历史上尚属首次。美国劳工部数据显示，3月15日至28日，美国约有1000万人初次申请失业救济金。

美国处理这场重大公共卫生危机的能力究竟如何？美国媒体及民众有切身体会。值得注意的是，一段时间来，“截胡”别国口罩等防疫物资、阻止本国医疗物资出口等新闻屡屡见诸各大外媒。凡此种种，不禁令人怀疑，当前美国真的有能力、有意愿来援助别国吗？

当然，美国如果愿意排除万难，真诚地为其他国家提供一些援助，为全球抗疫大局做出一点贡献，国际社会当然是十分欢迎的。这也是美国作为世界上最大的发达国家应尽的责任和义务。

怕就怕“空头支票”。毕竟有“前车之鉴”——早在2月初，美国国务卿蓬佩奥就表态称，美国政府将向中国等国提供1亿美元抗疫援助，但中国外交部发言人日前回应称“一个子儿都没见到”。3月30日，美国政府在白宫每日简报会上宣布，将向意大利、法国和西班牙捐赠“超过自身需求”的呼吸机等医疗设备，引发舆论质疑。有外媒指出，美国各地医院都没有做好充分准备，呼吸机等基本医疗设备都面临不同程度的短缺。

怕就怕动机不纯。在此番宣称“援助”意大利的“承诺”中，美国仍将中国作为靶子进行污蔑攻击，不仅有违客观事实，也再次暴露出其根深蒂固的“冷战思维”。人们不会忘记，在意大利疫情告急之时，中国第一时间伸出援手。中方先后派出了3批医疗专家组赴意大利分享经验和做法，并提供了大量意方急需的防疫物资。事关生命的抗疫援助，竟被美国一些政客贴上政治标签，大肆抹黑，何其卑劣！美国“援助”的诚意，又如何让人相信？

当前，全球疫情日日告急。国际社会必须团结合作、守望相助，主要大国应主动作为、有所担当，抗疫援助需真金白银、真诚及时。中国作为率先控制住疫情的国家，给世界各国提供了力所能及的援助，这既是出于人道主义精神，也是对各国此前支持中国的投桃报李，更体现了中方一贯倡导的共建人类命运共同体理念。

作为经济实力最雄厚、医疗科技最先进的最大发达国家，美国对内应吸取各国疫情防控的经验和教训，尽快遏制国内疫情蔓延势头，挽救美国人民的生命；对外应尊重国际公论，支持世卫组织的工作，积极开展抗疫国际合作。这才是超级大国的责任和义务，也是国际社会所期待看到的。

奉劝美国某些政客，不要老是画“大饼”。世界在看：美国一次又一次的援助承诺，何时能真正兑现？

(责编：刘叶婷、刘洁妍)