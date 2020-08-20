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美联储官员认为疫情将严重影响美国经济

2020年08月20日13:40  来源：新华网
 

新华社华盛顿8月19日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会19日发布的7月份货币政策会议纪要显示，与会美联储官员认为，新冠疫情短期内将严重影响美国经济、就业和通胀水平，并在中期对经济前景构成重大风险。

美联储官员指出，近期美国消费者支出出现反弹，但企业经营改善程度较低，各辖区企业对未来的不确定感仍然很高。特别是6月中旬以来疫情在美国不断扩散，多州放缓经济重启步伐，一定程度抵消了有关经济前景的积极因素。

美联储官员认为，目前包括银行在内的金融机构总体状况良好，但如果疫情持续蔓延导致经济出现更为不利的状况，美国金融体系可能会承受巨大压力。

由于疫情导致经济持续下滑和失业率大幅攀升，美国国会通过大额财政法案支持受损行业和小企业，并为美国家庭发放支票，这些措施导致联邦政府债务水平大幅攀升。与会官员认为，未来数年美国国债预计将持续增加，而高水平的国债发行量“可能对市场运作产生影响”。

美联储7月28日至29日举行了货币政策会议，并在会后宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，重申美国经济前景将很大程度上取决于疫情进展。同时，美联储表示将维持超低利率水平，直至确信经济渡过危机，并走上实现最大就业和价格稳定两大目标的轨道。

美国商务部公布的数据显示，今年第二季度美国实际国内生产总值按年率计算下滑32.9%，创1947年有记录以来最大降幅。美国劳工部数据显示，7月份美国失业率为10.2%，远高于疫情前水平。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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