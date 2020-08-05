美国知名学者罗奇：美政客反华言论缺乏事实基础

新华社纽约8月4日电（记者危颖）针对近期美国国务卿蓬佩奥等一些美国政客发表的反华言论，耶鲁大学高级研究员、摩根士丹利前亚洲区主席斯蒂芬·罗奇4日发文表示，这些言论充满阴谋论，并缺乏基于事实的分析。

罗奇在这篇发表于美国有线电视新闻网网站的文章中列举说，国务卿蓬佩奥、国家安全事务助理奥布莱恩、司法部长巴尔、联邦调查局局长雷对中国的攻击言论都站不住脚，这主要体现在缺乏经济常识、新冠疫情“甩锅”和错误解读美中关系三个方面。

罗奇认为，外贸对美国经济的发展至关重要。目前，美国面临着严重的国内存款不足问题。疫情暴发以来，因为一次性发放的纾困支票和额外的失业补助，家庭储蓄额暂时上升，但国内净储蓄率正在滑向新低。在缺乏储蓄、又渴望经济增长的情况下，美国需要海外投资。不解决国内不断恶化的储蓄问题而限制对华贸易，“就像在泰坦尼克号沉船时，却在排列船上的座椅”。

罗奇同时说，疫情暴发以来，阴谋论一直是美国政府打的一张牌。疫情初期，蓬佩奥就宣扬“病毒是从一个研究所里泄露”的说法，并加以“武汉病毒”“中国病毒”等歧视性称呼。蓬佩奥就新冠疫情频繁拿中国说事和制造谣言，只是为了掩盖政府抗疫的过失。

对于美中关系，蓬佩奥等美国政客将其描述为“一边倒”，称中国对美国的需要远远超过美国对中国的需要。罗奇认为，这从经济学角度来看“大错特错”。美国消费者需要中国生产的商品；美国国库需要中国购买美国国债；美国企业也需要中国这个出口市场。“这是一个相互依赖的双向关系，关系的损害将极大破坏美国经济的稳定。”

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